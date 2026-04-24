Những hướng nhà tuyệt đối không nên xây năm 2026
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 là năm có nhiều sát tinh lớn đáo đến, trong đó một số hướng nhà bị xem là hung hiểm tuyệt đối – nếu cố tình xây mới có thể dễ gặp xui xẻo..
Hướng Nam – hung họa chồng chất, tuyệt đối tránh xây mới
Trong năm 2026, hướng Nam (Bính – Ngọ – Đinh, từ 157.5° – 202.5°) là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, hướng này đồng thời phạm 3 đại sát tinh: Ngũ Hoàng, Thái Tuế và Tam Sát.
Trong phong thủy, Ngũ Hoàng được coi là sát tinh mạnh nhất trong Huyền Không Phi Tinh, khi đáo hướng Nam có thể sẽ kích hoạt năng lượng xung khắc, gây ra bất lợi cho sức khỏe, tranh chấp và tổn hại nhân đinh.
Thái Tuế đáo sơn Ngọ, chiếu thẳng vào hướng Nam, nguyên lý "Thái Tuế đáo đầu, vô hỷ tất hữu họa" càng khiến việc động thổ, đào móng hay xây dựng ở hướng này trở nên đại kỵ.
Tam Sát phạm tọa Bắc (hướng Nam) – gây tổn thất nhân sự, công việc có thể dễ bị phá ngang, gia đạo dễ bất an.
Đây là hướng hung hiểm xấu nhất trong năm 2026. Nếu cố tình xây nhà hướng này, gia đình có thể dễ gặp bất ổn dài lâu: Thường xuyên đau ốm, mối quan hệ căng thẳng, tài vận tụt dốc.
Hướng Bắc – tọa Thái Tuế, phạm Tam Sát
Dải hướng Bắc (Nhâm – Tý – Quý) trong năm 2026 cũng rơi vào thế phong thủy bất lợi. Theo phong thủy, tọa vào Thái Tuế khiến căn nhà không tốt về trường khí.
Có thể gây ảnh hướng tới sức khỏe, tâm trạng và vận may bị hạn chế. Đồng thời, hướng này bị Tam Sát chiếu, càng khiến vận trình trì trệ, dễ gặp trục trặc trong công việc, học hành, và khó ổn định tài chính.
Hướng Đông Nam – tọa Tuất, tọa Hợi
Mặc dù xây nhà hướng Đông Nam không phải là tất cả đều xấu, nhưng nếu nhà ở hai khu vực tọa Tuất – hướng Thìn và tọa Hợi – hướng Tỵ lại phạm sát tinh lớn.
Tọa Tuất – hướng Thìn: Gặp Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, đặc biệt hung vào tháng 9 & 10 âm lịch → thi công có thể không may mắn.
Tọa Hợi – hướng Tỵ: Phạm Tam Sát, có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, gặp rủi ro khi di chuyển.
Vì sao không thể xem nhẹ các hướng xấu khi xây nhà?
Trong phong thủy, hướng chính là nơi tiếp khí – hút năng lượng – ảnh hưởng trực tiếp đến trụ vận của gia chủ.
Các sát tinh như Ngũ Hoàng, Thái Tuế, Tam Sát đều hoạt động theo năm, và chỉ cần phạm một trong ba đã đủ gây ảnh hưởng lớn.
Cách xác định hướng nhà chính xác
La bàn phong thủy (có thể dùng la bàn thường hoặc ứng dụng la bàn điện tử trên điện thoại). Tuy nhiên khi đo hướng nhà bằng la bàn thì bạn phải đảm bảo không có vật kim loại, điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác gần khu vực đo để tránh sai lệch từ trường.
Cách đo: Đứng ở giữa mặt tiền ngôi nhà, hướng ra ngoài, đặt la bàn ngang tầm rốn và song song mặt đất.
Ghi lại số độ hiển thị trên la bàn – đó là độ hướng nhà chính xác (ví dụ: 180° là hướng Nam, 90° là hướng Đông). Đo ít nhất 3 lần ở các vị trí khác nhau để tránh sai số.
Xác định mặt tiền của ngôi nhà
Mặt tiền là nơi đón nhiều ánh sáng, gió, sinh khí nhất – không nhất thiết là nơi đặt cửa chính.
Với nhà phố, mặt tiền thường là phần tiếp xúc trực tiếp với đường. Với chung cư, mặt có ban công hoặc cửa sổ lớn hướng ra ngoài trời mới là hướng chính, không phải hướng cửa ra hành lang.
Xác định hướng nhà theo tuổi mệnh gia chủ
Sau khi biết được hướng nhà, bạn có thể tra cứu cung mệnh (Đông tứ mệnh – Tây tứ mệnh) để biết hướng nào hợp – khắc:
Đông tứ mệnh hợp hướng Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Tây tứ mệnh hợp hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.
Nếu hướng nhà không hợp mệnh, có thể dùng phương pháp hóa giải phong thủy như đặt gương Bát Quái Ngũ Hành, cầu đá phong thủy, hoặc sắp xếp lại nội thất để điều tiết khí trường.
Một số lưu ý khi đo hướng nhà
Tránh đo vào lúc trời mưa, gió mạnh hoặc sấm sét vì từ trường dễ biến động. Không đo trong nhà, đặc biệt là gần các thiết bị điện, vì có thể gây lệch hướng. Với chung cư, hướng ban công mới là hướng nhà chính xác theo phong thủy.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
