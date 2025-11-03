Mới nhất
Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới

Thứ hai, 10:16 03/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Chính những niềm vui tưởng chừng vô hại ấy lại có thể khiến cuộc sống sau khi nghỉ hưu trở nên mệt mỏi, thậm chí "tan cửa nát nhà" nếu không biết điểm dừng.

Chia sẻ trên mạng xã hội Toutiao (Trung Quốc), nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn đã chỉ ra 4 nơi mà người cao tuổi nên tránh lui tới thường xuyên nếu muốn giữ gìn sức khỏe, tinh thần và hạnh phúc gia đình sau khi nghỉ hưu.

Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới - Ảnh 1.

Mạc Ngôn khuyên người cao tuổi nên chọn những hoạt động lành mạnh như khiêu vũ, ca hát, đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc sinh hoạt tại các câu lạc bộ người cao tuổi, vừa vui, vừa tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa

1. Đừng đến quán rượu thường xuyên

Không ít người sau khi nghỉ hưu chọn cách tụ tập bạn bè, uống vài ly rượu cho "vui tuổi già".

Nhưng theo Mạc Ngôn, việc uống rượu lâu dài chẳng những hại gan, hại tim, mà còn dễ khiến con người mất kiểm soát cảm xúc, nói năng thiếu kiềm chế, dẫn đến mâu thuẫn hay xô xát đáng tiếc.

Hơn nữa, uống rượu thường xuyên còn khiến cơ thể sa sút, tinh thần mệt mỏi và dễ sinh bệnh.

Người cao tuổi nên giới hạn số lần uống rượu khoảng 2–3 lần/tháng, chọn những nơi lành mạnh và chỉ nên uống một lượng nhỏ để giao lưu, không nên biến nó thành thói quen.

2. Đừng quá mê tụ điểm đánh bài, chơi cờ

Một thú vui phổ biến khác của người cao tuổi là chơi cờ, đánh bài. Đây là hình thức giải trí giúp rèn luyện trí nhớ và kết nối xã hội, song nếu quá đà, nó lại trở thành con dao hai lưỡi.

Nhiều người vì mải mê tụ tập, "sát phạt" đến mức bỏ ăn, quên ngủ, thậm chí tiêu tốn tiền bạc và nảy sinh bất hòa trong gia đình.

Không ít mâu thuẫn vợ chồng, con cái cũng bắt đầu từ những "ván bài vui" như thế.

Theo Mạc Ngôn, người cao tuổi chỉ nên chơi 1–2 lần/tuần, trong thời gian vừa phải. Hãy xem đó là một cách thư giãn nhẹ nhàng, có chừng mực, thay vì để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của may – rủi.

3. Đừng đến trung tâm mua sắm quá nhiều

Nhiều người sau khi nghỉ hưu thường có xu hướng "bù đắp" cho những năm tháng làm việc vất vả bằng việc mua sắm.

Họ thích cùng bạn bè đi dạo trung tâm thương mại, vừa ngắm nghía hàng hóa vừa "chốt đơn" liên tục.

Thế nhưng, theo Mạc Ngôn, nghiện mua sắm là một "cám dỗ ngọt ngào" dễ khiến người già tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thật sự cần thiết, thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình.

Người cao tuổi nên lên danh sách những thứ cần mua, chỉ đi trung tâm thương mại 2–3 lần/tháng và chi tiêu có kế hoạch.

Ngày nay, mua sắm trực tuyến là lựa chọn tiện lợi hơn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà vẫn đáp ứng được nhu cầu thiết yếu.

4. Đừng lui tới quán bar hay nơi ồn ào

Nhiều người cao tuổi muốn "trẻ lại" bằng cách thử đến quán bar hay các điểm vui chơi sôi động của giới trẻ.

Họ nghĩ rằng đó là cách để "bắt kịp thời đại", nhưng trên thực tế, môi trường ồn ào, ánh sáng chói và âm nhạc mạnh dễ khiến cơ thể mệt mỏi, huyết áp tăng, tim đập nhanh.

Hơn nữa, một số quán bar hiện nay tồn tại nhiều tệ nạn xã hội, là môi trường không phù hợp với người lớn tuổi.

Thay vào đó, Mạc Ngôn khuyên người cao tuổi nên chọn những hoạt động lành mạnh như khiêu vũ, ca hát, đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc sinh hoạt tại các câu lạc bộ người cao tuổi, vừa vui, vừa tốt cho sức khỏe.

Nghỉ hưu là để sống chậm, không phải để buông thả

Một tuổi già an yên không đến từ "ví dày" hay những cuộc vui không hồi kết, mà từ kỷ luật, sự tiết chế và lựa chọn đúng đắn.

Sau khi nghỉ hưu, con người cần giữ tinh thần tỉnh táo, duy trì lối sống điều độ, nuôi dưỡng những sở thích tích cực như đọc sách, trồng cây, du lịch, hoặc học thêm điều mới.

Như lời Mạc Ngôn từng nói: "Tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ là khi ta không biết sống thế nào cho xứng đáng với những năm tháng còn lại."

Giữ gìn sức khỏe, chọn bạn mà chơi, tránh xa bốn nơi dễ sa ngã, đó chính là bí quyết giúp người nghỉ hưu sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sứcNghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

GĐXH - Ở tuổi 70, thay vì được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già, ông Lưu lại sống trong chuỗi ngày quay cuồng với việc chăm cháu và chu cấp tiền cho con.

Bách Hợp (t/h)
