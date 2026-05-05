Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Thứ ba, 16:31 05/05/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.

Nên bỏ hay giữ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Việc nên giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT là một chủ đề gây tranh luận sôi nổi trong nhiều năm qua tại Việt Nam. Mỗi phương án đều có những lập luận chặt chẽ dựa trên các góc độ giáo dục, kinh tế và xã hội.

Theo Báo Thanh niên, vào ngày 4/12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo luật và nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Quá trình thảo luận dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, có ý kiến đề nghị không tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chỉ giữ lại một kỳ thi đại học có tính phân hóa cao để chọn người có năng lực học đại học, đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT quy định cách thức tổ chức thi.

Trong khi đó, nhiều ý kiến thống nhất giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT để vừa bảo đảm chức năng xét tốt nghiệp vừa cung cấp dữ liệu cho tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, cần cải tiến cách ra đề, chấm thi và phân tích kết quả để phản ánh đúng chất lượng dạy và học.

Giải trình về nội dung trên, Chính phủ cho rằng, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết. Kỳ thi này nhằm đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thống nhất trong công nhận tốt nghiệp trên phạm vi toàn quốc, đồng thời cung cấp dữ liệu tin cậy để theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền và phục vụ tuyển sinh đại học.

Việc duy trì kỳ thi góp phần bảo đảm khách quan, công bằng và kỷ cương trong hệ thống giáo dục.

Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)

GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.

Việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT góp phần bảo đảm khách quan, công bằng và kỷ cương trong hệ thống giáo dục. Ảnh minh họa: TL

Những lợi ích chính kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại cho học sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp nối lộ trình đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh thông qua việc giảm áp lực thi cử và tối ưu hóa thủ tục hành chính.

Các lợi ích chính mà kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại gồm:

Giảm áp lực học tập và thi cử

Thay vì phải thi 6 môn như trước đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, học sinh chỉ thi 4 môn, bao gồm:

+ 2 môn bắt buộc: Toán và Ngữ văn.

+ 2 môn tự chọn: Thí sinh được chọn trong số các môn còn lại đã học ở lớp 12 (như Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, GDCD, Tin học, Công nghệ).

Việc giảm số môn thi giúp học sinh tập trung sâu hơn vào những môn học là thế mạnh và phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình.

Đánh giá công bằng nhờ thay đổi trọng số học bạ

Điểm xét tốt nghiệp năm 2026 dự kiến tiếp tục tăng tỷ lệ đóng góp của kết quả học tập (học bạ) lên 50% (so với 30% trước đây) và tính trên cả 3 năm THPT. Điều này mang lại lợi ích:

+ Phản ánh chính xác quá trình nỗ lực bền bỉ thay vì chỉ dựa vào một bài thi duy nhất.

+ Giảm bớt rủi ro "học tài thi phận" cho học sinh.

Cải cách thủ tục hành chính

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có những điều chỉnh về giấy tờ để tạo thuận lợi cho thí sinh:

- Sử dụng tài khoản VneID để đăng nhập và khai phiếu đăng ký dự thi.

- Giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp làm một. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi cũng được tích hợp chung.

- Tài khoản của thí sinh là số Thẻ Căn cước/Căn cước công dân (CCCD)/mã số định danh cá nhân (ĐDCN) do cơ quan Công an cấp. Đối với thí sinh không có Thẻ Căn cước/CCCD/ĐDCN hoặc không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số Hộ chiếu của thí sinh để thay thế. Trường hợp thí sinh không có Thẻ Căn Cước/CCCD/ĐDCN/số Hộ chiếu thì Hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu và công bố kết quả.

Rút ngắn thời gian phúc khảo

Thời gian nhận đơn và xử lý phúc khảo được rút ngắn đáng kể (thời hạn nộp đơn chỉ còn khoảng 5 ngày thay vì 10 ngày như trước đây).

Học sinh sớm biết kết quả cuối cùng để kịp thời nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng theo đúng tiến độ, tránh tình trạng bị lỡ cơ hội do chờ đợi điểm phúc khảo.

Mở rộng diện ưu tiên và miễn thi ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm nhiều chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi (như tiếng Hàn với chứng chỉ TOPIK cấp 3 trở lên, hoặc Versant English Placement Test - VEPT cho tiếng Anh).

Các quy định về điểm cộng ưu tiên cho học sinh dân tộc thiểu số tại các xã khó khăn được điều chỉnh linh hoạt hơn (chỉ cần học tại đó ít nhất 2/3 thời gian THPT thay vì phải đủ 3 năm).

