Tỷ giá USD hôm nay 20/8: Đồng Đô la Mỹ suy yếu cả khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,89%, hiện ở mức 98,77 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,78%, lên 1,1664 USD/EUR, trong khi đó đồng USD giảm 1,65% so với franc Thụy Sĩ, xuống 0,7992 franc/USD. Bảng Anh tăng 0,48% so với USD, lên 1,3597 USD/bảng. Đồng yên Nhật tăng 0,70%, lên 158,48 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 98,77 điểm. USD ngân đi ngang. USD tự do giảm nhẹ. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt tăng.

Đồng USD suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu, qua đó hỗ trợ thanh khoản và làm gia tăng lượng USD trên thị trường.

Động thái của Bộ Tài chính Mỹ khiến lợi suất trái phiếu dài hạn giảm mạnh, tạo thêm áp lực lên đồng bạc xanh. Trong khi đó, biên bản họp Fed cho thấy nhiều quan chức vẫn lo ngại lạm phát và để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm về mục tiêu 2%, nhưng thị trường vẫn tập trung nhiều hơn vào tác động nới lỏng thanh khoản từ kế hoạch mua lại trái phiếu, khiến USD tiếp tục giảm giá.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 20/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 25.598 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.369 đồng mua vào và 26.827 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 20/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 20/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 20/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay suy yếu tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD đi ngang so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,960-26,370 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD chiều mua giảm 9 đồng và giảm 9 đồng chiều bán ra, ở mức 25.916-26.361 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,990-26,370 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 20/8/2026, khảo sát lúc 09h07 phút ghi nhận đã giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.043 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.163 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 20/8, cũng tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,777.73-31,347.84 đồng/EUR, đã tăng 247 đồng chiều mua vào và tăng 260 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 30.003-31.313 đồng/EUR, đã tăng 225 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,954-31,395 đồng/EUR, đã tăng 257 đồng chiều mua vào và tăng 267 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 20/8/2026 khảo sát lúc 09h17 hiện đang được mua vào là 30.364 đồng và bán ra là 30.484 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật tăng nhẹ, ở vùng 159.51-170.52 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng nhẹ, ở vùng 160,05-170,05 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.69-170.69 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD suy yếu. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh mới. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại và thị trường tự do cũng giảm. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 19/8: Tỷ giá trung tâm thiết lập đỉnh mới GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 19/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.