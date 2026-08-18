Tỷ giá USD hôm nay 18/8: Biến động trái chiều của Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,09%, hiện ở mức 99,58 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR kết thúc phiên tăng 0,08%, lên khoảng 1,1578 USD/EUR, trong khi đó đồng USD lại giảm 0,34%, xuống 0,81085 franc Thụy Sĩ/USD. Đồng yên Nhật giảm 0,11%, xuống khoảng 159,49 yên/USD.So với đồng Nhân dân tệ, đồng USD giảm 0,03%, xuống 6,742 nhân dân tệ/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,58 điểm. USD ngân bật tăng. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR cũng có chiều hướng tăng.

Đồng USD giảm nhẹ so với EUR và franc Thụy Sĩ trong phiên đầu tuần khi loạt số liệu kinh tế Mỹ yếu, đặc biệt việc làm và doanh số bán lẻ, khiến thị trường hạ kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9. Xác suất tăng lãi suất hiện chỉ còn 30,6%, giảm mạnh từ 52,2% một tuần trước. Thị trường đang chờ Hội nghị Jackson Hole để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách của Fed.

Đồng yên giảm nhẹ dù Nhật Bản và Mỹ tiếp tục phối hợp hỗ trợ đồng nội tệ. Tại Trung Quốc, USD cũng giảm nhẹ khi sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 7 tăng thấp hơn kỳ vọng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 18/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 25 đồng so với phiên hôm qua, ở mức 25.586 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.357 đồng mua vào và 26.815 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 18/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 18/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 18/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng mạnh tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD đã tăng 70 đồng so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,990-26,400 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD chiều mua giảm 35 đồng, và tăng 60 đồng chiều bán ra, ở mức 25.855-26.395 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,030-26,410 đồng/USD, đã tăng 80 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 18/8/2026, khảo sát lúc 06h51 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.101 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.201 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 18/8, cũng tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,571.81-31,131.01 đồng/EUR, đã tăng 81 đồng chiều mua vào và tăng 86 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.501-31.221 đồng/EUR, đã giảm 217 đồng chiều mua vào và giảm 193 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,802-31,235 đồng/EUR, đã tăng 127 đồng chiều mua vào và tăng 132 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 18/8/2026 khảo sát lúc 06h54 hiện đang được mua vào là 30.231 đồng và bán ra là 30.341 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật tăng nhẹ, ở vùng 159.03-170.01 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và bật tăng chiều bán ra, ở vùng 158,99-170,49 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.38-170.36 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD vẫn chịu nhiều sức ép. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh mới. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại bật tăng, trong khi giá USD thị trường tự do lại đi ngang. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 17/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 17/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.