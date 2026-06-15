Cách đánh bay mùi nhựa tủ lạnh mới chỉ sau một đêm

Khi nào nên khử mùi nhựa cho tủ lạnh mới?

Hầu hết, tủ lạnh mới thường hay xuất hiện mùi nhựa mới nên gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Thậm chí, nếu bạn xử lý không tốt mùi nhựa này thì chúng sẽ ám mùi trực tiếp vào thực phẩm khi bảo quản trong tủ lạnh, làm ảnh hưởng đến hương vị vốn có của thực phẩm, cũng như sức khỏe của bạn khi ăn phải.

Khi mua tủ lạnh mới về, bạn nên đặt nó trên một mặt phẳng cố định khoảng 8 - 24 tiếng trước khi sử dụng.

Trong khoảng thời gian đó, bạn tiến hành việc lau chùi và khử mùi cho tủ, rồi mở toang cánh cửa để loại bỏ được mùi nhựa tối ưu trước khi bạn cắm điện vào để sử dụng.

Các cách khử mùi nhựa tủ lạnh mới mua

Vệ sinh tủ lạnh bằng khăn lau

Dùng khăn sạch thấm một ít nước lau chùi toàn bộ mọi ngóc ngách bên trong tủ lạnh để loại bỏ bụi bẩn (nếu có).

Dùng khăn sạch thấm một ít nước lau chùi toàn bộ mọi ngóc ngách bên trong tủ lạnh để loại bỏ bụi bẩn (nếu có).

Bạn hòa tan hỗn hợp dung dịch rửa gồm nước ấm và baking soda, có thể cho thêm chút nước cốt chanh để tạo mùi thơm.

Xả sạch khăn (đã dùng ở bước 1), thấm hỗn hợp dung dịch vừa mới pha và tiến hành lau chùi từ các bộ phận bên trong ra ngoài của tủ lạnh. Lau lại một lần nữa với khăn ẩm sạch.

Hút mùi tủ lạnh

Trường hợp bạn đã thực hiện cách làm trên mà vẫn còn ngửi được mùi nhựa mới, thì có thể thực hiện thêm cách hút mùi tủ lạnh như sau:

Bạn sử dụng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng, rồi dùng khăn sạch để tiến hành lau chùi tủ lạnh từ trong ra ngoài.

Sau khi đã lau chùi bằng dung dịch vệ sinh và để tủ lạnh nằm cố định tại một chỗ được khoảng 8 - 24 tiếng, thì bạn cung cấp điện vào tủ lạnh.

Khi mua tủ lạnh mới về, bạn nên đặt nó trên một mặt phẳng cố định khoảng 8 - 24 tiếng trước khi sử dụng.

Bạn cứ để tủ lạnh chạy suốt qua 1 đêm thì mùi nhựa sẽ bớt hẳn, trong thời gian này cứ 2 tiếng thì bạn mở cửa tủ khoảng 5 phút để cho hơi lạnh kéo theo mùi nhựa còn sót lại bay ra khỏi tủ lạnh, nhờ đó sẽ loại bỏ được mùi nhựa của tủ lạnh mới một cách tối ưu nhất.

Một số mẹo ngăn ngừa mùi hôi cho tủ lạnh mới mua

Sử dụng mùi thơm tự nhiên (chanh, sả và vỏ cam quýt)

Việc khử mùi nhựa cho tủ lạnh mới, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu có hương thơm tự nhiên như chanh, sả hoặc vỏ của các loại trái cây có múi (như cam, quýt) bằng cách:

Với chanh: Bạn dùng dao thái từng lát chanh, rồi cho vào trong dĩa và đặt dưới vị trí cửa thổi ra của các luồng khí lạnh của tủ lạnh.

Với sả: Bạn có thể đập dập và cắt nhỏ sả, cho vào chén nhỏ và đặt ở bất kì chỗ nào bên trong tủ lạnh, ưu tiên ở vị trí gần cửa thổi ra khí lạnh của tủ thì càng tốt, vì hương thơm sẽ lan tỏa tốt hơn.

Việc khử mùi nhựa cho tủ lạnh mới, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu có hương thơm tự nhiên như chanh, sả hoặc vỏ của các loại trái cây có múi (như cam, quýt).

Với vỏ cam, quýt, bưởi: Bạn cho vào bất kì vị trí nào bên trong ngăn mát và ngăn đá tủ lạnh để khử mùi nhựa mới được hiệu quả.

Dùng giấm ăn quen thuộc

Bạn có thể cho lượng giấm ăn vừa phải vào lọ thủy tinh (không cần đậy nắp) hoặc chén nhỏ, rồi đặt vào trong ngăn chứa tủ lạnh.

Cách làm này sẽ loại bỏ được mùi nhựa mới lẫn mùi thực phẩm tanh hôi của tủ lạnh.

Dùng cà phê hoặc trà (chè)

Bạn có thể dùng bã cà phê hoặc bã trà (túi lọc trà) sau khi pha thức uống xong, đặt vào bên trong tủ lạnh ở bất kì vị trí nào để khử mùi nhựa mới.

Cho bã cà phê hoặc bã trà vào trong chén nhỏ (hoặc túi lọc) để thuận tiện hơn khi đặt vào bên trong tủ.

Sử dụng gừng

Gừng cũng có hương thơm mạnh mẽ và tính kháng khuẩn cao, nên bạn có thể sử dụng loại củ này để khử mùi nhựa cho tủ lạnh mới.

Bạn có thể để nguyên vỏ gừng, chỉ cần cắt thành từng lát hoặc sợi, giã nhuyễn đều được, rồi cho vào chén nhỏ trước khi đặt vào bên trong ngăn chứa của tủ lạnh.

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