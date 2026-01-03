Ung thư tuyến giáp sợ gì nhất? Bác sĩ tiết lộ: Trước hết là nó cực "thích" 5 kiểu người
Liệu bạn có nằm trong nhóm người mà ung thư tuyến giáp chỉ chờ "sơ hở là tấn công" không nhỉ?
Theo thống kê từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan), ung thư tuyến giáp là bệnh ung thư phổ biến nhất trong hệ nội tiết. Tại Việt Nam, căn bệnh này thường xuyên nằm trong nhóm 10 loại ung thư có tỷ lệ mắc mới cao nhất ở cả hai giới, đặc biệt là ở phụ nữ với tỷ lệ mắc cao gấp khoảng 3 đến 4 lần so với nam giới. Mặc dù có tiên lượng tốt hơn nhiều loại ung thư khác, nhưng sự gia tăng nhanh chóng của số ca mắc mới mỗi năm là lời cảnh báo về việc nhận diện những đối tượng nguy cơ và hiểu rõ "nỗi sợ" của căn bệnh này.
5 kiểu người là "đích ngắm" của ung thư tuyến giáp
Theo bác sĩ Phó Vĩnh Thanh thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang (Chiết Giang, Trung Quốc) ai cũng có thể mắc ung thư tuyến giáp, u lành thì càng phổ biến hơn. Tuy nhiên, các thống kê lâm sàng chỉ ra khối u ác tính tuyến giáp đặc biệt "ưa thích" tấn công 5 nhóm đối tượng sau:
1. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư tuyến giáp
Umg thư tuyến giáp, đặc biệt là dạng tủy, có tính di truyền rất rõ rệt. Nếu trong gia đình có bố mẹ hoặc anh chị em ruột từng mắc bệnh, nguy cơ xuất hiện các đột biến gen di truyền ở thế hệ sau sẽ tăng lên đáng kể, đòi hỏi việc tầm soát phải được thực hiện sớm hơn bình thường.
2. Người từng tiếp xúc với bức xạ ion hóa
Những người từng phải điều trị tia xạ vùng đầu, mặt, cổ khi còn nhỏ hoặc làm việc trong môi trường phơi nhiễm phóng xạ có nguy cơ rất cao. Các tế bào tuyến giáp cực kỳ nhạy cảm với tia xạ, dẫn đến việc cấu trúc gen dễ bị phá vỡ và hình thành khối u ác tính sau nhiều năm.
3. Người có chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học
Nhóm người thường xuyên thiếu hụt hoặc dư thừa i-ốt trong khẩu phần ăn hàng ngày đều khiến tuyến giáp phải hoạt động quá tải. Kết hợp với thói quen thức khuya, căng thẳng kéo dài gây suy giảm hệ miễn dịch, cơ thể sẽ mất đi khả năng tự nhận diện và tiêu diệt các tế bào lạ.
4. Bệnh nhân mắc các bệnh lý tuyến giáp mãn tính
Người có bướu cổ đơn thuần, viêm tuyến giáp mãn tính hoặc các nhân giáp lành tính nhưng không được theo dõi thường xuyên thường dễ bị ung thư "ghé thăm". Tình trạng viêm nhiễm hoặc tăng sinh tế bào kéo dài tạo điều kiện cho các tế bào đột biến trỗi dậy.
5. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh
Sự biến động mạnh mẽ của hormone nội tiết, đặc biệt là estrogen, có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển của các tế bào biểu mô tuyến giáp. Điều này giải thích vì sao phụ nữ luôn là nhóm đối tượng có tỷ lệ mắc bệnh áp đảo so với nam giới.
Ung thư tuyến giáp thực sự "sợ" điều gì nhất?
Dù có tốc độ gia tăng nhanh, nhưng ung thư tuyến giáp lại là "kẻ nhát gan" trước những thói quen chủ động của con người.
Thứ nhất, nó sợ nhất là việc siêu âm tầm soát định kỳ. Với các thiết bị hiện đại, bác sĩ có thể phát hiện những nhân giáp nhỏ chỉ vài milimet khi chưa hề có triệu chứng nuốt nghẹn hay khàn tiếng. Thứ hai, căn bệnh này sợ một tinh thần lạc quan và lối sống điều độ, bởi khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, các tế bào biểu mô sẽ được bảo vệ tốt nhất. Cuối cùng, nó sợ sự hiểu biết của chính người bệnh trong việc từ bỏ thói quen tự ý dùng thuốc hay tin vào các phương pháp điều trị không khoa học.
Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, ưu tiên rau xanh và các loại hạt, đồng thời tăng cường vận động để ổn định nội tiết tố. Hãy chú trọng việc ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và đặc biệt là thực hiện kiểm tra tuyến giáp định kỳ hàng năm để chủ động ngăn ngừa mọi nguy cơ từ sớm.
