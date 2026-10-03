Vẻ đẹp lai tây của cô gái vừa trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026

Tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Thành phố Hải Phòng vào tối 2/10, Emma Maria Fernandez Le (Emma Lê) đã giành danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi.

Cô cùng các thí sinh trải qua nhiều hoạt động, vòng thi phụ tại cuộc thi diễn ra ở Hải Phòng hơn một tuần qua. Trước đêm thi cuối, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, Emma Lê được khán giả xếp vào nhóm ứng viên tiềm năng cho chiếc vương miện.

Emma Maria Fernandez Le (Emma Lê) đã giành danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: Miss Universe Vietnam 2026

Hành trình tại Miss Universe Vietnam 2026 đã ghi dấu những nỗ lực, bản lĩnh và cá tính riêng của Emma Maria Fernandez Le. Từ những ngày đầu tiên đến khoảnh khắc đứng trên sân khấu chung kết, cô đã từng bước tạo nên dấu ấn của riêng mình.

Theo Đời sống & Pháp Luật, Emma Lê có tên đầy đủ là Emma Maria Fernandez Le, sinh năm 2000. Cao 1,68m, nặng 52kg, số đo 86-62-90 cm. Người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Tây Ban Nha, từng theo học tại University of The West of England.

Emma Lê trong phần thi áo tắm. Ảnh: TPO

Được biết, Emma Lê có mẹ là người Việt - diễn viên Lê Hóa, bố người Tây Ban Nha nên khán giả thường gọi cô là "bông hồng lai".

Emma Lê từng vào Top 5 Miss Universe Vietnam 2023. Cô vẫn đang hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, đồng thời tham gia một số dự án phim. Công việc cũng giúp cho Emma Lê có cơ hội hợp tác với loạt "đỉnh lưu" Vpop, đóng nữ chính trong MV của SOOBIN, Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI,...

Cùng ngắm nhan sắc xinh đẹp của Emma Lê:

Nguồn ảnh: Phụ nữ mới, Đời sống & Pháp luật, Saostar, Miss Universe Vietnam.

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