Tỷ giá USD hôm nay 17/5: Đồng Đô la Mỹ đánh dấu chuỗi tăng dài liên tiếp

Trong tuần qua, Đồng Đô la Mỹ vẫn là đồng tiền có sức hút mạnh nhất trên thị trường tiền tệ thế giới. Tỷ giá USD vẫn đánh dấu chuỗi tăng dài liên tiếp trong những ngày qua. Trong khi hầu hết các đồng tiền lớn như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đều giảm.

Trong bối cảnh lạm phát Mỹ tăng mạnh và căng thẳng địa chính trị toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn lâu hơn dự kiến.

Trong tuần qua, thị trường tài chính toàn cầu duy trì trạng thái thận trọng trước diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông cũng như căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư.

Bên cạnh đó, đồng USD còn được hỗ trợ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. So với các đồng tiền chủ chốt khác, đồng USD tiếp tục chiếm ưu thế, chỉ số US Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF) đã tăng 1,40% trong tuần, lên mức 99,27 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 17/5 tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang duy trì ở mức 25.131 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá USD mua vào và bán ra cũng vẫn giữ nguyên mức giá ngày hôm qua, niêm yết ở mức 23.925 đồng/USD - 26.337 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục duy trì ở vùng cao. Vietcombank niêm yết giá mua vào và bán ra ở vùng 26.107 đồng/USD- 26.387 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD mua vào và bán ra ở mức 25.990 đồng/USD - 26.387 đồng/USD. Trong khi tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra đang mức 26.137 - 26.387 đồng/USD.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 17/05/2026 giá bán vẫn ổn định với mức bán ngày hôm qua, giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.486 và bán ra là 26.586 đồng/USD.

Đồng yên Nhật ghi nhận tiếp tục giữ nguyên ở mức 151 đồng/JPY chiều mua vào và 167 đồng/JPY chiều bán ra tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Tại các ngân hàng thương mại, đồng yên Nhật được giao dịch phổ biến trong khoảng 160 - 172 đồng/JPY. Cụ thể, Vietcombank niêm yết đang ở mức 160,53 - 170,72 đồng/JPY; VietinBank ở mức 160,65 - 172,15 đồng/JPY trong khi đó tại BIDV đồng Yen giao dịch quanh mức 162,13 - 171,38 đồng/JPY.

Tỷ giá đồng EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định với phiên giao dịch trước, giá mua vào và bán ra xuống còn 27.827 đồng/EUR và 30.756 đồng/EUR.

Tại các ngân hàng thương mại, giá EUR phổ biến quanh ngưỡng 29.782 - 31.536 đồng/EUR, cụ thể, tại Vietcombank giá EUR niêm yết ở mức 29.882 - 31.457 đồng/EUR; tại VietinBank giá EUR ở mức 29.782 - 31.502 đồng/EUR; còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30.226 - 31.536 đồng/EUR.

