Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới
GĐXH - Chính những niềm vui tưởng chừng vô hại ấy lại có thể khiến cuộc sống sau khi nghỉ hưu trở nên mệt mỏi, thậm chí "tan cửa nát nhà" nếu không biết điểm dừng.
Chia sẻ trên mạng xã hội Toutiao (Trung Quốc), nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn đã chỉ ra 4 nơi mà người cao tuổi nên tránh lui tới thường xuyên nếu muốn giữ gìn sức khỏe, tinh thần và hạnh phúc gia đình sau khi nghỉ hưu.
1. Đừng đến quán rượu thường xuyên
Không ít người sau khi nghỉ hưu chọn cách tụ tập bạn bè, uống vài ly rượu cho "vui tuổi già".
Nhưng theo Mạc Ngôn, việc uống rượu lâu dài chẳng những hại gan, hại tim, mà còn dễ khiến con người mất kiểm soát cảm xúc, nói năng thiếu kiềm chế, dẫn đến mâu thuẫn hay xô xát đáng tiếc.
Hơn nữa, uống rượu thường xuyên còn khiến cơ thể sa sút, tinh thần mệt mỏi và dễ sinh bệnh.
Người cao tuổi nên giới hạn số lần uống rượu khoảng 2–3 lần/tháng, chọn những nơi lành mạnh và chỉ nên uống một lượng nhỏ để giao lưu, không nên biến nó thành thói quen.
2. Đừng quá mê tụ điểm đánh bài, chơi cờ
Một thú vui phổ biến khác của người cao tuổi là chơi cờ, đánh bài. Đây là hình thức giải trí giúp rèn luyện trí nhớ và kết nối xã hội, song nếu quá đà, nó lại trở thành con dao hai lưỡi.
Nhiều người vì mải mê tụ tập, "sát phạt" đến mức bỏ ăn, quên ngủ, thậm chí tiêu tốn tiền bạc và nảy sinh bất hòa trong gia đình.
Không ít mâu thuẫn vợ chồng, con cái cũng bắt đầu từ những "ván bài vui" như thế.
Theo Mạc Ngôn, người cao tuổi chỉ nên chơi 1–2 lần/tuần, trong thời gian vừa phải. Hãy xem đó là một cách thư giãn nhẹ nhàng, có chừng mực, thay vì để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của may – rủi.
3. Đừng đến trung tâm mua sắm quá nhiều
Nhiều người sau khi nghỉ hưu thường có xu hướng "bù đắp" cho những năm tháng làm việc vất vả bằng việc mua sắm.
Họ thích cùng bạn bè đi dạo trung tâm thương mại, vừa ngắm nghía hàng hóa vừa "chốt đơn" liên tục.
Thế nhưng, theo Mạc Ngôn, nghiện mua sắm là một "cám dỗ ngọt ngào" dễ khiến người già tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thật sự cần thiết, thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình.
Người cao tuổi nên lên danh sách những thứ cần mua, chỉ đi trung tâm thương mại 2–3 lần/tháng và chi tiêu có kế hoạch.
Ngày nay, mua sắm trực tuyến là lựa chọn tiện lợi hơn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà vẫn đáp ứng được nhu cầu thiết yếu.
4. Đừng lui tới quán bar hay nơi ồn ào
Nhiều người cao tuổi muốn "trẻ lại" bằng cách thử đến quán bar hay các điểm vui chơi sôi động của giới trẻ.
Họ nghĩ rằng đó là cách để "bắt kịp thời đại", nhưng trên thực tế, môi trường ồn ào, ánh sáng chói và âm nhạc mạnh dễ khiến cơ thể mệt mỏi, huyết áp tăng, tim đập nhanh.
Hơn nữa, một số quán bar hiện nay tồn tại nhiều tệ nạn xã hội, là môi trường không phù hợp với người lớn tuổi.
Thay vào đó, Mạc Ngôn khuyên người cao tuổi nên chọn những hoạt động lành mạnh như khiêu vũ, ca hát, đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc sinh hoạt tại các câu lạc bộ người cao tuổi, vừa vui, vừa tốt cho sức khỏe.
