Tỷ giá USD hôm nay 21/8: Đồng Đô la Mỹ ngân hàng giảm mạnh, 'chợ đen' chững giá

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF tăng 0,01%, hiện ở mức 98,84 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,01%, xuống 1,1676 USD/EUR, trong khi đó đồng bảng Anh tăng 0,18%, lên 1,3629 USD/bảng. Đồng yên Nhật giảm 0,6%, xuống còn 159,12 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 98,84 điểm. USD ngân giảm mạnh. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm.

Đồng USD phục hồi nhẹ trong phiên ngày thứ Năm sau đợt giảm mạnh trước đó, khi thị trường đánh giá hiệu quả kế hoạch của Bộ Tài chính Mỹ nhằm kiềm chế đà tăng lợi suất trái phiếu dài hạn thông qua việc tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn 10-30 năm.

Trước đó, thông báo này đã khiến USD bị bán tháo do lo ngại thâm hụt ngân sách lớn sẽ gây áp lực lên đồng bạc xanh. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng khiến giới đầu tư nghi ngờ hiệu quả của biện pháp này.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 21/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ 8 đồng so với phiên giao dịch trước, ở mức 25.590 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.361 đồng mua vào và 26.819 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 21/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 21/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 21/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm mạnh tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD giảm 70 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,890-26,300 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD giảm 66 đồng cả chiều mua và bán ra, ở mức 25.850-26.295 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,920-26,300 đồng/USD, giảm 70 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 21/8/2026, khảo sát lúc 09h24 phút ghi nhận ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.048 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.148 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 21/8, cũng giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,731.13-31,298.91 đồng/EUR, đã giảm 46 đồng chiều mua vào và giảm 49 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.962-31.272 đồng/EUR, đã giảm 41 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,907-31,346 đồng/EUR, đã giảm 47 đồng chiều mua vào và giảm 49 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 21/8/2026 khảo sát lúc 09h28 hiện đang được mua vào là 30.398 đồng và bán ra là 30.508 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật giảm nhẹ, ở vùng 158.49-169.42 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ, ở vùng 159,19-169,19 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.6-169.53 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, dù phục hồi nhẹ nhưng đồng bạc xanh vẫn chịu nhiều áp lực. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã giảm nhẹ sau chuỗi ngày dài lập đỉnh. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại giảm mạnh và thị trường tự do chững giá. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 20/8: Đồng Đô la Mỹ suy yếu cả khối ngân hàng và 'chợ đen' GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 20/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.