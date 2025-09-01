Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Thứ hai, 19:00 01/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng và có sự quyết đoán, song đằng sau họ có một trái tim nồng ấm, luôn quan tâm đến người khác.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Trầm lặng nhưng chân thành

Nhắc đến Ma Kết, nhiều người thường nghĩ ngay đến sự nghiêm túc và khô khan. Vẻ ngoài điềm tĩnh, ít nói khiến cung hoàng đạo này đôi khi bị cho là khó gần.

Thực tế, Ma Kết lại là một trong những người sống tình cảm và giàu sự quan tâm nhất. 

Họ không giỏi bày tỏ bằng lời nói, nhưng luôn dùng hành động âm thầm để chứng minh tình yêu thương. Với gia đình, bạn bè hay người yêu, Ma Kết luôn hết lòng quan tâm và bảo vệ.

Đặc biệt, Ma Kết ghét sự giả dối. Dù đôi khi lời nói của họ hơi thẳng thắn, khó nghe, nhưng lại xuất phát từ sự thật tâm và luôn đáng tin cậy.

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Ma Kết lại là một trong những người sống tình cảm và giàu sự quan tâm nhất. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Nóng nảy bên ngoài, lãng mạn bên trong

Bạch Dương vốn nổi tiếng là cung hoàng đạo tràn đầy năng lượng, thích thử thách và luôn muốn dẫn đầu.

Vẻ ngoài tự tin, quyết đoán khiến nhiều người nghĩ rằng Bạch Dương là tuýp người "khó gần".

Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau sự mạnh mẽ và đôi khi bốc đồng ấy lại là một trái tim ấm áp và cực kỳ lãng mạn. 

Bạch Dương luôn muốn mang lại niềm vui cho người thân, đặc biệt là với người họ yêu thương. Họ có bản năng che chở, bảo vệ để đối phương luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Bí ẩn nhưng giàu yêu thương

Bảo Bình thường gây ấn tượng bằng vẻ bí ẩn, khác biệt và đôi khi có chút xa cách. Thế nhưng, đây lại chính là điểm làm nên sức hút riêng biệt của cung hoàng đạo này.

Đằng sau sự tự do và phóng khoáng, Bảo Bình là một trái tim vô cùng ấm áp. Họ đối xử với mọi người bằng sự chân thành, đặc biệt là với những người thân thiết. 

Khi ai đó gặp khó khăn, Bảo Bình sẽ không bao giờ đứng ngoài cuộc. Họ sẵn sàng dang tay giúp đỡ, trở thành chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương

Sư Tử là cung hoàng đạo luôn tỏa sáng với phong thái tự tin và sức hút lãnh đạo. 

Họ muốn giữ hình ảnh hoàn hảo, kiên cường nên ít khi thể hiện sự yếu đuối. Chính điều đó khiến người khác lầm tưởng rằng Sư Tử vô cảm hay khó thấu hiểu.

Thực chất, bên trong Sư Tử lại là một tâm hồn nhạy cảm, mong muốn được yêu và được quan tâm. 

Khi yêu, họ vô cùng lãng mạn, chung thủy và luôn là nguồn động viên to lớn cho người mình thương yêu. Sư Tử sẵn sàng trở thành "tấm lá chắn" để che chở và mang lại sự an toàn cho họ.

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.

Thực chất, bên trong Sư Tử lại là một tâm hồn nhạy cảm, mong muốn được yêu và được quan tâm. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Điềm tĩnh và chân thành

Kim Ngưu là một trong những cung hoàng đạo thân thiện, hòa đồng và dễ mến. Họ luôn mang lại cảm giác tin cậy cho những người xung quanh bởi sự chân thành và trung thực.

Trong tình yêu và gia đình, dù bận rộn đến đâu, Kim Ngưu vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho người thân. Họ sống trách nhiệm, trước sau như một và không bao giờ quay lưng khi ai đó cần giúp đỡ.

Nhờ sự ấm áp và ổn định, Kim Ngưu luôn là điểm tựa vững chắc cho những mối quan hệ lâu dài.

5 cung hoàng đạo giàu yêu thương nhất

Mỗi cung hoàng đạo đều có cách riêng để che giấu sự yếu mềm của mình. Vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ hay khó gần chỉ là "lớp áo giáp" để họ bảo vệ bản thân.

Nhưng khi đã thực sự hiểu và bước vào thế giới nội tâm của họ, bạn sẽ nhận ra một trái tim vô cùng ấm áp, chan chứa tình yêu thương và sự chân thành.

Tình yêu và sự quan tâm của những cung hoàng đạo này không đến từ những lời nói ngọt ngào, mà được chứng minh qua hành động bền bỉ, lặng lẽ nhưng đầy sâu sắc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mựcCung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mực

GĐXH - Làm dâu vốn là thử thách không nhỏ với nhiều người phụ nữ. Nhưng có những cung hoàng đạo nữ lại may mắn được gia đình chồng yêu thương, cưng chiều hết mực.

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành côngNhững cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có những thế mạnh riêng. Điều quan trọng là ai có thể nhận ra và phát huy sở trường ấy để biến nó thành "vũ khí" giúp bản thân tiến xa hơn trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Cùng chuyên mục

Nhờ mẹ chồng giữ hộ của hồi môn, lúc đòi lại bà nói câu khiến tôi đứng hình

Nhờ mẹ chồng giữ hộ của hồi môn, lúc đòi lại bà nói câu khiến tôi đứng hình

Gia đình - 2 giờ trước

Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tôi đứng hình, tai ù đi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi hiểu rằng sự hy sinh của mình chưa chắc được trân trọng. Ngay lúc ấy, tôi quyết định dừng việc trợ cấp lương hưu cho vợ chồng con trai.

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Gia đình - 16 giờ trước

Một người đàn ông sau khi tuyên bố chia tay đã bị bạn gái cũ lái ô tô tông thẳng vào người. Cú tông khiến người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu.

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ bố mình sống sung túc với khoản lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Cho đến khi biết được số tiền ông âm thầm tích luỹ sau 5 năm, tôi trằn trọc cả đêm.

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có những thế mạnh riêng. Điều quan trọng là ai có thể nhận ra và phát huy sở trường ấy để biến nó thành "vũ khí" giúp bản thân tiến xa hơn trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Gia đình - 1 ngày trước

Chỉ một tấm ảnh đã đủ làm rõ mối quan hệ giữa mẹ vợ - con rể khi con gái mang bầu.

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Gia đình - 2 ngày trước

Cuối năm 1994, tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Giang Tây, một mâu thuẫn gia đình tưởng chừng đơn giản đã bất ngờ dẫn đến bi kịch kéo dài hàng thập kỷ.

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Thế nhưng, sau 3 năm chăm sóc bố, tôi hiểu rằng, đôi khi tình thương không nằm ở việc kề cận mỗi ngày, mà ở chỗ để cha mẹ có một tuổi già thật sự bình yên.

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng
Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Gia đình
Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Chuyện vợ chồng
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top