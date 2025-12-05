Tưởng không thể làm cha mẹ, cặp vợ chồng hiếm muộn bất ngờ đón con gái 3,2kg
GĐXH - Sau 3 năm uống thuốc vẫn không có thai, vợ chồng chị Hạnh đi khám biết chị cạn kiệt trứng, chồng không có tinh trùng, cần thụ tinh ống nghiệm mới có con.
Vô sinh hiếm muộn: Vợ cạn kiệt trứng, chồng không có tinh trùng
Chị Hạnh, 32 tuổi, kết hôn 6 tháng không có tin vui nên nhờ người quen bốc thuốc lá sắc uống mỗi ngày. Sau 3 năm không có kết quả, anh chị mới tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám.
Tại đây, bác sĩ CKII Cao Tuấn Anh cho biết chỉ số AMH của chị Hạnh chỉ còn 0,8 ng/mL, siêu âm mỗi buồng trứng chỉ còn 1-2 nang noãn.
Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ của anh Tuấn cho thấy anh mắc hội chứng di truyền Klinefelter, tinh hoàn nhỏ bằng 1/6 so với bình thường. Nam giới khỏe mạnh có 46 nhiễm sắc thể (NST) và một cặp NST giới tính XY. Người mắc hội chứng Klinefelter như anh Tuấn bị thừa một bộ NST 47 XXY, dẫn đến tinh hoàn nhỏ, cản trở sản xuất tinh trùng, hàm lượng androgen trong máu giảm, nội tiết kém, gây vô sinh do không có tinh trùng trong tinh dịch.
"Vợ chồng chị Hạnh cần làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) để có con,", bác sĩ Tuấn Anh cho biết. Trước đây, trường hợp tương tự như anh Tuấn phải xin tinh trùng từ người hiến tặng, song hiện nay, bác sĩ có thể tìm tinh trùng bằng kỹ thuật vi phẫu micro-TESE, sau đó thụ tinh với trứng của người vợ.
Niềm vui của cặp vợ chồng hiếm muộn: Bé gái nặng 3,2kg chào đời
Theo bác sĩ Tuấn Anh, kỹ thuật micro-TESE cho tỷ lệ tìm thấy tinh trùng thành công khoảng 50-60%, lượng mô tinh hoàn cắt ra ít, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời hạn chế nhiều biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng hoặc sang chấn, phá hủy chức năng tinh hoàn, suy giảm nội tiết tố nam, suy sinh dục…
Bác sĩ chỉ định anh Tuấn làm vi phẫu micro-TESE ở bên tinh hoàn phải do có kích thước lớn hơn. Sau 2 giờ tìm kiếm dưới kính vi phẫu phóng đại 30 lần, bác sĩ mới thấy vài ống sinh tinh tiềm năng. Mẫu thu được chuyển về tủ an toàn sinh học trong labo. Các chuyên viên phòng lab tỉ mỉ lọc rửa mẫu, soi tìm dưới kính hiển vi đảo ngược phóng đại hơn 200 lần, tìm thấy lượng tinh trùng đủ để trữ đông 1 ống.
Trong khi đó chị Hạnh được kích thích nhẹ buồng trứng, gom trứng 3 chu kỳ, thu được 7 noãn đủ điều kiện thụ tinh với tinh trùng rã đông của chồng. Chuyên viên phôi học tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (phương pháp ICSI), tạo được 4 phôi ngày 3 chất lượng tốt.
Bác sĩ kiểm tra nhận thấy niêm mạc tử cung chị Hạnh mỏng, khiến phôi thai khó bám dính và làm tổ. Bác sĩ chỉ định bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) để làm dày niêm mạc. Khi niêm mạc đạt độ dày 9mm, bác sĩ chuyển 1 phôi ngày 3 vào buồng tử cung, chị Hạnh có thai ngay. Hai phôi còn lại được vợ chồng trữ đông để sinh thêm con sau này.
Suốt thai kỳ, chị Hạnh nhiều lần ra máu, phải nhập viện giữ thai song đầu tháng 9 vừa qua, chị sinh mổ an toàn, bé gái nặng 3,2kg chào đời.
Cầm làm gì khi bị vô sinh hiếm muộn
Theo bác sĩ Tuấn Anh, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng vô sinh hiếm muộn, có thể là do người chồng, người vợ hoặc cả hai. Ở nữ giới, nguyên nhân vô sinh phổ biến như viêm tắc ống dẫn trứng, dự trữ buồng trứng thấp, suy buồng trứng, bất thường tử cung… Với nam giới, giãn tĩnh mạch thừng tinh, teo tinh hoàn sau mắc bệnh quai bị, rối loạn nội tiết, đột biến gene, chấn thương vùng kín… đều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Trước đây, vô sinh được xem là bệnh nan y, không có khả năng điều trị. Hiện nay, phần lớn nguyên nhân gây vô sinh đều có thể can thiệp và điều trị. Tại IVF Tâm Anh, các công nghệ hiện đại trong nuôi cấy phôi, vi phẫu tìm tinh trùng, sàng lọc di truyền tiền làm tổ… giúp tăng tỷ lệ điều trị thành công, giảm chi phí.
Bác sĩ Tuấn Anh lưu ý, yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả điều trị hỗ trợ sinh sản, đặc biệt trong IVF, là tuổi của người phụ nữ, thời gian và nguyên nhân vô sinh. Do đó, các cặp đôi sau kết hôn một năm (hoặc 6 tháng nếu người vợ ngoài 35 tuổi) mà chưa có thai nên khám sức khỏe sinh sản sớm để được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, hiệu quả.
