6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn
GĐXH - Hiểu rõ mức độ nguy hiểm của suy thận, các nguyên tắc chăm sóc sẽ giúp người bệnh bảo vệ chức năng thận, kéo dài thời gian điều trị hiệu quả.
Bệnh suy thận tàn phá sức khỏe ra sao?
Suy thận là tình trạng chức năng thận suy giảm, khiến cơ quan này không còn lọc máu hiệu quả để loại bỏ chất thải, nước dư thừa và duy trì cân bằng điện giải. Ngoài ra, thận còn tham gia điều hòa huyết áp và sản xuất hormone kích thích tạo hồng cầu, vì vậy suy thận ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.
Theo y khoa, suy thận được chia thành hai dạng:
Suy thận cấp: Xuất hiện đột ngột trong vài ngày, có thể hồi phục nếu điều trị sớm.
Suy thận mạn: Tổn thương kéo dài, không thể phục hồi hoàn toàn. Khi chức năng thận mất trên 90%, người bệnh thường phải chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc hoặc ghép thận.
Hầu hết bệnh thận đều gây tổn thương nephron — đơn vị chức năng của thận. Khi nephron bị phá hủy, độc tố tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, thiếu máu, rối loạn điện giải và đe dọa tính mạng nếu suy thận tiến triển nặng.
Vì sao suy có nguy cơ tăng cao hơn trong mùa lạnh?
Ít uống nước
Trong thời tiết lạnh, cơ thể thường tự động không cảm thấy khát nước, dẫn đến việc uống nước ít hơn. Điều này có thể gây ra sự gia tăng lắng đọng lại các cặn và độc tố trong thận, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về thận.
Tăng huyết áp
Trong thời tiết lạnh, cơ thể thường phản ứng bằng cách co nếu tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, làm tăng huyết áp. Áp lực lớn trên mao mạch và động mạch khiến hệ thống thận phải làm việc nặng hơn, có thể dẫn đến các vấn đề về thận.
Tiểu ít
Thời tiết lạnh có thể làm giảm tần suất và lượng nước tiểu, điều này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trong đường tiết niệu, tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bàng quang, viêm thận... những tổn thương thận kéo dài là nguyên nhân dẫn đến suy thận.
Ít vận động
Trong điều kiện thời tiết lạnh, nhiều người có xu hướng ít vận động hơn do cảm thấy mệt mỏi và lười biếng. Việc thiếu hoạt động có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu trong cơ thể, bao gồm cả máu tới và ra khỏi thận. Đặc biệt, với những người ăn mặn, tập thể dục kích thích tiết nhiều mồ hôi, cũng là cách để cơ thể đào thải muối. Nếu ngại vận động, thận phải xử lý tất cả lượng muối đã nạp vào, gây hại thận.
Dấu hiệu cảnh báo suy thận không nên bỏ qua
Suy thận giai đoạn sớm thường ít triệu chứng, nhưng khi bệnh tiến triển có thể xuất hiện:
- Phù chân, phù mặt
- Mệt mỏi, thiếu máu
- Tiểu đêm, tiểu ít hoặc tiểu bọt
- Ngứa da, chán ăn
- Tăng huyết áp khó kiểm soát
Phát hiện sớm giúp làm chậm suy thận và giảm nguy cơ phải lọc máu.
6 nguyên tắc quan trọng giúp người bệnh suy thận kiểm soát bệnh
Người bệnh suy thận cần chú ý điều chỉnh thêm thói quen sinh hoạt, vận động và ăn uống để hỗ trợ tốt quá trình điều trị suy thận. Cụ thể:
Kiểm soát cân nặng: Giữ cân nặng ổn định giúp bạn ngăn ngừa sụt cân hoặc béo phì. Cả hai tình trạng đều có thể làm gia tăng áp lực lên thận, thúc đẩy suy thận tiến triển.
Vận động đều đặn: Tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga có thể giúp tăng cường miễn dịch, kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể, tốt cho chức năng thận.
Ngừng hút thuốc: Hợp chất nicotine trong khói thuốc có thể góp phần gây tổn thương mao mạch thận, khiến bệnh suy thận tiến triển nặng. Do đó, ngừng hút thuốc lá giúp bảo vệ những mô thận còn khỏe mạnh.
Tránh lạm dụng thuốc: Một số loại thuốc không kê đơn phổ biến có thể gây hại cho thận, chẳng hạn như panadol, paracetamol và các thuốc kháng viêm không chứa steroid khác. Do đó, trong mọi tình huống, bạn không nên tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Theo dõi sức khỏe thường xuyên: Nếu bạn có tiền sử tiểu đường hoặc tăng huyết áp, việc tự đo huyết áp và chỉ số đường huyết tại nhà giúp bạn quản lý tốt những nguy cơ gây hại thận, ngăn ngừa sớm các biến chứng nguy hiểm.
Tái khám định kỳ: Người bệnh nên tái khám định kỳ theo đúng lịch hẹn đã được bác sĩ chỉ định. Trường hợp có lọc máu, bạn cũng nên tuân thủ đúng lịch lọc máu để đảm bảo sức khỏe thận và tiên lượng sống.
