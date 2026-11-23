Thế chấp đất lấy 40 chỉ vàng, khi trả nhất quyết chỉ trả 140 triệu đồng, bằng giá vàng tại thời điểm trao đổi GĐXH - Trao đổi mảnh đất rộng hơn 3.200m2 trong thời hạn 5 năm với giá 40 chỉ vàng 24k, thế nhưng sau 5 năm, khi phát sinh tranh chấp, một bên nói đã giao 40 chỉ vàng, một bên khẳng định chỉ nhận tiền.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, đi ngang so với 2 phiên trước đó, hiện ở mức 103,84 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY đi ngang ở vùng 103,84 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR tăng nhẹ.

Trong tuần trước, đồng USD tiếp tục tăng giá và lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trước áp lực lạm phát dai dẳng. Báo cáo việc làm tháng 10 tích cực, CPI cao hơn dự báo cùng những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed đã củng cố khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 8-9/12. Khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm hiện được thị trường đánh giá khoảng 10%.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi các dữ liệu PMI tháng 11, GDP quý III và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 của Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất. Nếu tăng trưởng duy trì tích cực trong khi lạm phát chưa hạ nhiệt, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngược lại, dữ liệu kinh tế suy yếu hoặc lạm phát giảm rõ rệt có thể gây áp lực điều chỉnh lên đồng bạc xanh. Dù triển vọng vẫn tích cực, đà tăng của USD có dấu hiệu thiếu chắc chắn khi niềm tin của giới đầu cơ phần nào suy giảm sau nhiều tuần tăng liên tiếp.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 23/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.659 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chững giá so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.891 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 23/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 23/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 23/11/2026.

Tỷ giá USD bật tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã tăng 50 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,620-26,030 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.582-26.027 đồng/USD, đã tăng 142 đồng chiều mua vào và tăng 47 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,645-26,025 đồng/USD, đã tăng 65 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 23/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 11h23 phút cho thấy giá Đô la Mỹ không thay đổi so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.940 đồng và bán ra là 26.060 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 23/11, tăng giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,655.92-29,114.74 đồng/EUR, đã tăng 73 đồng chiều mua vào và tăng 77 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.818-29.128 đồng/EUR, đã tăng 382 đồng chiều mua vào và giảm 28 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,817-29,203 đồng/EUR, tăng 96 đồng chiều mua vào và tăng 97 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 156.52-167.30 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 157,47-167,47 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.09-167.97 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Nhà đầu tư, du học sinh, du lịch, người công tác nước ngoài mua USD cần lưu ý những gì?

Ngày 23/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh chững lại sau đà tăng mạnh những ngày trước đó. Tại thị trường trong nước, giá USD tăng nhẹ ở khối khối ngân hàng và chững giá tại thị trường chợ đen.

Dù chững giá, tuy nhiên đồng USD vẫn giữ vị thế vững chắc so các đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD chưa biến động quá mạnh, thậm chí có nhiều diễn biến trái chiều so với diễn biến thị trường thế giới. Động thái này cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 22/11: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' và ngân hàng chững giá, người mua USD cần lưu ý những gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 22/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.