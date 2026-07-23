Phụ nữ đến tháng ăn gì để không đau bụng? Lưu ý chế độ ăn uống khi đến ngày "đèn đỏ"

Phụ nữ đến tháng nên ăn gì?

Nghệ

Trong nghệ có chứa hàm lượng curcumin rất cao. Đây là chất có khả năng kháng khuẩn, chống viêm. Vì thế, sử dụng nghệ giúp kích thích lưu lượng máu trong tử cung, cân bằng hoóc môn và giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt cho chị em phụ nữ.

Socola đen

Socola đen chứa sắt và magie, nó có thể làm giảm triệu chứng đau bụng kinh, đau cơ, nhức mỏi cho chị em. Ngoài ra, chất endorphine trong socola còn có tác dụng như thuốc giúp giảm đau bụng kinh tự nhiên.

Sữa chua

Sữa chua là một loại thực phẩm giàu men vi sinh, giúp tăng cường vi khuẩn tốt trong âm đạo của bạn và giúp bạn chống lại nhiễm trùng nấm men trong thời kỳ kinh nguyệt.

Socola đen chứa sắt và magie, nó có thể làm giảm triệu chứng đau bụng kinh, đau cơ, nhức mỏi cho chị em.

Cá

Cá rất giàu chất sắt, protein và axit béo Omega-3, đây là loại thực phẩm bổ sung sắt cho cơ thể, kiểm soát được tình trạng giảm nồng độ sắt trong thời kỳ kinh nguyệt.

Bên cạnh đó, Omega-3 cũng làm giảm cường độ của cơn đau bụng và nhức mỏi trong kỳ đèn đỏ. Đồng thời, còn làm giảm căng thẳng, tâm trạng thất thường vào ngày kinh nguyệt.

Trái cây

Để giữ cho cơ thể đủ nước, bạn phải ăn các loại trái cây nhiều nước, ví dụ như lê, dưa hấu, cam, chanh, quýt... Những loại trái cây này cũng hạn chế cảm giác thèm đường và kiểm soát lượng đường trong máu của bạn.

Trái cây còn là nguồn cung cấp vitamin quan trọng và hữu ích trong thời kỳ kinh nguyệt giúp giảm các triệu chứng đau bụng kinh. Tuy nhiên, lưu ý với một số phụ nữ thì những trái cây chua có thể làm lượng máu kinh của bạn ra nhiều hơn.

Để giữ cho cơ thể đủ nước, bạn phải ăn các loại trái cây nhiều nước.

Các loại đậu và hạt

Các loại đậu và hạt là những thực phẩm giàu protein và axit béo omega-3 giúp bổ sung lượng máu mà cơ thể đang thiếu hụt trong thời kỳ kinh nguyệt. Một số loại hạt, chẳng hạn như hạnh nhân và hạt điều, được cho là có tác dụng làm dịu cơn đau bụng kinh.

Hơn thế nữa trong các loại đậu cung cấp chất xơ giúp tiêu hoá rất tốt và giảm thiểu được tình trạng rối loạn tiêu hoá gây ra các cơn đau bụng và táo bón.

Một số lưu ý về chế độ ăn uống khi đến ngày đèn đỏ

Vệ sinh thường xuyên: Cần thay băng vệ sinh liên tục từ 3-5 tiếng kèm theo vệ sinh sạch sẽ bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ để tránh gây ra các tình trạng viêm nhiễm và phát sinh mùi hôi.

Uống nhiều nước: Trong các ngày kinh nguyệt là hãy uống thật nhiều nước. Hãy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giảm nguy cơ bị đau đầu hay chuột rút. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày đèn đỏ.

Hãy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giảm nguy cơ bị đau đầu hay chuột rút khi đến kỳ kinh nguyệt.

Tránh xa đồ ăn vặt: Bạn cần tránh các đồ ăn vặt vì các loại thức ăn này chứa nhiều axit có thể gây ra đau dạ dày, khó tiêu và đặc biệt là làm đau bụng kinh.

Ngủ đủ giấc: Việc ngủ sớm và đầy đủ giấc sẽ làm bạn giảm căng thẳng và hạn chế tình trạng cảm xúc thất thường cho cơ thể. Đảm bảo ngủ đủ từ 7-8 tiếng một ngày, bạn sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt cho sức khỏe.

Vận động nhẹ nhàng: Việc tập thể dục khi đến tháng sẽ giúp cơ thể lưu thông máu và hạn chế đau cơ. Tuy nhiên, cần vận động nhẹ nhàng và đúng cách để tránh ảnh hưởng đến cơ thể.

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