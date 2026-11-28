Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng giảm ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn mở cửa giảm 300.000 đồng/lượng nhưng sau đó quay đầu tăng 1,3 triệu đồng/lượng qua hai lần điều chỉnh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,37%, hiện ở mức 104,04 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD hướng tới mức tăng nhẹ trong tuần, nhờ chứng khoán Mỹ phục hồi và dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu AI. Đồng AUD tăng 0,18%, lên 0,6644 USD, EUR giảm 0,31%, xuống 1,0933 USD; USD tăng 0,16%, lên 159,51 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 104,04 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR biến động trái chiều tại các ngân hàng.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục hỗ trợ đồng USD, với xác suất tăng lãi suất tháng 12 được thị trường đánh giá ở mức 99% và tháng 1/2027 là 64%. Giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, thâm hụt thương mại hàng hóa Mỹ tháng 10 tăng mạnh do nhập khẩu phục vụ đầu tư hạ tầng AI, có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế quý IV.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 28/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi đã tăng 11 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.687 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.921 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 28/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 28/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 28/11/2026.

Tỷ giá USD tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,620-26,030 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.475-26.015 đồng/USD, đã tăng 5 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,660-26,040 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 28/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 11h48 phút cho thấy giá Đô la Mỹ không biến động so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.144 đồng và bán ra là 26.244 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 28/11, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,633.26-29,090.88 đồng/EUR, đã tăng 12 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.396-29.116 đồng/EUR, đã giảm 77 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,911-29,121 đồng/EUR, tăng 35 đồng chiều mua vào và tăng 37 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 156.25-167.01 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 156,45-167,95 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.02-167.22 đồng, giảm nhẹ cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Có nên mua USD lúc này?

Ngày 28/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh tiếp tục tăng. Tại thị trường trong nước lại diễn biến trái chiều, giá USD tăng nhẹ ở khối ngân hàng và chững giá tại thị trường chợ đen.

Có thể thấy, những biến động của đồng USD trong thời gian qua không quá lớn, xu hướng tăng vẫn diễn ra chủ yếu. Đây vẫn là đồng tiền giữ vị thế chủ chốt, có ảnh hưởng lớn tới 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, trên thị trường tiền tệ thế giới.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD/VND vẫn chưa có biến động quá mạnh, thậm chí có những thời điểm diễn biến trái chiều với xu hướng của đồng USD trên thị trường quốc tế. Điều này cho thấy tỷ giá trong nước không chỉ chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của đồng bạc xanh mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu. Do đó, USD thế giới tăng giá không đồng nghĩa tỷ giá trong nước sẽ tăng tương ứng và ngược lại. Người mua cần theo dõi diễn biến thị trường, cân nhắc kỹ trước khi quyết định, tránh tâm lý chạy theo những biến động ngắn hạn.

Đối với những người có nhu cầu mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, cần xác định cụ thể số ngoại tệ cần sử dụng và thời điểm phát sinh nhu cầu. Trong trường hợp chưa cần dùng toàn bộ số tiền ngay lập tức, người mua có thể chia thành nhiều đợt để giảm thiểu rủi ro khi tỷ giá biến động. Đồng thời, nên tham khảo giá bán USD tại nhiều ngân hàng để lựa chọn mức giá phù hợp.

Trong khi đó, những người mua USD với mục đích đầu tư, kỳ vọng hưởng chênh lệch tỷ giá cần đặc biệt thận trọng. Việc mua vào khi tỷ giá đã ở mức cao nhưng đồng USD không tiếp tục tăng có thể khiến lợi nhuận kỳ vọng giảm sút, thậm chí phát sinh thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 27/11: Đồng USD 'chợ đen' giảm, ngân hàng biến động trái chiều, mua USD ở đâu được giá hơn? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 27/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.