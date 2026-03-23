Bán nhà gần 4 tỷ lao vào chứng khoán với ước mơ giàu nhanh: Tôi phải trả giá bằng hạnh phúc và tình thân

Thứ hai, 13:26 23/03/2026 | Tâm sự
GĐXH - Chỉ vì khao khát giàu nhanh từ chứng khoán, tôi đã tự tay đánh mất toàn bộ, từ tài sản đến hạnh phúc gia đình.

Cuộc sống đủ đầy ở tuổi 35: Có nhà, có xe, có gia đình

Ở tuổi 35, tôi từng nghĩ mình là người thành công. Sau 5 năm du học trở về, tôi làm việc trong lĩnh vực logistics với mức lương ổn định. 

Nhờ chi tiêu có kế hoạch, vợ chồng tôi tích lũy được hơn 200.000 NDT (khoảng 764 triệu đồng) để lo cho tương lai.

Năm 2010, tôi kết hôn với bạn gái sau 3 năm yêu nhau. May mắn hơn, bố mẹ hai bên hỗ trợ toàn bộ tiền mua nhà như của hồi môn. 

Với hơn 550.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng), chúng tôi mua được căn hộ 88m² rộng rãi, đủ 3 phòng ngủ.

Cùng lúc đó, chúng tôi cũng mua ô tô từ tiền tiết kiệm trước đó. Đến năm 2012, gia đình tôi đón thêm con nhỏ. Cuộc sống khi ấy có thể nói là trọn vẹn: có nhà, có xe, có vợ con, không nợ nần.

Tôi từng nghĩ mình đã "về đích" sớm hơn nhiều người.

Bán nhà gần 4 tỷ lao vào chứng khoán với ước mơ giàu nhanh: Tôi phải trả giá bằng hạnh phúc và tình thân - Ảnh 1.

Khi lòng tham lên đến đỉnh điểm, tôi đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình, bán căn nhà đang ở để lấy tiền đầu tư chứng khoán. Ảnh minh họa

Bước ngoặt từ một buổi họp lớp: Khát vọng giàu nhanh trỗi dậy

Mọi chuyện bắt đầu sau một buổi họp lớp 20 năm.

Gặp lại bạn bè, tôi bất ngờ khi nhiều người không chỉ có nhà, có xe mà còn sở hữu thêm đất đai, đi du lịch thường xuyên. Tôi bắt đầu so sánh và cảm thấy mình tụt lại phía sau.

Trong cuộc trò chuyện, một người bạn tiết lộ anh ấy kiếm tiền chủ yếu từ chứng khoán. Anh nói từng đầu tư số vốn lớn và hiện mỗi tháng thu về khoản lãi cao gấp nhiều lần lương văn phòng.

Câu nói đó ám ảnh tôi suốt nhiều ngày. Tôi bắt đầu nghĩ: "Tại sao mình không thể làm như vậy để giàu nhanh hơn?"

Những khoản lãi đầu tiên từ chứng khoán: "Cái bẫy" ngọt ngào

Tôi quyết định thử sức với chứng khoán. Ban đầu, tôi chỉ dám đầu tư 50.000 NDT.

Không ngờ, chỉ sau một ngày, tôi lãi 2.500 NDT. Con số này khiến tôi phấn khích tột độ. Tôi tin rằng mình đã tìm được con đường kiếm tiền nhanh chóng.

Trong những tháng tiếp theo, thị trường liên tục tăng. Tôi kiếm được nhiều hơn, nhanh hơn. 

Sự thận trọng ban đầu biến mất, thay vào đó là niềm tin rằng giàu nhanh từ chứng khoán là điều hoàn toàn khả thi.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư lớn hơn, kiếm nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn hơn.

Quyết định "tất tay": Bán nhà để đầu tư chứng khoán

Khi lòng tham lên đến đỉnh điểm, tôi đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình, bán căn nhà đang ở để lấy tiền đầu tư chứng khoán.

Vợ tôi phản đối kịch liệt. Cô ấy hỏi tôi: "Bán nhà rồi chúng ta sẽ ở đâu?". Tôi thuyết phục rằng chỉ cần đầu tư thành công, chúng tôi sẽ mua được căn nhà lớn hơn, cuộc sống tốt hơn.

Cuối cùng, vợ tôi cũng đồng ý.

Sau khi bán nhà, tôi thu về hơn 1 triệu NDT (3,8 tỷ đồng) và dốc toàn bộ vào thị trường chứng khoán. 

Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra đúng như kỳ vọng. Tôi lãi lớn, thậm chí có lúc thu nhập từ chứng khoán cao gấp nhiều lần lương đi làm trước đây.

Tôi tự tin rằng mình sắp "đổi đời".

Bán nhà gần 4 tỷ lao vào chứng khoán với ước mơ giàu nhanh: Tôi phải trả giá bằng hạnh phúc và tình thân - Ảnh 2.

