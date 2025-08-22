8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này
GĐXH - Polyp tử cung có thể gây vô sinh, tỷ lệ polyp lòng tử cung ở phụ nữ vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 15-25%.
Chị Liên, 39 tuổi, sau kết hôn 8 năm chưa có thai. Vợ chồng chị uống nhiều thuốc đông y bổ trứng và tinh trùng nhưng không đậu thai. Năm ngoái, họ từ quê ở miền Trung vào TP.HCM khám tại một bệnh viện, được chẩn đoán có polyp trong lòng tử cung.
Đây là tình trạng lớp nội mạc tử cung phát triển quá mức, gây biến đổi cấu trúc buồng tử cung, polyp có thể cản trở sự di chuyển của tinh trùng/phôi, ảnh hưởng đến sự làm tổ của phôi. Polyp tử cung có thể gây vô sinh, tỷ lệ polyp lòng tử cung ở phụ nữ vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 15-25%. Trường hợp có polyp kích thước lớn, khi có thai sẽ tăng nguy cơ sẩy thai.
Sau khi điều trị tại một trung tâm điều trị hiếm muộn ở TP.HCM, chọc hút 7 trứng, nuôi cấy được 2 phôi ngày 3. Nội soi buồng tử cung cắt polyp trước chuyển phôi. Bệnh nhân được chuyển cùng lúc 2 phôi vào tử cung nhưng không thành công. Sau đó, chị Liên được bạn bè giới thiệu tới BVĐK Tâm Anh.
Tại đây, ThS.BS Nguyễn Thị Thủy là người trực tiếp điều trị cho chị Liên. Chị Liên sử dụng thuốc kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp, chọc hút thu được 13 noãn trưởng thành. Người chồng thu mẫu tinh trùng tươi trong ngày vợ chọc hút noãn. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện, tiêm vào bào tương noãn để thụ tinh thành phôi, nuôi cấy trong hệ thống tủ trí tuệ nhân tạo hiện đại thu được 3 phôi ngày 5 và 5 phôi ngày 6.
Cuối tháng 4, khi độ dày niêm mạc chị Liên đạt mức lý tưởng 10 mm và cấu trúc phù hợp, bác sĩ Thủy chuyển một phôi loại tốt vào tử cung giúp người bệnh đậu thai. Thai kỳ hiện 20 tuần, phát triển khỏe mạnh. Các phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng chị có cơ hội sinh thêm con.
Nguyên nhân gây polyp tử cung
Theo bác sĩ Thủy, nữ giới mắc hội chứng buồng trứng đa nang, béo phì, có khả năng mắc các rối loạn liên quan đến bất thường niêm mạc tử cung: tăng sinh niêm mạc tử cung, polyp niêm mạc tử cung… cao hơn trường hợp bình thường. Nguyên nhân là rối loạn về mặt nội tiết và bất thường điều hòa tế bào…
Phương pháp điều trị polyp lòng tử cung thường là phẫu thuật nội soi cắt polyp, tỷ lệ tái phát sau 1 năm khoảng 15-30%, tỷ lệ tái phát sau 3-5 năm là 30-50%. Do đó, Bác sĩ Thuỷ khuyến nghị sau khi can thiệp cắt polyp lòng tử cung, cần nhanh chóng điều trị để có thai. Đó cũng là lý do mà chị Liên được kích thích buồng trứng để tạo phôi, trữ đông phôi lại trước rồi mới qua bước chuẩn bị niêm mạc tử cung.
Phụ nữ sau kết hôn một năm không có thai, nếu phụ nữ từ 35 tuổi trở lên sau 6 tháng không có thai nên đến bệnh viện để khám và điều trị sớm. Việc chủ động khám sức khỏe sinh sản định kỳ cũng giúp phát hiện sớm bệnh lý, tăng khả năng thành công khi điều trị hỗ trợ sinh sản, từ đó làm giảm chi phí, giảm can thiệp để có con.
Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân sốDân số và phát triển - 2 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, Nghệ An tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác dân số, kỳ vọng tạo bước đột phá trong quản lý dữ liệu, dự báo biến động và nâng cao chất lượng dân số.
Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinhDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là cắt tử cung toàn phần để cầm máu và cứu sống sản phụ.
[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinhDân số và phát triển - 2 ngày trước
Dinh dưỡng sau sinh quyết định trực tiếp đến nguồn sữa mẹ. Ăn đúng thực phẩm giúp mẹ lợi sữa, tránh món ăn gây mất sữa, đảm bảo con bú đủ và mẹ khỏe mạnh.
Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm MethadonDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã tiếp nhận và xử trí thành công một ca ngộ độc Methadon đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhi là bé N.Đ.H (9 tuổi, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).
Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 nămDân số và phát triển - 4 ngày trước
Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.
Những vấn đề sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sảnDân số và phát triển - 5 ngày trước
Đối với phụ nữ sau sinh, giai đoạn hậu sản rất quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc, sức khỏe lâu dài cho mẹ và bé. Do đó bà mẹ và gia đình cần nắm được những vấn đề thường gặp trong giai đoạn này.
Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mớiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòngDân số và phát triển - 6 ngày trước
Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.
Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kgDân số và phát triển - 1 tuần trước
Sản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.
Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểmDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.