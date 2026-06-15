Cách đánh bay mùi nhựa tủ lạnh mới chỉ sau một đêm
GĐXH - Với tủ lạnh mới mua, bạn nên khử mùi và lau chùi sơ qua trước khi cho thực phẩm vào tủ để bảo quản. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn cách khử mùi nhựa tủ lạnh mới sao cho đúng cách để không làm ảnh hưởng đến hương vị của thực phẩm.
Khi nào nên khử mùi nhựa cho tủ lạnh mới?
Hầu hết, tủ lạnh mới thường hay xuất hiện mùi nhựa mới nên gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Thậm chí, nếu bạn xử lý không tốt mùi nhựa này thì chúng sẽ ám mùi trực tiếp vào thực phẩm khi bảo quản trong tủ lạnh, làm ảnh hưởng đến hương vị vốn có của thực phẩm, cũng như sức khỏe của bạn khi ăn phải.
Khi mua tủ lạnh mới về, bạn nên đặt nó trên một mặt phẳng cố định khoảng 8 - 24 tiếng trước khi sử dụng.
Trong khoảng thời gian đó, bạn tiến hành việc lau chùi và khử mùi cho tủ, rồi mở toang cánh cửa để loại bỏ được mùi nhựa tối ưu trước khi bạn cắm điện vào để sử dụng.
Các cách khử mùi nhựa tủ lạnh mới mua
Vệ sinh tủ lạnh bằng khăn lau
Dùng khăn sạch thấm một ít nước lau chùi toàn bộ mọi ngóc ngách bên trong tủ lạnh để loại bỏ bụi bẩn (nếu có).
Bạn hòa tan hỗn hợp dung dịch rửa gồm nước ấm và baking soda, có thể cho thêm chút nước cốt chanh để tạo mùi thơm.
Xả sạch khăn (đã dùng ở bước 1), thấm hỗn hợp dung dịch vừa mới pha và tiến hành lau chùi từ các bộ phận bên trong ra ngoài của tủ lạnh. Lau lại một lần nữa với khăn ẩm sạch.
Hút mùi tủ lạnh
Trường hợp bạn đã thực hiện cách làm trên mà vẫn còn ngửi được mùi nhựa mới, thì có thể thực hiện thêm cách hút mùi tủ lạnh như sau:
Bạn sử dụng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng, rồi dùng khăn sạch để tiến hành lau chùi tủ lạnh từ trong ra ngoài.
Sau khi đã lau chùi bằng dung dịch vệ sinh và để tủ lạnh nằm cố định tại một chỗ được khoảng 8 - 24 tiếng, thì bạn cung cấp điện vào tủ lạnh.
Bạn cứ để tủ lạnh chạy suốt qua 1 đêm thì mùi nhựa sẽ bớt hẳn, trong thời gian này cứ 2 tiếng thì bạn mở cửa tủ khoảng 5 phút để cho hơi lạnh kéo theo mùi nhựa còn sót lại bay ra khỏi tủ lạnh, nhờ đó sẽ loại bỏ được mùi nhựa của tủ lạnh mới một cách tối ưu nhất.
Một số mẹo ngăn ngừa mùi hôi cho tủ lạnh mới mua
Sử dụng mùi thơm tự nhiên (chanh, sả và vỏ cam quýt)
Việc khử mùi nhựa cho tủ lạnh mới, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu có hương thơm tự nhiên như chanh, sả hoặc vỏ của các loại trái cây có múi (như cam, quýt) bằng cách:
Với chanh: Bạn dùng dao thái từng lát chanh, rồi cho vào trong dĩa và đặt dưới vị trí cửa thổi ra của các luồng khí lạnh của tủ lạnh.
Với sả: Bạn có thể đập dập và cắt nhỏ sả, cho vào chén nhỏ và đặt ở bất kì chỗ nào bên trong tủ lạnh, ưu tiên ở vị trí gần cửa thổi ra khí lạnh của tủ thì càng tốt, vì hương thơm sẽ lan tỏa tốt hơn.
Với vỏ cam, quýt, bưởi: Bạn cho vào bất kì vị trí nào bên trong ngăn mát và ngăn đá tủ lạnh để khử mùi nhựa mới được hiệu quả.
Dùng giấm ăn quen thuộc
Bạn có thể cho lượng giấm ăn vừa phải vào lọ thủy tinh (không cần đậy nắp) hoặc chén nhỏ, rồi đặt vào trong ngăn chứa tủ lạnh.
Cách làm này sẽ loại bỏ được mùi nhựa mới lẫn mùi thực phẩm tanh hôi của tủ lạnh.