Nghỉ hưu là để sống chậm, không phải để buông thả
Một tuổi già an yên không đến từ "ví dày" hay những cuộc vui không hồi kết, mà từ kỷ luật, sự tiết chế và lựa chọn đúng đắn.
Sau khi nghỉ hưu, con người cần giữ tinh thần tỉnh táo, duy trì lối sống điều độ, nuôi dưỡng những sở thích tích cực như đọc sách, trồng cây, du lịch, hoặc học thêm điều mới.
Như lời Mạc Ngôn từng nói: "Tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ là khi ta không biết sống thế nào cho xứng đáng với những năm tháng còn lại."
Giữ gìn sức khỏe, chọn bạn mà chơi, tránh xa bốn nơi dễ sa ngã, đó chính là bí quyết giúp người nghỉ hưu sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.
Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnhGia đình - 1 giờ trước
Tim anh đập mạnh. Ai đó đã dọn dẹp nơi này?
Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhàGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Những người đàn ông thuộc các con giáp này không chỉ có phẩm chất tốt mà còn đặc biệt yêu thương vợ, quả thực là phúc khí cho người phụ nữ nào lấy họ!
Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúcGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Ai cũng mong khi bước vào tuổi già sẽ có một điểm tựa vững vàng nhưng với bà Lô, niềm hạnh phúc không đến từ việc dựa dẫm vào ai, mà từ chính đôi tay, ý chí và sự chủ động của mình.
Các cung hoàng đạo ưu tú: Đi đến đâu cũng dễ khiến trái tim người khác rung rinhGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật hay tài năng hơn người, những cung hoàng đạo dưới đây còn toát lên sức hút đặc biệt khiến ai từng tiếp xúc cũng khó lòng quên được.
6 dấu hiệu nhận diện chính xác người giàu ảo, trông sang nhưng trong ví không có đồng nàoGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Nhìn quanh chúng ta, không khó để bắt gặp những người "trông có vẻ giàu": ăn mặc hàng hiệu, ngồi xe xịn, check-in ở quán cà phê đắt đỏ, nói chuyện tự tin, am hiểu đủ thứ. Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện góp tiền quỹ, chia bill hay ủng hộ một chút cho hoạt động tập thể — là họ bỗng trở nên "bận điện thoại", "quên ví" hay "chuyển khoản sau nhé". Đằng sau vẻ ngoài sang trọng ấy, thật ra là một chiếc ví mỏng tang, thậm chí âm sâu trong nợ nần.
Dù rất thương con nhưng nếu phạm phải 5 dấu hiệu này, cha mẹ không thể nuôi con thành tàiGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Ai cũng mong con mình thành công và hạnh phúc. Nhưng có một nghịch lý: nhiều cha mẹ đang vô tình nuôi con theo cách khiến con… khó mà trưởng thành và thành tài. Không phải vì họ không yêu con — mà vì yêu sai cách.
Bức ảnh chụp phòng con trai tuổi dậy thì khiến cộng đồng tranh cãiGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Bản thân người cha - người chụp và đăng tải bức ảnh lại tỏ ra khó hiểu trước phản ứng của cộng đồng mạng.
5 kiểu người gặp được nhất định phải kết giao trọn đời: Ở bên họ, cuộc đời bạn sẽ thay đổi lớnGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - 5 kiểu người dưới đây tự thân mang khí chất cao quý (quý khí), ở bên họ, cuộc đời bạn sẽ thay đổi lớn. Nếu gặp được, nhất định phải kết giao sâu sắc!
45 tuổi, tôi nhận ra: Phụ nữ không cần giữ chồng, chỉ cần giữ 2 thứ này, cả nhà tự khắc giàu mạnhGia đình - 1 ngày trước
Mà càng sợ, mọi thứ càng rối tung.
3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong chiêm tinh học phương Đông, một số con giáp quả thực là hình mẫu tiêu biểu của "khổ trước sướng sau".
Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quêGia đình
GĐXH - Chuyến du lịch đầu tiên sau khi nghỉ hưu lại khiến bà nhận ra, tuổi già đôi khi không phải là quãng thời gian nghỉ ngơi như người ta vẫn tưởng.