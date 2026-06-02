Người đàn ông 43 tuổi xuất huyết não thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Xuất huyết não dù không có triệu chứng

Anh Hưng (43 tuổi) có thể trạng tốt, chưa từng khám sức khỏe tổng quát. Do không có triệu chứng bất thường và gia đình không có người mắc bệnh tim mạch, anh không chú ý đến việc kiểm tra huyết áp định kỳ. Tuy nhiên, anh có thói quen hút khoảng 5-7 điếu thuốc lá mỗi ngày.

Một buổi sáng, anh bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội, đi lại loạng choạng. Cơn đau ngày càng tăng, uống thuốc nhưng không thuyên giảm. Khi kiểm tra huyết áp tại nhà, chỉ số lên tới 220/110 mmHg nên người nhà lập tức đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cấp cứu.

ThS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh cho biết kết quả chụp MRI ghi nhận bệnh nhân có khối máu tụ tại bán cầu tiểu não phải do xuất huyết não.

Đây là một dạng đột quỵ nguy hiểm xảy ra khi máu tràn vào nhu mô não, gây tổn thương não bộ nghiêm trọng. Người bệnh có thể đối mặt với các di chứng như yếu liệt, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm trí nhớ, mất thị lực hoặc thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy khối máu tụ cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tăng huyết áp âm thầm gây tổn thương nhiều cơ quan

Theo bác sĩ Vũ, xuất huyết não có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tăng huyết áp, chấn thương sọ não, dị dạng mạch máu hoặc khối u não. Trường hợp của anh Hưng có nhiều yếu tố nguy cơ cùng lúc, bao gồm tăng huyết áp, hút thuốc lá và dị dạng động - tĩnh mạch não.

Ngay sau đó, ê kíp tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ. Với sự hỗ trợ của kính vi phẫu AI K.Zeiss Kinevo 900, các bác sĩ tiếp cận vùng tổn thương một cách chính xác, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến các dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Ca mổ diễn ra thuận lợi sau hơn một giờ.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, huyết áp của bệnh nhân vẫn duy trì ở mức rất cao nên tiếp tục được chuyển sang Trung tâm Tim mạch để điều trị chuyên sâu.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch cho biết kết quả thăm khám cho thấy anh Hưng bị tăng huyết áp nặng kèm tổn thương cơ quan đích. Tim của bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng dày thất trái, trong khi mắt ghi nhận xuất huyết và xuất tiết võng mạc.

"Những tổn thương này cho thấy bệnh tăng huyết áp đã âm thầm tiến triển trong nhiều năm mà không được phát hiện và điều trị", bác sĩ Kiều nhận định.

Ảnh minh họa.

Tăng huyết áp đang ngày càng trẻ hóa

Theo bác sĩ Kiều, với những trường hợp tăng huyết áp xuất hiện ở người dưới 45 tuổi, bác sĩ thường phải tìm nguyên nhân thứ phát như bệnh lý tuyến thượng thận, tuyến giáp, viêm cầu thận hoặc hẹp động mạch thận.

Tuy nhiên, qua hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu gồm siêu âm, chụp CT và xét nghiệm máu, anh Hưng không ghi nhận các bất thường liên quan. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc tăng huyết áp nguyên phát (vô căn).

Sau quá trình điều trị tích cực bằng thuốc, huyết áp của anh đã được kiểm soát ở mức 120-130/80 mmHg. Các triệu chứng đau đầu, chóng mặt cải thiện rõ rệt và người bệnh được xuất viện sau 10 ngày điều trị.

Theo thống kê của Viện Tim mạch Việt Nam năm 2020, nước ta hiện có hơn 12 triệu người mắc tăng huyết áp. Đáng chú ý, khoảng 9,7 triệu người không biết mình mắc bệnh hoặc điều trị chưa hiệu quả.

Tăng huyết áp vốn được xem là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, nhưng hiện nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa. Tỷ lệ người mắc tăng huyết áp dưới 30 tuổi chiếm khoảng 10-15%.

Khi nào cần kiểm tra huyết áp?

Các chuyên gia cảnh báo tăng huyết áp được ví như "kẻ giết người thầm lặng" vì thường không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xảy ra biến chứng nặng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc suy thận.

Nguy cơ tăng huyết áp có thể gia tăng bởi nhiều yếu tố như căng thẳng kéo dài, thừa cân béo phì, chế độ ăn nhiều muối, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và ít vận động.

Các bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên kiểm tra huyết áp định kỳ, kể cả khi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Việc duy trì lối sống lành mạnh, bỏ thuốc lá, hạn chế muối và rượu bia, kiểm soát cân nặng, tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa tăng huyết áp cũng như các biến chứng tim mạch nguy hiểm.