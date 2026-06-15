Bí quyết tiết kiệm nước đơn giản giúp giảm hóa đơn nước mỗi tháng

Thay thế các loại vòi nước bằng vòi phun

Một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả ngay là dùng vòi tiết kiệm nước. Nhất là tại các vòi sen, vòi nước trong nhà tắm, nhà bếp của bạn nên cân nhắc lắp sản phẩm này.

Loại vòi này hoạt động theo cách chia dòng nước thành nhiều tia nước cực nhỏ để nước có thể dàn trải đều trên bề mặt khi tắm, rửa tay hay vật dụng mà không cần tốn quá nhiều nước như những vòi thông thường.

Sử dụng vòi hoa sen

Thay thế vòi sen thông thường bằng vòi sen tiết kiệm nước giúp giảm lượng nước tiêu thụ mà vẫn đảm bảo áp lực nước đủ dùng. Chọn các loại vòi sen có nhãn dán tiết kiệm nước. Hạn chế thời gian tắm để tiết kiệm nước tối đa.

Thay thế vòi sen thông thường bằng vòi sen tiết kiệm nước giúp giảm lượng nước tiêu thụ mà vẫn đảm bảo áp lực nước đủ dùng.

Hạn chế tắm bằng bồn hay tắm quá lâu

Bạn có thể dùng bồn tắm nhà mình theo định kỳ khoảng vài ba ngày một lần để vừa giúp tiết kiệm nước mà vẫn được thư giãn, thoải mái.

Cách nhiệt ống dẫn nước

Bằng việc dùng thêm miếng bọt biển để cách nhiệt đường ống dẫn nước, bạn sẽ có được nước nóng nhanh hơn và tránh lãng phí trong thời gian chờ nước nóng đấy.

Đủ quần áo rồi hãy giặt

Giặt quá ít quần áo vừa kém hiệu quả lại lãng phí nước. Để tối ưu hiệu quả của máy giặt cũng như lượng nước sử dụng, bạn chỉ nên giặt quần áo đúng khối lượng lồng. Nếu gia đình bạn đông người hoặc có trẻ nhỏ thì việc mua một chiếc máy giặt khối lượng lớn là rất cần thiết.

Không rửa đồ dưới vòi nước

Thay vì để vòi xả nước khi bạn rửa, hãy để nước đầy trong bồn rửa chén, sau đó tắt vòi và bắt đầu rửa. Sau đó, bạn có thể làm sạch bồn rồi rửa tiếp tục.

Thay vì để vòi xả nước khi bạn rửa từng cái, hãy để nước đầy trong bồn rửa chén, sau đó tắt vòi và bắt đầu rửa.

Với cách này, bạn có thể tiết kiệm được từ 50-250 lít nước mỗi ngày, đồng thời còn giúp tiết kiệm thời gian hơn.

Kiểm tra hệ thống ống nước, không để rò rỉ

Đường ống nước bị rò rỉ ở đâu đó nhưng bạn lại không biết, và đây là nguyên nhân dẫn đến hóa đơn nước tăng dù bạn đã tiết kiệm rất tốt.

Hãy lưu ý kiểm tra đường ống nước, bể chứa nước, vòi nước trong nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh thường xuyên để kịp thời xử lý những nơi bị rò rỉ.

Tái sử dụng nước

Việc tái sử dụng nước giúp giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ hàng ngày. Sử dụng nước rửa rau củ để tưới cây. Thu gom nước mưa để lau nhà hoặc tưới cây.

Đóng chặt vòi nước khi không sử dụng

Khá nhiều người duy trì thói quen để vòi nước hoạt động khi đánh răng, khi sử dụng sữa tắm hoặc khi gội đầu. Chỉ cần đóng vòi nước khi thực hiện các bước làm sạch đã giúp bạn tiết kiệm ít nhất 5 lít nước mỗi ngày.

Chỉ cần đóng vòi nước khi thực hiện các bước làm sạch đã giúp bạn tiết kiệm ít nhất 5 lít nước mỗi ngày.

Ngoài ra, việc van nước nhỏ giọt do hư hỏng cũng tiêu tốn lượng nước đáng kể. Bạn nên thử nghiệm đặt bình chứa dưới van nước bị hư, sau một đêm dài nên kiểm tra lượng nước đó.

Bởi, chúng tiêu hao đáng kể nguồn nước sinh hoạt trong gia đình bạn. Vậy nên, việc khóa chặt van hay vòi nước khi không dùng, xử lý van hư hỏng "cấp tốc" phần nào sẽ giúp hóa đơn của bạn giảm đáng kể.

Tủ lạnh kêu bất thường khi mở cửa: 7 điều bạn cần kiểm tra ngay GĐXH - Trong quá trình sử dụng, không ít người gặp phải hiện tượng tủ lạnh kêu khi mở cửa, khiến nhiều người lo lắng. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu và đưa ra hướng xử lý phù hợp để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của tủ lạnh.