Thiếu gia tập đoàn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế

Trong trích đoạn giới thiệu tập 4 phim "Lời hứa đầu tiên", Quỳnh Mai ban đầu không dành sự ưu tiên cho Hoa hậu Vi Minh dù cô là người giành vương miện cao nhất của cuộc thi Hoa hậu vì cộng đồng. Quỳnh Mai lựa chọn Á hậu Thanh Hương là quân bài chủ chốt và dành mọi sự lăng xê cho cô gái này.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi drama hẹn hò giữa Vi Minh và thiếu gia Hải Đăng của Tập đoàn bất động sản Hải Minh nổ ra. Dù Quỳnh Mai biết thừa chiêu trò của Vi Minh nhưng cô ta cũng là người làm ăn, biết tính toán và biết đối tượng để tính đường đi nước bước.

Thiếu gia Hải Đăng muốn đầu tư để Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế. Ảnh VTV

Hải Đăng cũng biết thừa toan tính của Vi Minh, biết cô lợi dụng mình để đánh bóng tên tuổi nhưng Hải Đăng chấp nhận cho cô làm việc đó. Hải Đăng thậm chí đã đến gặp trực tiếp Quỳnh Mai để trao đổi quyền lợi.

Quỳnh Mai thể hiện sự tính toán và sắp xếp cho Hoa hậu Vi Minh đi thi sắc đẹp quốc tế. Ảnh VTV

"Mục đích của tôi là muốn Vi Minh đoạt giải quốc tế. Chị Mai phải cam kết với tôi Vi Minh là lựa chọn duy nhất để đi thi quốc tế" - Hải Đăng thẳng thắn nói.

Hải Đăng đưa ra rất nhiều lợi ích mà công ty của Quỳnh Mai có thể có nếu làm theo kế hoạch của anh ta.

Hoa hậu Vi Minh đang có sự nghiệp thăng hoa nhờ thông tin đang hẹn hò với thiếu gia Hải Đăng. Ảnh VTV

Trước đó, Hải Đăng đã biết rõ việc Hoa hậu Vi Minh muốn sử dụng chuyện hẹn hò với mình để đánh bóng tên tuổi, thu hút các nhãn hàng ký hợp đồng. Tuy nhiên, việc này có lợi cho việc làm ăn của Hải Đăng nên chấp nhận, xem như đôi bên cùng có lợi.

Tập 4 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 24/4 trên VTV3.