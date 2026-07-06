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Người khôn ngoan sau tuổi 60 luôn tránh nói 2 điều này: Càng ít nói càng giữ được phúc khí

Thứ hai, 13:31 06/07/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Nhiều người cho rằng về già chỉ cần sống chân thành là đủ. Nhưng thực tế, càng bước sang tuổi xế chiều, lời nói càng cần chừng mực. Biết giữ kín một số chuyện không phải là sống khép mình, mà là cách bảo vệ bản thân, tránh những hiểu lầm không đáng có và giữ gìn hòa khí trong gia đình.

Sau tuổi 60, bước vào tuổi xế chiều, điều quý giá nhất không còn là tiền bạc hay địa vị, mà là một cuộc sống bình yên, ít phiền lòng và không bị cuốn vào những chuyện thị phi.

Thế nhưng, không ít người cao tuổi lại vô tình tự tạo rắc rối chỉ vì những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường. Trong các mối quan hệ với hàng xóm, bạn bè đồng niên hay người quen, có những điều càng ít nói càng tốt.

Dưới đây là hai điều người cao tuổi nên hạn chế chia sẻ nếu muốn giữ cuộc sống an yên.

Sau tuổi 60, người cao tuổi nên tránh nói 2 điều này với người quen để giữ bình yên tuổi già - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Sau tuổi 60, có 2 điều cần tránh nói ra để giữ bình yên tuổi già

1. Đừng thường xuyên nói về tiền tiết kiệm, lương hưu hay điều kiện kinh tế của mình

Nhiều người lớn tuổi nghĩ rằng hàng xóm hay bạn bè đều là người quen nên vô tư chia sẻ chuyện tiền bạc, mức lương hưu hoặc cuộc sống đủ đầy của con cháu.

Họ chỉ đơn giản muốn chia sẻ niềm vui, nhưng đôi khi lại vô tình tạo ra sự so sánh hoặc khơi gợi lòng đố kỵ.

Trong cuộc sống, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình rất khác nhau. Một câu chuyện tưởng như vô tư có thể khiến người khác chạnh lòng, nảy sinh ganh tỵ hoặc trở thành chủ đề bàn tán.

Nguy hiểm hơn, việc để nhiều người biết rõ khả năng tài chính còn có thể khiến bản thân trở thành mục tiêu của những lời nhờ vả, vay mượn, các chiêu trò bán hàng hoặc lừa đảo.

Khoản tiền tích lũy và lương hưu chính là chỗ dựa quan trọng của tuổi già. Giữ kín thông tin này không phải vì thiếu tin tưởng người khác, mà là cách bảo vệ sự an toàn và chủ động cho chính mình.

Người khôn ngoan thường chọn sống kín đáo, đủ đầy nhưng không phô trương.

2. Đừng gặp ai cũng than phiền về con cái hay kể chuyện riêng trong gia đình

Khi con cái bận rộn, nhiều người cao tuổi dễ cảm thấy cô đơn và có xu hướng tìm người để tâm sự.

Không ít người biến các buổi trò chuyện với hàng xóm hoặc nhóm bạn đồng niên thành nơi kể hết những mâu thuẫn trong gia đình, từ chuyện con cái, con dâu, con rể đến những điều khiến mình tủi thân. 

Tuy nhiên, những lời tâm sự ấy hiếm khi giúp giải quyết vấn đề. Phần lớn người nghe chỉ coi đó là câu chuyện để bàn tán. Qua nhiều lần truyền miệng, nội dung có thể bị thêm bớt, khiến mâu thuẫn trong gia đình trở nên nghiêm trọng hơn.

Điều từng là chuyện riêng rất dễ biến thành chuyện ai cũng biết.

Không chỉ vậy, việc thường xuyên phàn nàn về con cái còn có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chính gia đình và khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn.

Mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng. Nếu có vấn đề, cách tốt nhất vẫn là trò chuyện trực tiếp với người trong cuộc hoặc tìm sự hỗ trợ từ những người thực sự đáng tin cậy, thay vì chia sẻ với quá nhiều người.


Tuổi già hạnh phúc không chỉ đến từ sức khỏe hay điều kiện kinh tế, mà còn từ sự khéo léo trong cách ứng xử.

Biết giữ kín chuyện tiền bạc để tránh rắc rối, biết giữ chuyện gia đình trong phạm vi gia đình để gìn giữ sự tôn trọng và hòa thuận là hai bài học quan trọng giúp người cao tuổi sống thanh thản hơn.

Đôi khi, sự bình yên không đến từ việc nói thật nhiều, mà đến từ việc biết điều gì nên nói và điều gì nên giữ lại cho riêng mình.

Sau tuổi 60, người cao tuổi nên tránh nói 2 điều này với người quen để giữ bình yên tuổi già - Ảnh 2.Về già đừng lui tới 4 nơi này: Nhiều người hối tiếc khi nhận ra thì đã muộn

GĐXH - Nhiều người sau khi nghỉ hưu thường tìm cách lấp đầy sự trống trải bằng những cuộc gặp gỡ và giao lưu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tâm lý, có những nơi càng lui tới càng dễ khiến người cao tuổi rơi vào cảm giác hụt hẫng, mệt mỏi và tự tạo áp lực cho chính mình.

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Gia đình
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Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
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