Tôi từ một người có tất cả trở thành kẻ trắng tay, không nhà, không tiền, mất gia đình. Thậm chí, bố mẹ hai bên cũng từ mặt tôi. Ảnh minh họa

Thị trường đảo chiều: Mất trắng và rơi vào nợ nần

Nhưng rồi, thị trường bất ngờ quay đầu.

Chỉ trong một tháng, tôi mất 200.000 NDT. Tôi tự trấn an rằng đó chỉ là biến động ngắn hạn. Nhưng rồi tháng tiếp theo, tôi tiếp tục mất thêm 500.000 NDT.

Tôi bắt đầu hoảng loạn nhưng vẫn cố bám trụ với hy vọng thị trường sẽ hồi phục. Số tiền còn lại cũng nhanh chóng "bốc hơi".

Không còn gì trong tay, tôi vẫn không dừng lại. Tôi vay nóng từ tín dụng đen để tiếp tục đầu tư với hy vọng gỡ gạc.

Nhưng thực tế không có phép màu nào xảy ra. Nợ nần ngày một chồng chất, tôi rơi vào tuyệt vọng.

Gia đình tan vỡ: Khi giấc mơ giàu nhanh trả giá bằng hạnh phúc

Khi chủ nợ tìm đến tận nhà, mọi chuyện vỡ lở. Vợ tôi và hai bên gia đình sốc khi biết tôi đã bán nhà để đầu tư chứng khoán và thua lỗ sạch.

Những ngày sau đó là chuỗi cãi vã không hồi kết. Niềm tin bị phá vỡ, tình cảm cũng không thể cứu vãn.

Đầu năm 2018, chúng tôi ly hôn.

Tôi từ một người có tất cả trở thành kẻ trắng tay, không nhà, không tiền, mất gia đình. Thậm chí, bố mẹ hai bên cũng từ mặt tôi.

Bài học đầu tư chứng khoán: Càng muốn giàu nhanh càng dễ thất bại

Nhìn lại, anh nhận ra sai lầm lớn nhất không phải là đầu tư chứng khoán, mà là tâm lý giàu nhanh và thiếu hiểu biết.

Thực tế, chứng khoán không phải con đường làm giàu thần tốc. Đây là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và sự kiên nhẫn dài hạn. Những chiến lược hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường đi kèm rủi ro rất lớn.

Ngược lại, con đường xây dựng tài sản bền vững lại khá "đơn giản": đầu tư đều đặn, kiểm soát rủi ro và giữ vững kỷ luật tài chính.

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh rõ ràng: trong đầu tư, đặc biệt là chứng khoán, chỉ một quyết định thiếu tỉnh táo cũng có thể phải trả giá bằng cả tài sản và hạnh phúc gia đình.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Hảo Lý Trung (Trung Quốc) đang được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng Weibo.

Bán nhà 3 tỷ lao vào chứng khoán với ước mơ giàu nhanh: Tôi phải trả giá bằng hạnh phúc và tình thân - Ảnh 1.Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

GĐXH - Để ép hàng xóm bán nhà, người đàn ông đã phát loa công suất lớn suốt ngày đêm, mở nhạc vào ban ngày và tiếng chó sủa vào ban đêm.

Theo Toutiao

Giả vờ ổn để không ai thấy yếu đuối: 4 cung hoàng đạo không bao giờ để lộ cảm xúc thật

Giả vờ ổn để không ai thấy yếu đuối: 4 cung hoàng đạo không bao giờ để lộ cảm xúc thật

Nhìn ảnh con gái rạng rỡ bên mẹ chồng trên bãi biển, mẹ ruột quyết định không hy sinh thêm lần nào nữa

Nhìn ảnh con gái rạng rỡ bên mẹ chồng trên bãi biển, mẹ ruột quyết định không hy sinh thêm lần nào nữa

3 loại 'tài sản' giúp bạn không lo tuổi già, không cần dựa dẫm con cái

3 loại 'tài sản' giúp bạn không lo tuổi già, không cần dựa dẫm con cái

Vợ mang thai vẫn đi làm, chồng cày kiệt sức để mua nhà và thực tế khốc liệt

Vợ mang thai vẫn đi làm, chồng cày kiệt sức để mua nhà và thực tế khốc liệt

Người sống thọ thường ưu tiên 3 loại thịt: Cơ thể khỏe ra thấy rõ

Người sống thọ thường ưu tiên 3 loại thịt: Cơ thể khỏe ra thấy rõ

Tuổi già của cụ ông có con chu cấp tiền đều đặn: 'Thứ tôi cần không phải là tiền'

Tuổi già của cụ ông có con chu cấp tiền đều đặn: 'Thứ tôi cần không phải là tiền'

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ai nhìn vào cuộc sống hiện tại của tôi cũng nghĩ đó là một tuổi già viên mãn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, sự đủ đầy ấy không đồng nghĩa với hạnh phúc.

