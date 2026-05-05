Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)

Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến hết ngày 3/5, cả nước đã có trên 1,2 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đâu là con số ở mức cao so với các năm gần đây. Trong đó, số thí sinh đăng kí miễn thi ngoại ngữ chiếm tỉ lệ thấp, khoảng 0,66%.

Theo đánh giá, xu hướng này đã được dự báo trước, khi nhiều thí sinh lựa chọn đăng kí dự thi các môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả xét tuyển đại học. Hiện số lượng thí sinh đăng kí dự thi các môn ngoại ngữ duy trì ở mức cao, gần 350 nghìn thí sinh.

Hệ thống đăng kí dự thi năm nay tiếp tục được vận hành ổn định. "Hầu như thí sinh không gặp khó khăn trong quá trình đăng kí. Đây cũng là năm đầu tiên 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, có thể thực hiện đăng kí dự thi theo hình thức trực tuyến", ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết.

Ảnh: Bộ GD&ĐT

Thí sinh làm thế nào để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót?

Theo Công văn 1257/BGDĐT-QLCL năm 2026 của Bộ GD&ĐT, từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5/2026, thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến; nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp.

Chậm nhất ngày 9/5/2026 thí sinh phải hoàn thành việc rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin sai sót nếu có.

Theo đó, trong thời gian đăng ký dự thi, thí sinh có thể chỉnh sửa các thông tin đăng ký không giới hạn số lần. Sau khi hết hạn đăng ký, thí sinh vẫn được chỉnh sửa thông tin trong khoảng thời gian quy định như trên.

Nếu viết sai thông tin khi đăng ký dự thi, thí sinh có thể đính chính vào lúc 14h ngày 10/6/2026. Tuy nhiên việc sửa đổi sẽ dẫn đến mất thời gian vì thế thí sinh nên chú ý điền thông tin cẩn thận để tránh sai sót.

"Các em cần kiểm tra kĩ thông tin cá nhân, chủ động rà soát và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi của mình trước khi kết thúc thời gian đăng kí", ông Huỳnh Văn Chương lưu ý.

Từ nay đến ngày diễn ra kì thi, thời gian còn lại không nhiều, chỉ hơn một tháng. Thí sinh cần giữ gìn sức khỏe, sắp xếp thời gian hợp lí để tập trung ôn tập kĩ các môn đã đăng kí dự thi tốt nghiệp.

Liên quan đến xét tuyển sinh đại học, thí sinh cần lưu ý: dù xét tuyển theo phương thức nào, tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo dự kiến, một số ngành học sẽ có chính sách hỗ trợ học bổng. Đây là cơ hội để thí sinh cân nhắc, lựa chọn môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển vào ngành học yêu thích, đồng thời có thêm khả năng tiếp cận các nguồn học bổng.

Trong quá trình chuẩn bị cho kì thi, thí sinh cần bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, tích cực tham gia các kì thi thử để có thêm trải nghiệm, rèn luyện kĩ năng làm bài và đánh giá đúng những nội dung còn hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả ôn tập.

Ngoài ra, thí sinh không nên quá lo lắng, cần giữ sự ổn định, tự tin vào kiến thức và năng lực của bản thân, tránh tự tạo áp lực không cần thiết trong giai đoạn ôn tập và dự thi.

Cần đọc kĩ quy chế thi đã được công bố, thực hiện đúng các quy định, không để xảy ra sai sót hoặc vi phạm không đáng có.

Hướng dẫn chỉnh sửa sai sót khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 online

Để chỉnh sửa thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 khi có sai sót, thí sinh thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập đường link https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và điền thông tin tài khoản, mã đăng nhập.

Bước 2: Truy cập vào mục Phiếu đăng ký bên tay trái rồi chọn "Phiếu đăng ký chi tiết".

Bước 3: Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT hiện ra đầy đủ, thí sinh nhấn "Sửa phiếu đăng ký" bên góc phải màn hình.

Bước 4: Chỉnh sửa các thông tin cần thiết rồi nhấn "Lưu phiếu đăng ký". Sau đó nhấn đồng ý để hoàn tất chỉnh sửa.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Công văn 1257/BGDĐT-QLCL năm 2026 của Bộ GD&ĐT, lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 được quy định như sau:

Điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Điều 19 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT- BGDĐT quy định về đối tượng, điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT như sau:

- Đối tượng dự thi gồm:

(1) Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX trong năm tổ chức kỳ thi;

(2) Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

(3) Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

(4) Người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

- Điều kiện dự thi:

+ Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn;

+ Đối tượng quy định tại điểm (4) phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 cần chuẩn bị những gì?

Đối với thí sinh lớp 12 (năm học 2025-2026)

- Đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT bằng tài khoản được cấp.

- Hồ sơ:

+ 02 ảnh 4x6 (kiểu CCCD, nền trắng, chụp không quá 6 tháng).

+ Căn cước công dân (bản sao/bản chụp).

+ Học bạ THPT (bản sao chứng thực).

+ Giấy xác nhận ưu tiên/khuyến khích (bản sao nếu có).

Đối với thí sinh tự do

- Đăng ký trực tuyến hoặc nộp hồ sơ giấy tại các điểm tiếp nhận theo quy định của Sở GD&ĐT.

- Hồ sơ:

+ 02 Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT/Trung cấp.

+ Bản sao học bạ THPT.

+ 02 ảnh 4x6 (kiểu CCCD).

+ Căn cước công dân.

+ Giấy xác nhận ưu tiên/khuyến khích (nếu có).

