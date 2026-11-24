Thế chấp đất lấy 40 chỉ vàng, khi trả nhất quyết chỉ trả 140 triệu đồng, bằng giá vàng tại thời điểm trao đổi GĐXH - Trao đổi mảnh đất rộng hơn 3.200m2 trong thời hạn 5 năm với giá 40 chỉ vàng 24k, thế nhưng sau 5 năm, khi phát sinh tranh chấp, một bên nói đã giao 40 chỉ vàng, một bên khẳng định chỉ nhận tiền.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,54%, hiện ở mức 104,35 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD tăng 0,28% so với yên Nhật, lên 158,97 yên/USD. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,64%, xuống 1,0897 USD, mức thấp nhất trong hơn 19 tháng; đồng bảng Anh giảm 0,39%, xuống 1,3027 USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 104,35 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do tăng nhẹ. Đồng yên Nhật, đồng EUR biến động trái chiều tại các ngân hàng.

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, lên mức cao nhất trong hơn 19 tháng so với đồng EUR, nhờ tâm lý lạc quan trên thị trường công nghệ sau khi ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, kéo cổ phiếu tập đoàn này tăng 33%. Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ cũng thúc đẩy giới đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên tới 96%, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định dư địa tăng giá của đồng USD có thể đang thu hẹp khi chênh lệch triển vọng kinh tế giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn dần tiến tới mức cân bằng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 24/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 9 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.668 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã tăng 10 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.901 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 24/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 24/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 24/11/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã giảm 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,580-25,990 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.425-25.965 đồng/USD, đã giảm 157 đồng chiều mua vào và giảm 62 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,610-25,990 đồng/USD, đã giảm 35 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 24/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 10h37 phút cho thấy giá Đô la Mỹ bật tăng so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.074 đồng và bán ra là 26.194 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 24/11, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,653.30-29,112.05 đồng/EUR, đã giảm 2 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.274-28.994 đồng/EUR, đã giảm 544 đồng chiều mua vào và giảm 134 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,827-29,217 đồng/EUR, tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 14 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 156.25-167.01 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 156,71-168,21 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.85-167.7 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Người có nhu cầu mua USD cần lưu ý những gì?

Ngày 24/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh bật tăng sau đà chững giá những ngày trước đó. Tại thị trường trong nước, giá USD giảm nhẹ ở khối ngân hàng nhưng lại bật tăng tại thị trường chợ đen.

Có thể thấy, dù biến động, tuy nhiên đồng USD vẫn giữ vị thế vững chắc, có ảnh hưởng lớn tới các đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD/VND vẫn tương đối ổn định, thậm chí có những thời điểm diễn biến trái chiều với xu hướng của đồng USD trên thị trường quốc tế. Điều này cho thấy tỷ giá trong nước không chỉ chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của đồng bạc xanh mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu. Do đó, USD thế giới tăng giá không đồng nghĩa tỷ giá trong nước sẽ tăng tương ứng và ngược lại. Người mua cần theo dõi diễn biến thị trường, cân nhắc kỹ trước khi quyết định, tránh tâm lý chạy theo những biến động ngắn hạn.



Đối với những người có nhu cầu mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, cần xác định cụ thể số ngoại tệ cần sử dụng và thời điểm phát sinh nhu cầu. Trong trường hợp chưa cần dùng toàn bộ số tiền ngay lập tức, người mua có thể chia thành nhiều đợt để giảm thiểu rủi ro khi tỷ giá biến động. Đồng thời, nên tham khảo giá bán USD tại nhiều ngân hàng để lựa chọn mức giá phù hợp.

Trong khi đó, những người mua USD với mục đích đầu tư, kỳ vọng hưởng chênh lệch tỷ giá cần đặc biệt thận trọng. Việc mua vào khi tỷ giá đã ở mức cao nhưng đồng USD không tiếp tục tăng có thể khiến lợi nhuận kỳ vọng giảm sút, thậm chí phát sinh thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 23/11: Giá USD 'chợ đen' chững giá, khối ngân hàng bật tăng, có nên mua Đô lúc này? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 23/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.