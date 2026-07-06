Người giàu hiếm khi tiêu hoang, nhưng họ luôn 'xuống tiền' mạnh cho 7 thứ

Người giàu không tiêu nhiều, họ tiêu đúng chỗ

Nhiều người cho rằng càng giàu thì càng dễ chi tiêu phóng tay. Thực tế lại cho thấy điều ngược lại.

Phần lớn những người sở hữu khối tài sản lớn đều rất thận trọng trong việc sử dụng tiền bạc. Họ có thể tiết kiệm ở những khoản không cần thiết nhưng lại không ngần ngại chi mạnh cho những giá trị mang lại lợi ích lâu dài.

Đối với họ, mỗi khoản tiền bỏ ra đều được xem như một khoản đầu tư. Nếu khoản chi đó giúp gia tăng tài sản, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống, họ sẵn sàng xuống tiền mà không quá đắn đo.

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Dưới đây là 7 khoản chi mà nhiều người giàu luôn coi là đáng giá.

Đầu tư cho quyền riêng tư và bảo mật

Khi tài sản và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trở thành ưu tiên hàng đầu.

Những doanh nhân, nhà đầu tư hoặc người sở hữu doanh nghiệp thường dành khoản ngân sách đáng kể để bảo vệ dữ liệu, tăng cường an ninh mạng và hạn chế nguy cơ rò rỉ thông tin.

Chi phí này có thể rất cao, nhưng so với thiệt hại từ một cuộc tấn công mạng hay việc lộ thông tin kinh doanh quan trọng thì vẫn là khoản đầu tư xứng đáng.

Người giàu luôn có đội ngũ chuyên gia đồng hành

Những người thành công hiểu rằng không ai có thể giỏi ở mọi lĩnh vực. Thay vì tự mình giải quyết mọi vấn đề, họ sẵn sàng thuê những chuyên gia giỏi nhất để tư vấn về tài chính, pháp lý, thuế, đầu tư hay chiến lược kinh doanh.

Nhờ có đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm, họ đưa ra quyết định nhanh hơn, hạn chế sai lầm và tận dụng được nhiều cơ hội mà người khác có thể bỏ lỡ.

Giáo dục luôn là khoản đầu tư sinh lời dài hạn

Đối với nhiều gia đình giàu có, giáo dục không phải là chi phí mà là khoản đầu tư cho tương lai.

Họ sẵn sàng tạo điều kiện để con cái được tiếp cận môi trường học tập chất lượng, tham gia các chương trình đào tạo hiện đại, học ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao và rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính ngay từ nhỏ.

Mục tiêu không chỉ là thành tích học tập mà còn là xây dựng tư duy, bản lĩnh và khả năng tự lập cho thế hệ kế tiếp.

Người giàu ưu tiên các tài sản có khả năng bảo toàn giá trị

Thay vì để phần lớn tiền mặt nằm yên trong tài khoản, người giàu thường phân bổ tài sản vào những kênh có khả năng chống lạm phát như bất động sản hoặc các tài sản có giá trị bền vững.

Đối với họ, bất động sản không đơn thuần là nơi để ở mà còn là công cụ tích lũy tài sản lâu dài. Nếu lựa chọn đúng vị trí và đúng thời điểm, giá trị của tài sản có thể gia tăng đáng kể theo năm tháng.

Nghệ thuật vừa là đam mê vừa là tài sản

Không ít người giàu dành sự quan tâm cho các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử hoặc tính độc bản cao.

Những bức tranh, tượng điêu khắc hay đồ sưu tầm quý hiếm không chỉ góp phần thể hiện gu thẩm mỹ mà còn có thể tăng giá theo thời gian nếu được bảo quản tốt và có nguồn gốc rõ ràng.

Chính vì vậy, trước khi quyết định mua, họ thường dành nhiều thời gian để xác minh tính xác thực cũng như tiềm năng tăng giá của tác phẩm.

Người giàu không tiếc tiền cho sở thích cá nhân

Bên cạnh công việc, nhiều người thành đạt vẫn dành ngân sách đáng kể để theo đuổi những đam mê riêng.

Có người sưu tập xe thể thao, đồng hồ cao cấp, có người đầu tư vào du thuyền hoặc máy bay cá nhân để phục vụ nhu cầu di chuyển và trải nghiệm cuộc sống.

Đây không chỉ là cách tận hưởng thành quả lao động mà còn giúp họ cân bằng giữa công việc và đời sống, giảm áp lực sau những guồng quay kinh doanh căng thẳng.

Làm từ thiện để tạo giá trị cho cộng đồng

Một điểm chung ở nhiều người giàu là tinh thần chia sẻ với xã hội.

Không ít người từng trải qua giai đoạn khó khăn nên hiểu giá trị của sự giúp đỡ. Khi có điều kiện, họ chủ động đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ giáo dục, y tế hoặc các chương trình phát triển cộng đồng.

Làm từ thiện không phải là cách để gia tăng tài sản, nhưng mang lại giá trị tinh thần, giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và lan tỏa những điều tích cực đến xã hội.

Bài học từ cách chi tiêu của người giàu

Điểm khác biệt của người giàu không nằm ở việc họ tiêu nhiều tiền hơn người khác, mà ở cách họ lựa chọn nơi để đồng tiền phát huy giá trị lớn nhất.

Họ ưu tiên những khoản chi có khả năng tạo ra lợi ích lâu dài như tri thức, sức khỏe, an toàn, các mối quan hệ chất lượng hay tài sản có tiềm năng tăng giá.

Chính tư duy "đầu tư thay vì tiêu xài" đã góp phần giúp họ duy trì và gia tăng sự thịnh vượng theo thời gian.

Người giàu không thông minh hơn bạn, họ chỉ khác biệt ở một tư duy này GĐXH - Sau 7 năm nghiên cứu, trò chuyện và làm việc với những người giàu tôi nhận ra họ có một điểm chung đặc biệt.

Theo Yahoo News