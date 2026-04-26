Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?

Chủ nhật, 09:01 26/04/2026 | Sống khỏe

SKĐS - Omega-3 được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng thời điểm sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thu. Vậy uống vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Omega-3 là nhóm axit béo không no thiết yếu, là những thành phần quan trọng tham gia vào cấu trúc màng tế bào, điều hòa phản ứng viêm, hỗ trợ chức năng tim mạch và phát triển não bộ. Do cơ thể không tự tổng hợp đủ, omega-3 cần được bổ sung từ chế độ ăn hoặc thực phẩm bổ sung .

1. Tác dụng khi uống omega-3 buổi sáng

Buổi sáng là thời điểm thuận tiện để duy trì thói quen bổ sung vi chất . Nếu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, có chứa chất béo lành mạnh như trứng, sữa, các loại hạt, cá hoặc dầu thực vật, việc uống omega-3 vào thời điểm này là hợp lý.

Một số lợi ích khi uống omega-3 buổi sáng:

- Hỗ trợ hoạt động não bộ, cải thiện khả năng tập trung.

- Góp phần điều hòa phản ứng viêm mức độ thấp.

- Dễ hình thành thói quen sử dụng đều đặn.

Ngược lại, nếu bữa sáng nghèo chất béo (chỉ cà phê, bánh mì đơn giản), hiệu quả hấp thu có thể không tối ưu.

Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?- Ảnh 2.

Buổi sáng là thời điểm thuận tiện để duy trì thói quen bổ sung vi chất.

2. Lợi ích khi uống omega-3 buổi tối

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, việc bổ sung omega-3 vào buổi tối có thể mang lại lợi ích nhất định, đặc biệt trong bối cảnh chuyển hóa lipid và nhịp sinh học. Omega-3, đặc biệt là EPA, có tác dụng giảm triglyceride máu và hỗ trợ ổn định nhịp tim. Khi sử dụng vào buổi tối, giai đoạn cơ thể bước vào quá trình phục hồi, các axit béo này có thể tham gia hiệu quả hơn vào quá trình tái cấu trúc màng tế bào và chuyển hóa lipid.

Ngoài ra, DHA có liên quan đến quá trình điều hòa sản xuất melatonin, hormone kiểm soát chu kỳ ngủ - thức. Một số dữ liệu gợi ý rằng, bổ sung DHA có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ , đặc biệt ở người có rối loạn giấc ngủ nhẹ.

Vì vậy, nếu bữa tối có chứa chất béo, việc uống omega-3 vào thời điểm này có thể:

- Hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

- Góp phần ổn định tim mạch về đêm.

- Tăng hiệu quả phục hồi sau một ngày hoạt động.

3. Đâu là thời điểm vàng uống omega-3?

Hiện chưa có bằng chứng xác định một "thời điểm vàng" chung cho tất cả mọi người khi sử dụng omega-3. Omega-3 là chất tan trong chất béo, do đó cần môi trường có lipid để được hấp thu hiệu quả qua ruột non. Các bằng chứng cho thấy, yếu tố then chốt không nằm ở thời điểm trong ngày, mà là bữa ăn đi kèm. Khi dùng cùng bữa ăn có chất béo, sinh khả dụng của EPA và DHA có thể tăng lên đáng kể so với khi uống lúc đói hoặc cùng bữa ăn quá ít chất béo.

Nguyên tắc quan trọng nhất là:

- Uống sau bữa ăn có chứa chất béo để tối ưu hấp thu.

- Lựa chọn thời điểm phù hợp với thói quen sinh hoạt.

- Duy trì đều đặn và đúng liều.

Lưu ý, với những người sử dụng liều omega-3 cao (trên 1.000 mg EPA + DHA/ngày), các hướng dẫn dinh dưỡng khuyến nghị có thể chia thành 2 lần trong ngày. Việc chia liều giúp: Tăng khả năng hấp thu, giảm tác dụng phụ như ợ tanh, đầy bụng, duy trì nồng độ axit béo ổn định trong máu.

Ví dụ: Uống sau bữa sáng và sau bữa tối có chứa chất béo. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với người có rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch hoặc tình trạng viêm mạn tính.

4. Ai cần lưu ý về thời điểm sử dụng

Một số nhóm cần cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn thời điểm uống omega-3:

- Người có bệnh lý dạ dày: Nên uống sau bữa ăn chính để hạn chế kích ứng.

- Người mất ngủ: Có thể ưu tiên dùng vào buổi tối.

- Người tập luyện thể thao: Dùng sau bữa ăn gần thời điểm tập để hỗ trợ giảm viêm cơ.

- Người cao tuổi: Nên chia nhỏ liều để tăng dung nạp.

Quan trọng nhất là dùng omega-3 cùng bữa ăn có chất béo: Nếu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, có thể uống vào buổi sáng; nếu bữa tối giàu chất béo hơn, uống buổi tối sẽ phù hợp. Trong trường hợp dùng liều cao, nên chia làm 2 lần trong ngày.

Việc kết hợp sử dụng đúng thời điểm, đúng liều cùng chế độ ăn cân đối sẽ giúp omega-3 phát huy tối đa lợi ích đối với sức khỏe tim mạch, não bộ và chuyển hóa.


BS. Vũ Tiến
Chủ quan với triệu chứng cúm B, nhiều người vào viện khi đã suy hô hấp

Các bác sĩ cho biết, gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc cúm B diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này

Nhờ được cấp cứu trong thời gian vàng, cả 3 bệnh nhân đột quỵ đều thoát nguy kịch và phục hồi tốt.

Ngâm bể sục rồi ngủ điều hòa, nam sinh liệt mặt sau một đêm

Nam sinh viên năm cuối đại học phải nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau một đêm ngủ dậy do thói quen nhiều người mắc.

IgHM - hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng miễn dịch

Trong bối cảnh nhu cầu tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ ngày càng được chú trọng, các thành phần dinh dưỡng có khả năng tiệm cận cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể đang được quan tâm nghiên cứu hơn hết.

Người phụ nữ 35 tuổi bị tróc da toàn thân thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc Hội chứng Lyell – một dạng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Hãy nhớ, sống thọ hay không thọ, phần lớn nằm ở chính những việc nhỏ nhặt hằng ngày ta đối đãi với bản thân.

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

Tình trạng suy thận độ 3, kết hợp với đái tháo đường nặng đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt.

7 loại quả phụ nữ sau sinh nên ăn để nhanh hồi phục, giúp lợi sữa, đẹp da

Chọn đúng trái cây giúp mẹ sau sinh tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và phục hồi toàn diện.

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Một khảo sát trên hơn 1.000 người trăm tuổi đã chỉ ra rằng, những người sống thọ thường có những điểm chung rất rõ ràng.

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Lựa chọn thực phẩm phù hợp vào buổi tối, đặc biệt là nhóm giàu chất xơ, có thể giúp giảm khó tiêu và hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru hơn.

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Những dấu hiệu đặc trưng lão hóa ở phụ nữ: 1 MÙI - 2 TO - 3 NHỎ, nếu không có, chúc mừng bạn còn rất trẻ!

Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

