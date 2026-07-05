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3 điều người gần tuổi nghỉ hưu càng buông bỏ sớm tuổi già càng hạnh phúc

Chủ nhật, 13:36 05/07/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
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GĐXH - Có những việc tưởng như vô hại nhưng nếu vẫn duy trì khi chuẩn bị nghỉ hưu, chúng có thể khiến sức khỏe, tài chính và tinh thần bị ảnh hưởng.

Nghỉ hưu rồi, đừng miễn cưỡng tham gia những cuộc xã giao gắn với rượu bia

Khi còn đi làm, nhiều người khó tránh khỏi các buổi gặp gỡ đối tác, đồng nghiệp hay khách hàng. Không ít cuộc gặp đều gắn liền với việc uống rượu bia để tạo dựng mối quan hệ hoặc phục vụ công việc.

Tuy nhiên, khi sắp nghỉ hưu, những mối quan hệ mang tính xã giao ấy không còn quá cần thiết. Đây là thời điểm bạn có thể chủ động lựa chọn những cuộc gặp mang lại niềm vui thay vì miễn cưỡng tham gia vì áp lực.

Việc hạn chế các buổi tiệc tùng có đồ uống có cồn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn giảm nguy cơ gặp phải những rắc rối phát sinh khi thiếu tỉnh táo. 

Quan trọng hơn, bạn sẽ có thêm thời gian dành cho gia đình, chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Sau nhiều năm cống hiến, điều đáng quý nhất không phải là những lời mời xã giao, mà là một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thư thái để bước vào giai đoạn nghỉ hưu.

3 điều người gần tuổi nghỉ hưu càng buông bỏ sớm tuổi già càng hạnh phúc - Ảnh 1.

Việc liên tục so sánh bản thân với người khác chỉ khiến cuộc sống thêm áp lực. Ảnh minh họa

Đừng để thói quen so sánh làm mất đi niềm vui sau khi nghỉ hưu

Mỗi người đều có điều kiện sống, khả năng tài chính và mục tiêu khác nhau. Vì vậy, việc liên tục so sánh bản thân với người khác chỉ khiến cuộc sống thêm áp lực.

Sau khi nghỉ hưu, nguồn thu nhập của nhiều người sẽ giảm so với trước đây. Đây là điều hoàn toàn bình thường và cũng là lúc cần điều chỉnh cách chi tiêu sao cho phù hợp với khả năng tài chính.

Thế nhưng, không ít người vẫn muốn chứng tỏ bản thân bằng việc mua sắm hàng hiệu, đổi xe sang, thường xuyên dùng bữa ở những nơi đắt đỏ hoặc theo đuổi lối sống vượt quá điều kiện kinh tế. 

Những khoản chi ấy đôi khi chỉ nhằm thỏa mãn sự so sánh với người khác hơn là phục vụ nhu cầu thực tế.

Điều tạo nên hạnh phúc ở tuổi già không nằm ở giá trị của những món đồ sở hữu, mà là cảm giác đủ đầy trong tâm hồn, sự gắn kết với gia đình và sức khỏe ổn định.

Khi buông bỏ tâm lý hơn thua, con người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, từ đó tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu một cách trọn vẹn.

Muốn nghỉ hưu bình yên, hãy tránh xa những nơi mang tính "đỏ đen"

Không ít người hy vọng vận may sẽ giúp mình đổi đời chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cờ bạc và các hình thức đỏ đen thường mang đến nhiều hệ lụy hơn là cơ hội.

Đối với người sắp hoặc đã nghỉ hưu, thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc khoản tích lũy nhiều năm. Nếu sa vào những trò may rủi, tài sản có thể nhanh chóng bị tiêu tán, kéo theo áp lực nợ nần và ảnh hưởng đến cả gia đình.

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, cờ bạc còn làm tổn hại danh dự, phá vỡ các mối quan hệ và khiến con cháu chịu những tác động tiêu cực.

Một cuộc sống nghỉ hưu hạnh phúc không đến từ vận may nhất thời, mà được xây dựng bằng sự tỉnh táo, biết hài lòng với những gì mình đang có và quản lý tài chính hợp lý.

Nghỉ hưu hạnh phúc bắt đầu từ việc biết buông bỏ

Bước vào tuổi nghỉ ngơi không có nghĩa là cuộc sống trở nên nhàm chán. Trái lại, đây có thể là quãng thời gian đáng mong đợi nhất nếu mỗi người biết lựa chọn lối sống phù hợp.

Thay vì dành thời gian cho những cuộc nhậu không cần thiết, những cuộc so sánh vô nghĩa hay các trò đỏ đen đầy rủi ro, hãy đầu tư vào những hoạt động giúp tinh thần trở nên phong phú hơn như đọc sách, tập thể dục, chăm sóc cây cối, du lịch, gặp gỡ bạn bè hoặc theo đuổi những sở thích đã bỏ lỡ trong nhiều năm làm việc.

Điều quý giá nhất sau nghỉ hưu không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là sống khỏe mạnh, giữ được tâm thế bình an và tận hưởng từng ngày bên những người thân yêu. 

Khi biết buông bỏ những điều không còn cần thiết, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất nhiều.

3 điều người gần tuổi nghỉ hưu càng buông bỏ sớm tuổi già càng hạnh phúc - Ảnh 2.Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

GĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.

Theo Aboluowang

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Giải trí
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Sản phẩm - Dịch vụ
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Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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