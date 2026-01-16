Mới nhất
Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Thứ sáu, 13:31 16/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
GĐXH - Khi bước vào những năm tháng về già, tôi mới nhận ra một sự thật tưởng chừng nghịch lý không có con cái kề bên mỗi ngày, cuộc sống của tôi vẫn ổn, thậm chí nhẹ nhõm hơn.

10 năm nghỉ hưu và những cuộc chia ly không thể tránh

Thấm thoắt đã 10 năm kể từ ngày tôi nghỉ hưu. Trong quãng thời gian về già ấy, tôi lần lượt tiễn biệt ba người thân yêu nhất đời mình gồm bố mẹ chồng và mẹ ruột.

Mỗi lần chia ly đi qua, tôi càng thấm thía sự vô thường của kiếp người và giá trị của việc được sống trọn vẹn từng ngày còn lại.

Khi mới nghỉ hưu, tôi từng hình dung về một tuổi già yên ả, con cháu sum vầy, bố mẹ hai bên vẫn còn khỏe mạnh. Những bữa cơm gia đình khi ấy tràn đầy tiếng cười.

Nhưng rồi, tuổi tác và bệnh tật kéo đến, tôi bắt đầu bước vào chuỗi ngày chăm sóc cha mẹ, chạy ngược xuôi giữa bệnh viện và nhà riêng.

Dù mệt mỏi, tôi vẫn thấy lòng mình an yên vì còn được ở bên họ trong những năm cuối đời.

Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 1.

Tôi hiểu rằng, về già, việc trông chờ hoàn toàn vào con cái không phải lúc nào cũng là lựa chọn khôn ngoan. Ảnh minh họa

Về già, tôi chứng kiến sự kiệt sức của những người con hiếu thảo

Sau khi bố chồng rồi mẹ chồng lần lượt qua đời, tôi lại tiếp tục chăm sóc mẹ ruột trong những ngày bà chống chọi với bệnh tật.

Trong suốt hành trình ấy, tôi thấy rõ sự tận tâm của anh chị em mình dành cho cha mẹ. Nhưng tôi cũng nhìn thấy sự mệt mỏi, áp lực khi họ vừa phải đi làm, vừa lo con cái, vừa gánh trách nhiệm phụng dưỡng.

Điều đó khiến tôi hiểu rằng, về già, việc trông chờ hoàn toàn vào con cái không phải lúc nào cũng là lựa chọn khôn ngoan.

Lý do thứ nhất: Con cái cần được sống cho cuộc đời của chúng

Các con tôi đều có công việc, gia đình và sự nghiệp riêng.

Về già, nếu tôi buộc con phải chu cấp hay dành toàn bộ thời gian chăm sóc mình, điều đó sẽ trở thành gánh nặng vô hình, khiến chúng khó toàn tâm toàn ý xây dựng tương lai.

Lý do thứ hai: Tôn trọng lựa chọn của con

Mỗi thế hệ có một cách sống khác nhau. Tôi hiểu rằng, về già, điều quan trọng không phải là giữ con bên mình bằng trách nhiệm, mà là để con ở lại bằng sự tự nguyện và yêu thương.

Áp đặt mong muốn của bản thân chỉ khiến mối quan hệ trở nên nặng nề.

Lý do thứ ba: Tôi tin mình có thể tự sắp xếp cuộc sống

Tôi tin rằng bản thân hoàn toàn có thể chủ động lo cho cuộc sống về già.

Tôi chọn duy trì lối sống lành mạnh, giữ tinh thần tích cực, tham gia các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ bạn bè và làm phong phú đời sống tinh thần.

Tôi cũng chuẩn bị sẵn một khoản tiết kiệm để phòng khi ốm đau, không phải phụ thuộc vào con cái.

Cuộc sống về già nhẹ nhõm khi không đặt áp lực lên con

Khi không ép con chu cấp hay chăm sóc, mối quan hệ giữa mẹ và con trở nên thoải mái hơn.

Các con về thăm tôi với tâm thế vui vẻ, không ai cảm thấy nghĩa vụ nặng nề. Còn tôi, về già, sống chậm lại, bình thản hơn và trân trọng từng khoảnh khắc đời thường.

Về già, bình yên không đến từ việc có bao nhiêu người phải lo cho mình, mà đến từ việc bản thân đủ chủ động, đủ thấu hiểu và đủ bao dung để buông bỏ những kỳ vọng không cần thiết.

Khi cha mẹ sống an yên, con cái cũng nhẹ lòng, đó mới là hạnh phúc trọn vẹn nhất của một gia đình.

Bài viết trên đây là dòng tâm sự của cụ Trương Hồng (Nam Ninh, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.

