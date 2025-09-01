Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này
GĐXH - Các bác sĩ đã quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não.
Đau đầu, run tay - nguy cơ đột quỵ xuất huyết não
Bệnh nhân N.T.Q (33 tuổi) trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, ở nhà thỉnh thoảng đau đầu, run tay nhưng không thường xuyên. Gần đây khi đi khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vô tình phát hiện túi phình động mạch cảnh trong trái, kích thước 4,7 x 4,2 mm, cổ rộng đường kính 4mm, không có máu tụ quanh túi phình.
Các bác sĩ hội chẩn đánh giá bệnh nhân có túi phình động mạch cảnh trong trái kích thước lớn cần xử trí can thiệp để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não, tuy nhiên đây là một túi phình phức tạp vì cổ túi phình rộng sẽ gây khó khăn trong quá trình thả vật liệu nút tắc túi phình, do vật liệu nút tắc túi phình rất dễ trôi ra ngoài và gây tai biến.
Các bác sĩ đã quyết định sử dụng phương pháp nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại (coil) kết hợp stent chẹn cổ túi phình nhằm tăng hiệu quả nút tắc túi phình và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Sau khi được bác sĩ tư vấn, giải thích kỹ lưỡng, người bệnh và gia đình bày tỏ sự an tâm, tin tưởng khi quyết định can thiệp tại Bệnh viện.
Ngăn chặn đột quỵ xuất huyết não: Nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent
Kíp can thiệp do Bs.CKII Ngô Quang Chức – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên trong khoa tiến hành luồn vi ống thông từ động mạch đùi tiếp cận túi phình động mạch não và tiến hành thả stent chẹn cổ túi phình, tiếp tục thả 6 coil để nút bít túi phình dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện (DSA).
Kết quả chụp mạch kiểm tra thấy túi phình cổ rộng đã được bít hoàn toàn, các nhánh mạch sau túi phình lưu thông tốt. Bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, sức khỏe hồi phục tốt, không đau đớn, đi lại và ăn uống bình thường sau can thiệp 1 ngày.
Bác sĩ CKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh đánh giá: “Bệnh nhân trẻ mới 33 tuổi, may mắn phát hiện túi phình mạch kích thước lớn chưa vỡ, tuy nhiên đây là ca khá phức tạp do túi phình có phần cổ rộng, khi nút coil thường khó kiểm soát, nguy cơ tái thông sau nút cao do coil có thể trôi vào lòng mạch và gây biến chứng tắc mạch máu não. Với trường hợp này, chúng tôi quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent chẹn cổ để đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Stent đóng vai trò như một giá đỡ tại cổ túi phình, vừa giúp giữ coil ổn định trong lòng túi phình, vừa tái lập dòng chảy qua đoạn mạch bị tổn thương, qua đó hạn chế các nguy cơ. Quá trình can thiệp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, từ lựa chọn loại stent và coil phù hợp với đường kính mạch não, đến thao tác vi ống thông trong lòng mạch vốn rất nhỏ và ngoằn ngoèo. Đặc biệt, bệnh nhân còn rất trẻ nên mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ nguy cơ vỡ túi phình tức thì mà còn phải đảm bảo hiệu quả lâu dài, hạn chế tối đa biến chứng và giữ nguyên chất lượng sống”.
Cảnh giác với dấu hiệu đột quỵ xuất huyết não
Bác sĩ khuyến cáo, đừng chủ quan với những dấu hiệu cảnh báo sớm như đau đầu dai dẳng, chóng mặt, mờ mắt thoáng qua, run tay hay tê yếu nửa người. Không chỉ người cao tuổi có bệnh nền tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu mà ngay cả giới trẻ cũng cần quan tâm khám sức khỏe định kỳ.
Khi có triệu chứng nghi ngờ, cần được chụp CT hoặc MRI mạch não để phát hiện sớm. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và kiểm soát tốt huyết áp là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ và phòng tránh biến chứng nguy hiểm.