Dùng cà phê hoặc trà (chè)
Bạn có thể dùng bã cà phê hoặc bã trà (túi lọc trà) sau khi pha thức uống xong, đặt vào bên trong tủ lạnh ở bất kì vị trí nào để khử mùi nhựa mới.
Cho bã cà phê hoặc bã trà vào trong chén nhỏ (hoặc túi lọc) để thuận tiện hơn khi đặt vào bên trong tủ.
Sử dụng gừng
Gừng cũng có hương thơm mạnh mẽ và tính kháng khuẩn cao, nên bạn có thể sử dụng loại củ này để khử mùi nhựa cho tủ lạnh mới.
Bạn có thể để nguyên vỏ gừng, chỉ cần cắt thành từng lát hoặc sợi, giã nhuyễn đều được, rồi cho vào chén nhỏ trước khi đặt vào bên trong ngăn chứa của tủ lạnh.
Bí quyết tiết kiệm nước đơn giản giúp giảm hóa đơn nước mỗi thángỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Dù trong gia đình hay doanh nghiệp, việc sử dụng nước hiệu quả không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền nước. Dưới đây là những mẹo tiết kiệm nước đơn giản và dễ thực hiện mà ai cũng có thể áp dụng.
NSƯT ăn lá cây để cầm cự qua ngày giờ là Phó Chủ tịch, ở biệt thự 21 tỷ ngay khu nhà giàu TP.HCMỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Nam nghệ sĩ đình đám này từng trải qua cuộc sống cơ cực, phải ăn lá cây, gạo sống để qua cơn đói và làm đủ thứ nghề.
7 dấu hiệu tủ lạnh đang "kêu cứu", nếu ngó lơ sẽ tốn tiền triệu sửa chữaỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian dài sử dụng, nếu bạn thấy tủ lạnh kêu to, hoặc xuất hiện tuyết dày bên trong ngăn đá, rất có thể tủ lạnh bị hỏng. Những hư hỏng nhỏ nếu không phát hiện và xử lý sớm có thể dẫn đến tốn điện, giảm tuổi thọ của tủ.
Mẹo chống nóng cửa sổ cực dễ giúp phòng mát lịm, điều hòa chạy êm ruỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Vào những ngày hè oi ả, việc che nắng cửa sổ sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, đồng thời góp phần làm mát không gian sống của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn lựa phương pháp che nắng hiệu quả.
Xem ngày giờ tuần mới từ 15/6 - 21/6: 4 ngày vượng khí, thuận lợi khai trương và xuất hànhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những khung thời gian cát lành trong tuần mới từ 15/6 đến 21/6/2026 theo tư vấn của chuyên gia phong thủy.
Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu cóỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Két sắt là nơi giữ tiền của và có năng lượng rất lớn, chính vì thế, phải quan tâm tới những lưu ý đặt két sắt nếu không phù hợp thì tài vận của bạn sẽ bị đi xuống, khó mà giữ được vượng khí.
Người sinh từ tháng 1 đến tháng 6 trồng ngay "cây bản mệnh" này để tiền vào như nướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây xanh giúp thổi thêm luồng sinh khí, giúp không gian sống của bạn thêm trong lành và thư thái hơn. Theo phong thủy nếu bạn lựa chọn các loại cây phù hợp với mệnh chủ nhà thì sẽ càng kéo thêm sự may mắn và tài lộc.
Mùng 1 tháng 5 âm lịch 2026 thắp hương giờ nào đẹp? Điều cần làm để tháng mới may mắn nhiều người không biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày mai 15/6 dương lịch là mùng 1 tháng 5 âm lịch. Theo chuyên gia phong thủy, lựa chọn khung giờ thắp hương mùng 1 tháng 5 âm lịch và lưu ý điều dưới đây để một tháng mới may mắn, bình an.
Tủ lạnh kêu bất thường khi mở cửa: 7 điều bạn cần kiểm tra ngayỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình sử dụng, không ít người gặp phải hiện tượng tủ lạnh kêu khi mở cửa, khiến nhiều người lo lắng. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu và đưa ra hướng xử lý phù hợp để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của tủ lạnh.
Vị trí đặt muối trong nhà hút vượng khí, nhiều gia đình khá giả vẫn duy trì thói quen nàyỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Muối không chỉ là gia vị mà được nhiều gia đình khá giả dùng như một vật phẩm mang ý nghĩa xua đuổi điều không may, cân bằng năng lượng và cầu mong cuộc sống thuận lợi hơn.
Bí quyết giúp tủ lạnh luôn mát sâu bất chấp thời tiết nắng nóngỞ
GĐXH - Việc áp dụng đúng mẹo giúp tủ làm lạnh nhanh hơn khi trời nóng. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả làm lạnh mà còn tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị.