Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ
GĐXH - Đừng xem nhẹ các cơn đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân hay rối loạn ngôn ngữ – đó có thể là cảnh báo xuất huyết não nguy hiểm.
