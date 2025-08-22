8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này

Đi khám vô sinh sau 2 năm kết hôn, người đàn ông 37 tuổi phát hiện tinh hoàn ẩn, nguy cơ ung thư GĐXH - Kết hôn hai năm nhưng chưa có con, người đàn ông 37 tuổi này đi khám vô sinh, bác sĩ phát hiện anh bị tinh hoàn ẩn, phải can thiệp phẫu thuật.

Chị Liên, 39 tuổi, sau kết hôn 8 năm chưa có thai. Vợ chồng chị uống nhiều thuốc đông y bổ trứng và tinh trùng nhưng không đậu thai. Năm ngoái, họ từ quê ở miền Trung vào TP.HCM khám tại một bệnh viện, được chẩn đoán có polyp trong lòng tử cung.

Đây là tình trạng lớp nội mạc tử cung phát triển quá mức, gây biến đổi cấu trúc buồng tử cung, polyp có thể cản trở sự di chuyển của tinh trùng/phôi, ảnh hưởng đến sự làm tổ của phôi. Polyp tử cung có thể gây vô sinh, tỷ lệ polyp lòng tử cung ở phụ nữ vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 15-25%. Trường hợp có polyp kích thước lớn, khi có thai sẽ tăng nguy cơ sẩy thai.

Sau khi điều trị tại một trung tâm điều trị hiếm muộn ở TP.HCM, chọc hút 7 trứng, nuôi cấy được 2 phôi ngày 3. Nội soi buồng tử cung cắt polyp trước chuyển phôi. Bệnh nhân được chuyển cùng lúc 2 phôi vào tử cung nhưng không thành công. Sau đó, chị Liên được bạn bè giới thiệu tới BVĐK Tâm Anh.

Ảnh minh họa

Tại đây, ThS.BS Nguyễn Thị Thủy là người trực tiếp điều trị cho chị Liên. Chị Liên sử dụng thuốc kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp, chọc hút thu được 13 noãn trưởng thành. Người chồng thu mẫu tinh trùng tươi trong ngày vợ chọc hút noãn. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện, tiêm vào bào tương noãn để thụ tinh thành phôi, nuôi cấy trong hệ thống tủ trí tuệ nhân tạo hiện đại thu được 3 phôi ngày 5 và 5 phôi ngày 6.

Cuối tháng 4, khi độ dày niêm mạc chị Liên đạt mức lý tưởng 10 mm và cấu trúc phù hợp, bác sĩ Thủy chuyển một phôi loại tốt vào tử cung giúp người bệnh đậu thai. Thai kỳ hiện 20 tuần, phát triển khỏe mạnh. Các phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng chị có cơ hội sinh thêm con.

Nguyên nhân gây polyp tử cung

Theo bác sĩ Thủy, nữ giới mắc hội chứng buồng trứng đa nang, béo phì, có khả năng mắc các rối loạn liên quan đến bất thường niêm mạc tử cung: tăng sinh niêm mạc tử cung, polyp niêm mạc tử cung… cao hơn trường hợp bình thường. Nguyên nhân là rối loạn về mặt nội tiết và bất thường điều hòa tế bào…

Phương pháp điều trị polyp lòng tử cung thường là phẫu thuật nội soi cắt polyp, tỷ lệ tái phát sau 1 năm khoảng 15-30%, tỷ lệ tái phát sau 3-5 năm là 30-50%. Do đó, Bác sĩ Thuỷ khuyến nghị sau khi can thiệp cắt polyp lòng tử cung, cần nhanh chóng điều trị để có thai. Đó cũng là lý do mà chị Liên được kích thích buồng trứng để tạo phôi, trữ đông phôi lại trước rồi mới qua bước chuẩn bị niêm mạc tử cung.

Phụ nữ sau kết hôn một năm không có thai, nếu phụ nữ từ 35 tuổi trở lên sau 6 tháng không có thai nên đến bệnh viện để khám và điều trị sớm. Việc chủ động khám sức khỏe sinh sản định kỳ cũng giúp phát hiện sớm bệnh lý, tăng khả năng thành công khi điều trị hỗ trợ sinh sản, từ đó làm giảm chi phí, giảm can thiệp để có con.