Tưởng khỏe mạnh vì ít ốm đau, người đàn ông bất ngờ xuất huyết não nguy kịch: Thừa nhận có 2 thói quen độc hại

Đột ngột ngã quỵ, xuất huyết não sau cuộc nhậu

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, anh H.M.C. (45 tuổi, Hà Nội) có thể trạng cao lớn, ít khi mắc bệnh nên luôn cho rằng bản thân khỏe mạnh và chưa từng đi khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, anh duy trì nhiều thói quen có hại cho sức khỏe như uống rượu bia thường xuyên với lượng từ 500-1.000ml mỗi ngày và hút thuốc lào trong nhiều năm.

Bi kịch xảy ra vào một buổi tối muộn sau cuộc nhậu say. Anh C. bất ngờ ngã quỵ. May mắn có người đứng cạnh đỡ kịp nên đầu không va đập mạnh xuống đất. Tuy nhiên, ngay sau đó anh dần mất ý thức, đại tiểu tiện không tự chủ.

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, gia đình lập tức đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, hơi thở nồng nặc mùi cồn, mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tăng vọt lên 200/100 mmHg. Các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản để hỗ trợ thở máy.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não bán cầu phải kèm tràn máu não thất - một dạng đột quỵ xuất huyết nặng có nguy cơ tử vong rất cao.

Ảnh BVCC

Cấp cứu trong đêm để giành lại sự sống

Sau khi hội chẩn khẩn cấp giữa các chuyên khoa ngoại thần kinh sọ não, các bác sĩ xác định người bệnh bị xuất huyết não bán cầu phải, tràn máu não thất và cần phẫu thuật cấp cứu để dẫn lưu máu tụ, giảm áp lực nội sọ càng sớm càng tốt.

Ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ và tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã lấy được khối máu tụ trong não và não thất, giải phóng áp lực nội sọ, đồng thời bảo tồn tối đa các tổ chức não lành.

Nhờ được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời trong "giờ vàng", sau 5 ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại. Các chức năng vận động, nhận thức và ngôn ngữ đang phục hồi ổn định.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không phải trường hợp xuất huyết não nào cũng may mắn có kết quả tốt như vậy.

Bác sĩ chỉ ra những yếu tố làm tăng nguy cơ xuất huyết não

BSCKII Nguyễn Quang Thành, chuyên gia phẫu thuật thần kinh sọ não, cho biết xuất huyết não là một dạng tai biến mạch máu não thường xảy ra khi tăng huyết áp làm vỡ mạch máu não, tạo thành khối máu tụ chèn ép nhu mô não.

"Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong nhanh chóng hoặc phải đối mặt với các di chứng thần kinh nặng nề như liệt, mất ngôn ngữ hoặc tàn phế suốt đời", bác sĩ Thành cho biết.

Theo bác sĩ, trường hợp của anh C. là minh chứng điển hình cho tác hại của lối sống thiếu lành mạnh. Việc uống lượng lớn rượu bia trong thời gian dài kết hợp với hút thuốc lào khiến thành mạch máu bị tổn thương, xơ vữa, giảm độ đàn hồi và dễ vỡ hơn.

Ở những người béo phì, ít vận động hoặc có mỡ máu cao, các cuộc nhậu kéo dài có thể khiến huyết áp tăng đột ngột lên mức rất cao. Khi đó, áp lực dòng máu tác động lên các mạch máu não đã suy yếu có thể dẫn đến vỡ mạch và gây xuất huyết não.

Ngoài ra, việc không khám sức khỏe định kỳ khiến nhiều người không phát hiện mình mắc tăng huyết áp hoặc có bất thường mạch máu tiềm ẩn. Điều này làm mất đi cơ hội kiểm soát và phòng ngừa bệnh từ sớm.

"Trường hợp của anh C. là lời cảnh báo về tác hại của rượu bia, thuốc lào cũng như tình trạng béo phì và tăng huyết áp không được kiểm soát. Nhiều người mắc tăng huyết áp trong nhiều năm nhưng không hề biết vì không có thói quen khám sức khỏe định kỳ, chỉ phát hiện khi đã xảy ra biến chứng đột quỵ hoặc xuất huyết não", BSCKII Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh.

Ảnh minh họa.

Không nên chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo xuất huyết não

Các chuyên gia cho biết đột quỵ và xuất huyết não hiện không còn là bệnh riêng của người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, mỗi người cần hạn chế rượu bia, từ bỏ thuốc lá, thuốc lào, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, méo miệng, nói khó, chóng mặt, yếu liệt tay chân hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ "giờ vàng" cứu não và cứu sống người bệnh đột quỵ.