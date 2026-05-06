Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọn
Bộ GD&ĐT công bố lịch đăng ký xét tuyển đại học 2026 với nhiều mốc quan trọng, yêu cầu thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, trong đó quy định rõ các mốc thời gian và yêu cầu thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống chung.
Theo hướng dẫn, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ (địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Tất cả thí sinh, bao gồm cả diện xét tuyển thẳng, đều phải thực hiện đăng ký trên hệ thống để được xét tuyển.
Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp và có thể điều chỉnh, bổ sung không giới hạn số lần trong thời gian quy định. Riêng các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ thứ tự 1 đến 5; các trường thuộc khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định riêng của từng bộ.
Đáng chú ý, với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện tối thiểu để đăng ký xét tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 15/30 trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng), áp dụng cho tất cả phương thức xét tuyển, trừ trường hợp được đặc cách tốt nghiệp.
Đối với thí sinh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, thời hạn nộp hồ sơ về các cơ sở đào tạo trước 17h ngày 20/6. Kết quả trúng tuyển thẳng sẽ được thông báo trước ngày 30/6, tuy nhiên thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo lịch chung.
Thí sinh cần rà soát kết quả học tập THPT trên hệ thống và hoàn thành việc điều chỉnh sai sót (nếu có) trước 17h ngày 6/6. Thí sinh tự do chưa có tài khoản phải đăng ký từ ngày 1/5 đến 20/5 để được cấp quyền truy cập hệ thống.
Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện xét tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.
Từ ngày 22/8 đến tháng 12/2026, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức xét tuyển bổ sung theo thông tin tuyển sinh riêng được công bố trên website của từng trường.
Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh cần tìm hiểu kỹ quy chế và thông tin tuyển sinh của từng cơ sở đào tạo, tránh đăng ký vào các ngành hoặc chương trình không đủ điều kiện. Đồng thời, các trường phải công bố thông tin tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm chính xác để thí sinh không nhầm lẫn giữa các ngành, chương trình và cơ sở đào tạo.
