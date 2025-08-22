Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này

Thứ sáu, 16:00 22/08/2025 | Dân số và phát triển
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Polyp tử cung có thể gây vô sinh, tỷ lệ polyp lòng tử cung ở phụ nữ vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 15-25%.

Đi khám vô sinh sau 2 năm kết hôn, người đàn ông 37 tuổi phát hiện tinh hoàn ẩn, nguy cơ ung thưĐi khám vô sinh sau 2 năm kết hôn, người đàn ông 37 tuổi phát hiện tinh hoàn ẩn, nguy cơ ung thư

GĐXH - Kết hôn hai năm nhưng chưa có con, người đàn ông 37 tuổi này đi khám vô sinh, bác sĩ phát hiện anh bị tinh hoàn ẩn, phải can thiệp phẫu thuật.

Chị Liên, 39 tuổi, sau kết hôn 8 năm chưa có thai. Vợ chồng chị uống nhiều thuốc đông y bổ trứng và tinh trùng nhưng không đậu thai. Năm ngoái, họ từ quê ở miền Trung vào TP.HCM khám tại một bệnh viện, được chẩn đoán có polyp trong lòng tử cung.

Đây là tình trạng lớp nội mạc tử cung phát triển quá mức, gây biến đổi cấu trúc buồng tử cung, polyp có thể cản trở sự di chuyển của tinh trùng/phôi, ảnh hưởng đến sự làm tổ của phôi. Polyp tử cung có thể gây vô sinh, tỷ lệ polyp lòng tử cung ở phụ nữ vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 15-25%. Trường hợp có polyp kích thước lớn, khi có thai sẽ tăng nguy cơ sẩy thai.

Sau khi điều trị tại một trung tâm điều trị hiếm muộn ở TP.HCM, chọc hút 7 trứng, nuôi cấy được 2 phôi ngày 3. Nội soi buồng tử cung cắt polyp trước chuyển phôi. Bệnh nhân được chuyển cùng lúc 2 phôi vào tử cung nhưng không thành công. Sau đó, chị Liên được bạn bè giới thiệu tới BVĐK Tâm Anh.

8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tại đây, ThS.BS Nguyễn Thị Thủy là người trực tiếp điều trị cho chị Liên. Chị Liên sử dụng thuốc kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp, chọc hút thu được 13 noãn trưởng thành. Người chồng thu mẫu tinh trùng tươi trong ngày vợ chọc hút noãn. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện, tiêm vào bào tương noãn để thụ tinh thành phôi, nuôi cấy trong hệ thống tủ trí tuệ nhân tạo hiện đại thu được 3 phôi ngày 5 và 5 phôi ngày 6.

Cuối tháng 4, khi độ dày niêm mạc chị Liên đạt mức lý tưởng 10 mm và cấu trúc phù hợp, bác sĩ Thủy chuyển một phôi loại tốt vào tử cung giúp người bệnh đậu thai. Thai kỳ hiện 20 tuần, phát triển khỏe mạnh. Các phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng chị có cơ hội sinh thêm con.

Nguyên nhân gây polyp tử cung

Theo bác sĩ Thủy, nữ giới mắc hội chứng buồng trứng đa nang, béo phì, có khả năng mắc các rối loạn liên quan đến bất thường niêm mạc tử cung: tăng sinh niêm mạc tử cung, polyp niêm mạc tử cung… cao hơn trường hợp bình thường. Nguyên nhân là rối loạn về mặt nội tiết và bất thường điều hòa tế bào…

Phương pháp điều trị polyp lòng tử cung thường là phẫu thuật nội soi cắt polyp, tỷ lệ tái phát sau 1 năm khoảng 15-30%, tỷ lệ tái phát sau 3-5 năm là 30-50%. Do đó, Bác sĩ Thuỷ khuyến nghị sau khi can thiệp cắt polyp lòng tử cung, cần nhanh chóng điều trị để có thai. Đó cũng là lý do mà chị Liên được kích thích buồng trứng để tạo phôi, trữ đông phôi lại trước rồi mới qua bước chuẩn bị niêm mạc tử cung.

Phụ nữ sau kết hôn một năm không có thai, nếu phụ nữ từ 35 tuổi trở lên sau 6 tháng không có thai nên đến bệnh viện để khám và điều trị sớm. Việc chủ động khám sức khỏe sinh sản định kỳ cũng giúp phát hiện sớm bệnh lý, tăng khả năng thành công khi điều trị hỗ trợ sinh sản, từ đó làm giảm chi phí, giảm can thiệp để có con.

Đi khám vô sinh sau 2 năm kết hôn, người đàn ông 37 tuổi phát hiện tinh hoàn ẩn, nguy cơ ung thưĐi khám vô sinh sau 2 năm kết hôn, người đàn ông 37 tuổi phát hiện tinh hoàn ẩn, nguy cơ ung thư

GĐXH - Kết hôn hai năm nhưng chưa có con, người đàn ông 37 tuổi này đi khám vô sinh, bác sĩ phát hiện anh bị tinh hoàn ẩn, phải can thiệp phẫu thuật.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những lý do chính gây vô sinh

Những lý do chính gây vô sinh

Lấy chồng 2 năm chưa có em bé, đi khám vô sinh hiếm muộn bất ngờ biết tin vui

Lấy chồng 2 năm chưa có em bé, đi khám vô sinh hiếm muộn bất ngờ biết tin vui

Nam giới cảnh giác với đau bìu có thể gây vô sinh

Nam giới cảnh giác với đau bìu có thể gây vô sinh

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến vô sinh nam

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến vô sinh nam

Vì sao béo phì lại có thể gây vô sinh?

Vì sao béo phì lại có thể gây vô sinh?

Cùng chuyên mục

Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số

Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, Nghệ An tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác dân số, kỳ vọng tạo bước đột phá trong quản lý dữ liệu, dự báo biến động và nâng cao chất lượng dân số.

Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là cắt tử cung toàn phần để cầm máu và cứu sống sản phụ.

[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinh

[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Dinh dưỡng sau sinh quyết định trực tiếp đến nguồn sữa mẹ. Ăn đúng thực phẩm giúp mẹ lợi sữa, tránh món ăn gây mất sữa, đảm bảo con bú đủ và mẹ khỏe mạnh.

Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadon

Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadon

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã tiếp nhận và xử trí thành công một ca ngộ độc Methadon đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhi là bé N.Đ.H (9 tuổi, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Những vấn đề sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sản

Những vấn đề sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sản

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Đối với phụ nữ sau sinh, giai đoạn hậu sản rất quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc, sức khỏe lâu dài cho mẹ và bé. Do đó bà mẹ và gia đình cần nắm được những vấn đề thường gặp trong giai đoạn này.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Dân số và phát triển
Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển
Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Dân số và phát triển
Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top