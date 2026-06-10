Rửa bát mỗi ngày nhưng nhiều người vẫn mắc 5 sai lầm tai hại: Vi khuẩn bám đầy trên bát đũa mà không hay biết

Căn bếp luôn được xem là trái tim của mỗi gia đình. Thế nhưng, chính tại nơi gắn liền với những bữa cơm sum họp ấy lại có thể tồn tại những nguy cơ sức khỏe đến từ những chi tiết rất nhỏ.

Nhiều người dành thời gian lựa chọn thực phẩm sạch, chú ý chế biến hợp vệ sinh nhưng lại ít để tâm đến cách rửa và bảo quản bát đũa sau khi sử dụng. Trên thực tế, những thói quen tưởng chừng vô hại có thể khiến vi khuẩn, nấm mốc âm thầm sinh sôi trên các dụng cụ ăn uống hằng ngày.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà nhiều gia đình vẫn đang mắc phải.

5 sai lầm khi rửa bát có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà

Rửa qua loa, tráng nước vài lần rồi cất

Không ít người vì bận rộn nên chỉ xả nước qua bát đĩa vài lần là cho rằng đã sạch.

Tuy nhiên, việc rửa quá nhanh có thể khiến cặn thức ăn, dầu mỡ hoặc lượng nước rửa chén còn sót lại trên bề mặt dụng cụ ăn uống. Nếu tình trạng này kéo dài, các chất tồn dư có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm hiệu quả vệ sinh.

Khi rửa bát, nên xả dưới vòi nước sạch đủ lâu, đảm bảo bề mặt không còn cảm giác nhờn hoặc trơn do chất tẩy rửa.

Ảnh minh họa

Bỏ quên những góc khuất dễ tích tụ vi khuẩn

Đầu đũa, phần tiếp giáp giữa cán và lòng muỗng, mép đáy bát hay các khe nhỏ trên dụng cụ nhà bếp là những nơi rất dễ giữ lại thức ăn thừa. Nếu chỉ tập trung làm sạch phần bề mặt dễ nhìn thấy, các vị trí này sẽ trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển.

Khi vệ sinh bát đũa, nên chú ý chà rửa kỹ các góc cạnh, khe hẹp và những vị trí khó tiếp cận để hạn chế nguy cơ tích tụ vi sinh vật.

Ảnh minh họa

Dùng chung một chiếc khăn cho mọi việc

Đây là thói quen xuất hiện ở nhiều gia đình. Một chiếc khăn vừa dùng lau bát đĩa, vừa lau mặt bếp, lau tay hoặc vệ sinh bồn rửa sẽ vô tình trở thành cầu nối đưa vi khuẩn từ nơi này sang nơi khác.

Theo các chuyên gia vệ sinh gia dụng, khăn rửa bát nên được sử dụng riêng biệt, giặt sạch thường xuyên và thay mới định kỳ. Nếu khăn luôn trong tình trạng ẩm ướt, nó cũng có thể trở thành ổ chứa vi khuẩn.

Cất bát đũa khi vẫn còn ẩm

Nhiều người có thói quen úp bát đĩa xong là cất ngay vào tủ để căn bếp trông gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, môi trường ẩm kín lại là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Những vi sinh vật này thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể bám trên bề mặt dụng cụ ăn uống.

Tốt nhất nên để bát đũa ráo nước hoàn toàn trước khi cất hoặc sử dụng giá úp có khả năng thoát nước tốt.

Để bát đũa trong không gian kín, thiếu thông thoáng

Ngay cả khi đã được rửa sạch, bát đũa vẫn có thể bị tái nhiễm khuẩn nếu được bảo quản trong tủ kín, ẩm thấp và ít lưu thông không khí.

Những chiếc bát còn hơi ẩm khi xếp chồng lên nhau sẽ khiến hơi nước bị giữ lại, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Vì vậy, khu vực cất giữ bát đũa cần được vệ sinh định kỳ, đảm bảo khô ráo và thông thoáng.

Rửa bát bằng nước quá lạnh hoặc dùng một chậu nước từ đầu đến cuối

Một sai lầm khác là chỉ dùng nước lạnh để làm sạch các dụng cụ nhiều dầu mỡ.

Dầu mỡ, đặc biệt là mỡ động vật, thường khó tan trong nước lạnh, khiến việc làm sạch kém hiệu quả hơn. Sử dụng nước ấm ở mức phù hợp có thể giúp hòa tan chất béo tốt hơn, hỗ trợ quá trình vệ sinh.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen dùng một chậu nước để rửa toàn bộ bát đĩa. Khi số lượng dụng cụ tăng lên, nước rửa sẽ ngày càng chứa nhiều cặn bẩn và vi khuẩn, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Dùng nước sạch chảy liên tục hoặc thay nước thường xuyên sẽ đảm bảo hiệu quả vệ sinh tốt hơn.

Giữ sức khỏe từ những điều nhỏ nhất trong căn bếp

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi những gì chúng ta ăn mà còn bởi cách chúng ta bảo quản và sử dụng các dụng cụ ăn uống mỗi ngày.

Những thói quen như rửa bát qua loa, dùng chung khăn lau, cất bát đũa khi còn ẩm hay bảo quản trong môi trường bí kín tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu kéo dài có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Chỉ cần thay đổi một vài thao tác đơn giản trong căn bếp, mỗi gia đình đã có thể giảm bớt những nguy cơ tiềm ẩn và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên một cách hiệu quả hơn.