Người vợ mất tích 5 năm đột nhiên quay về đòi chia tài sản

Người vợ mất tích 5 năm đột nhiên quay về đòi chia tài sản

Tâm sự - 17 giờ trước

Ly thân đã lâu, vợ tôi cũng bỏ đi biệt tích, nhưng sau 5 năm, cô ấy quay về với cái bụng bầu và đòi chia tài sản.

Lương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vui

Lương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vui

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng chỉ cần có tiền là có thể an hưởng tuổi già. Thế nhưng, câu chuyện của ông Hầu lại cho thấy một thực tế khác.

Bị mẹ người yêu ngăn cấm vì "nhà nghèo", tôi nên bước tiếp hay dừng lại?

Bị mẹ người yêu ngăn cấm vì "nhà nghèo", tôi nên bước tiếp hay dừng lại?

Tâm sự - 1 ngày trước

Anh là người đàn ông ấm áp, thành đạt và luôn trân trọng tôi. Nhưng ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh lại phản đối kịch liệt khi biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ vay tiền tỷ để mua nhà, 6 năm sau cô gái trả giá đắt

Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ vay tiền tỷ để mua nhà, 6 năm sau cô gái trả giá đắt

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Bất chấp sự phản đối từ gia đình, cô gái vẫn quyết định vay nợ lớn để mua nhà. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, cô đã phải hối tiếc về quyết định của mình.

Bạn gái yêu 5 năm phản bội khi tôi đi du học, tôi có nên quay lại khi họ chia tay?

Bạn gái yêu 5 năm phản bội khi tôi đi du học, tôi có nên quay lại khi họ chia tay?

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi và bạn gái từng có 5 năm gắn bó, thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng khi tôi sang nước ngoài học 2 năm, cô ấy đã phản bội tôi.

Dốc sạch lương hưu nuôi con cháu, một tin nhắn của con dâu khiến tôi 'tỉnh mộng'

Dốc sạch lương hưu nuôi con cháu, một tin nhắn của con dâu khiến tôi 'tỉnh mộng'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau tất cả, tôi nhận ra nếu không biết giữ lại cho bản thân một phần lương hưu, người thiệt thòi nhất chính là mình.

Đi họp lớp ở tuổi 42, tôi im lặng suốt buổi khi nghe bạn bè nói về tiền tỷ

Đi họp lớp ở tuổi 42, tôi im lặng suốt buổi khi nghe bạn bè nói về tiền tỷ

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau vài phút xuất hiện tại buổi họp lớp, nhìn bạn bè thành đạt, đi xe sang, nói chuyện tiền tỷ, tôi chợt nhận ra mình đang lạc lõng giữa chính những người từng thân quen nhất.

Về già, tôi rủ chị gái sống chung cho đỡ cô đơn, ai ngờ chưa đầy 1 năm chị em từ mặt

Về già, tôi rủ chị gái sống chung cho đỡ cô đơn, ai ngờ chưa đầy 1 năm chị em từ mặt

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng về già sống cùng anh chị em ruột sẽ bớt cô đơn và đỡ đần nhau lúc ốm đau. Tôi cũng từng tin như vậy, cho đến khi tình chị em rạn nứt.

Từ nghĩa tình đến tuyệt tình vì tiền đền bù đất: Cái kết đắng của người em quá tin anh trai

Từ nghĩa tình đến tuyệt tình vì tiền đền bù đất: Cái kết đắng của người em quá tin anh trai

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Người ta vẫn nói, đền bù đất không chỉ là câu chuyện tiền bạc mà còn là phép thử lòng người.

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

Tâm sự

GĐXH - Nhiều người trong chúng ta thường tự nhủ: "Đợi khi nào nghỉ hưu, có thời gian sẽ bù đắp cho cha mẹ". Tôi cũng không ngoại lệ.

Sống gần con để an hưởng tuổi già, tôi lại biến thành 'giúp việc' lúc nào không hay

Sống gần con để an hưởng tuổi già, tôi lại biến thành 'giúp việc' lúc nào không hay

Tâm sự
Về già, tôi rủ chị gái sống chung cho đỡ cô đơn, ai ngờ chưa đầy 1 năm chị em từ mặt

Về già, tôi rủ chị gái sống chung cho đỡ cô đơn, ai ngờ chưa đầy 1 năm chị em từ mặt

Tâm sự
27 tuổi bỏ việc lương 135 triệu/tháng để về quê: 'Tôi chọn cuộc sống bình yên thay vì kiếm tiền'

27 tuổi bỏ việc lương 135 triệu/tháng để về quê: 'Tôi chọn cuộc sống bình yên thay vì kiếm tiền'

Tâm sự
Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ vay tiền tỷ để mua nhà, 6 năm sau cô gái trả giá đắt

Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ vay tiền tỷ để mua nhà, 6 năm sau cô gái trả giá đắt

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

