Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội
GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “giết người” xảy ra trên địa bàn.
Vào khoảng 23h30 ngày 26/4/2026, tại tổ 3, xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang), xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, Vũ Quang Tiến (SN 1998) và Mai Thế Đường (SN 1993) đã xảy ra xô xát nghiêm trọng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Đường có bình luận khiếm nhã, xúc phạm đời tư vợ Tiến trên Facebook, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại gay gắt. Không kiềm chế được bức xúc, Tiến đã cùng vợ đến tận nhà anh Đường để “giải quyết”.
Tại đây, mâu thuẫn tiếp tục leo thang. Anh Đường có hành vi cầm dao, gậy đe dọa. Dù đã được người thân can ngăn, tình hình vẫn không hạ nhiệt. Trong lúc mất kiểm soát, Vũ Quang Tiến đã dùng hòn đá nặng khoảng 5,8kg đập mạnh vào vùng mặt anh Đường, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả, nạn nhân bị gãy xương hàm mặt, hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo người dân cần ứng xử văn minh trên không gian mạng, không đăng tải, bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; đồng thời, khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, giải quyết bằng biện pháp hợp pháp, tránh hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật.
Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh ánPháp luật
GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.