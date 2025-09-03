Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ

Thứ tư, 14:00 03/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đừng xem nhẹ các cơn đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân hay rối loạn ngôn ngữ – đó có thể là cảnh báo xuất huyết não nguy hiểm.

Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ - Ảnh 1.

Bệnh xuất huyết não có tỷ lệ tử vong cao, nhưng nếu phát hiện sớm và phòng ngừa đúng cách, nguy cơ sẽ được giảm đáng kể.

Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ - Ảnh 2.'Thời gian vàng' trong cấp cứu đột quỵ thiếu máu não, xuất huyết não và nhồi máu cơ tim

GĐXH - Trong cấp cứu đột quỵ và nhồi máu cơ tim, mỗi giây phút đều quan trọng, quyết định sự sống của người bệnh.

Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ - Ảnh 3.Kiểu ăn tối tăng 44% nguy cơ tử vong do đột quỵ xuất huyết não nhưng nhiều người vẫn thường xuyên làm

Theo nghiên cứu của Đại học Osaka (Nhật Bản) đã cho biết, tỷ lệ tử vong do đột quỵ xuất huyết não tăng 44% ở nhóm người ăn tối không trong cùng một khung giờ cố định.

 

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Cùng chuyên mục

7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Người bệnh tim mạch tuyệt đối không nên ăn 7 loại thực phẩm này vì có thể làm giảm tác dụng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.

6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dài

6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dài

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Để chuẩn bị tốt cho các cuộc chạy bộ đường dài, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về những thực phẩm nên tránh để duy trì thể chất và tinh thần tốt nhất.

Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễ

Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễ

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Trước mỗi bữa tiệc hoặc buổi liên hoan gặp gỡ bạn bè, đừng nên để bụng quá đói vì điều đó có thể khiến bạn ăn uống mất kiểm soát...

5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhà

5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhà

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Mỗi người hãy tạo thói quen lắng nghe cơ thể và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ngủ dậy bị đau gót chân hoặc căng ở đầu bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng vận động của bạn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Sốt phát ban ở trẻ em dễ bị nhầm với bệnh khác. Đây là những dấu hiệu sớm và cách xử lý đúng để bảo vệ trẻ khỏi biến chứng nguy hiểm.

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh thận mạn tính âm thầm nhưng nguy hiểm. 5 dấu hiệu cảnh báo buổi sáng và nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt cảnh giác.

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - "Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này", bác sĩ chia sẻ.

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ đã quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não.

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...

Xem nhiều

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp

GĐXH - Các bác sĩ đã điều trị thành công cho bệnh nhân 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp nhưng tự điều trị bằng thuốc nam khiến bướu tăng gấp ba, di căn hai bên hạch.

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp
Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp
Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Bệnh thường gặp
Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top