Bán nhà gần 4 tỷ lao vào chứng khoán với ước mơ giàu nhanh: Tôi phải trả giá bằng hạnh phúc và tình thân

Cuộc sống đủ đầy ở tuổi 35: Có nhà, có xe, có gia đình

Ở tuổi 35, tôi từng nghĩ mình là người thành công. Sau 5 năm du học trở về, tôi làm việc trong lĩnh vực logistics với mức lương ổn định.

Nhờ chi tiêu có kế hoạch, vợ chồng tôi tích lũy được hơn 200.000 NDT (khoảng 764 triệu đồng) để lo cho tương lai.

Năm 2010, tôi kết hôn với bạn gái sau 3 năm yêu nhau. May mắn hơn, bố mẹ hai bên hỗ trợ toàn bộ tiền mua nhà như của hồi môn.

Với hơn 550.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng), chúng tôi mua được căn hộ 88m² rộng rãi, đủ 3 phòng ngủ.

Cùng lúc đó, chúng tôi cũng mua ô tô từ tiền tiết kiệm trước đó. Đến năm 2012, gia đình tôi đón thêm con nhỏ. Cuộc sống khi ấy có thể nói là trọn vẹn: có nhà, có xe, có vợ con, không nợ nần.

Tôi từng nghĩ mình đã "về đích" sớm hơn nhiều người.

Khi lòng tham lên đến đỉnh điểm, tôi đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình, bán căn nhà đang ở để lấy tiền đầu tư chứng khoán. Ảnh minh họa

Bước ngoặt từ một buổi họp lớp: Khát vọng giàu nhanh trỗi dậy

Mọi chuyện bắt đầu sau một buổi họp lớp 20 năm.

Gặp lại bạn bè, tôi bất ngờ khi nhiều người không chỉ có nhà, có xe mà còn sở hữu thêm đất đai, đi du lịch thường xuyên. Tôi bắt đầu so sánh và cảm thấy mình tụt lại phía sau.

Trong cuộc trò chuyện, một người bạn tiết lộ anh ấy kiếm tiền chủ yếu từ chứng khoán. Anh nói từng đầu tư số vốn lớn và hiện mỗi tháng thu về khoản lãi cao gấp nhiều lần lương văn phòng.

Câu nói đó ám ảnh tôi suốt nhiều ngày. Tôi bắt đầu nghĩ: "Tại sao mình không thể làm như vậy để giàu nhanh hơn?"

Những khoản lãi đầu tiên từ chứng khoán: "Cái bẫy" ngọt ngào

Tôi quyết định thử sức với chứng khoán. Ban đầu, tôi chỉ dám đầu tư 50.000 NDT.

Không ngờ, chỉ sau một ngày, tôi lãi 2.500 NDT. Con số này khiến tôi phấn khích tột độ. Tôi tin rằng mình đã tìm được con đường kiếm tiền nhanh chóng.

Trong những tháng tiếp theo, thị trường liên tục tăng. Tôi kiếm được nhiều hơn, nhanh hơn.

Sự thận trọng ban đầu biến mất, thay vào đó là niềm tin rằng giàu nhanh từ chứng khoán là điều hoàn toàn khả thi.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư lớn hơn, kiếm nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn hơn.

Quyết định "tất tay": Bán nhà để đầu tư chứng khoán

Khi lòng tham lên đến đỉnh điểm, tôi đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình, bán căn nhà đang ở để lấy tiền đầu tư chứng khoán.

Vợ tôi phản đối kịch liệt. Cô ấy hỏi tôi: "Bán nhà rồi chúng ta sẽ ở đâu?". Tôi thuyết phục rằng chỉ cần đầu tư thành công, chúng tôi sẽ mua được căn nhà lớn hơn, cuộc sống tốt hơn.

Cuối cùng, vợ tôi cũng đồng ý.

Sau khi bán nhà, tôi thu về hơn 1 triệu NDT (3,8 tỷ đồng) và dốc toàn bộ vào thị trường chứng khoán.

Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra đúng như kỳ vọng. Tôi lãi lớn, thậm chí có lúc thu nhập từ chứng khoán cao gấp nhiều lần lương đi làm trước đây.

Tôi tự tin rằng mình sắp "đổi đời".

Tôi từ một người có tất cả trở thành kẻ trắng tay, không nhà, không tiền, mất gia đình. Thậm chí, bố mẹ hai bên cũng từ mặt tôi. Ảnh minh họa

Thị trường đảo chiều: Mất trắng và rơi vào nợ nần

Nhưng rồi, thị trường bất ngờ quay đầu.

Chỉ trong một tháng, tôi mất 200.000 NDT. Tôi tự trấn an rằng đó chỉ là biến động ngắn hạn. Nhưng rồi tháng tiếp theo, tôi tiếp tục mất thêm 500.000 NDT.

Tôi bắt đầu hoảng loạn nhưng vẫn cố bám trụ với hy vọng thị trường sẽ hồi phục. Số tiền còn lại cũng nhanh chóng "bốc hơi".

Không còn gì trong tay, tôi vẫn không dừng lại. Tôi vay nóng từ tín dụng đen để tiếp tục đầu tư với hy vọng gỡ gạc.

Nhưng thực tế không có phép màu nào xảy ra. Nợ nần ngày một chồng chất, tôi rơi vào tuyệt vọng.

Gia đình tan vỡ: Khi giấc mơ giàu nhanh trả giá bằng hạnh phúc

Khi chủ nợ tìm đến tận nhà, mọi chuyện vỡ lở. Vợ tôi và hai bên gia đình sốc khi biết tôi đã bán nhà để đầu tư chứng khoán và thua lỗ sạch.

Những ngày sau đó là chuỗi cãi vã không hồi kết. Niềm tin bị phá vỡ, tình cảm cũng không thể cứu vãn.

Đầu năm 2018, chúng tôi ly hôn.

Tôi từ một người có tất cả trở thành kẻ trắng tay, không nhà, không tiền, mất gia đình. Thậm chí, bố mẹ hai bên cũng từ mặt tôi.

Bài học đầu tư chứng khoán: Càng muốn giàu nhanh càng dễ thất bại

Nhìn lại, anh nhận ra sai lầm lớn nhất không phải là đầu tư chứng khoán, mà là tâm lý giàu nhanh và thiếu hiểu biết.

Thực tế, chứng khoán không phải con đường làm giàu thần tốc. Đây là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và sự kiên nhẫn dài hạn. Những chiến lược hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường đi kèm rủi ro rất lớn.

Ngược lại, con đường xây dựng tài sản bền vững lại khá "đơn giản": đầu tư đều đặn, kiểm soát rủi ro và giữ vững kỷ luật tài chính.

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh rõ ràng: trong đầu tư, đặc biệt là chứng khoán, chỉ một quyết định thiếu tỉnh táo cũng có thể phải trả giá bằng cả tài sản và hạnh phúc gia đình.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Hảo Lý Trung (Trung Quốc) đang được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng Weibo.

Theo Toutiao