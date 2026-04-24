'Em xinh' Juky San từng là y sĩ răng hàm mặt

Ca sĩ Juky San (tên thật Trần Thị Dung) sinh năm 1998, nổi lên từ chương trình "Giọng hát Việt" năm 2019 khi cô là một thí sinh thuộc đội của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Với chất giọng mảnh, cao và đầy cảm xúc, Juky San nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Mặc dù dừng bước ở vòng chung kết, nhưng Juky San đã cho thấy đủ tự tin để phát triển con đường sự nghiệp riêng của mình.

Sau "Giọng hát Việt", cô gây chú ý với dự án cover các bản nhạc (được viết lại lời Việt cùng bản phối mới) với những ca khúc như: "Cầu hôn", "Em dạo này", "Yêu em dại khờ".... Năm 2021, Juky San đạt thành tích ấn tượng với bản hit "Phải chăng em đã yêu", ca khúc trở thành hiện tượng với hơn 60 triệu lượt xem trên Youtube. Năm 2025, cô nhận được nhiều chú ý khi tham gia "Em xinh say hi".

Juky San nổi lên từ chương trình "Giọng hát Việt" và được chọn là ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim "Bí mật của gió".



Tháng 1/2026, Juky San chính thức phát hành album phòng thu đầu tay mang tên "Đẫm tình". Với cô, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà giống như một bài thu hoạch cho chặng đường sống, yêu và trưởng thành cùng âm nhạc.

Ở tuổi 28, Juky San cảm thấy mình đã đủ chín chắn về tâm lý và tư duy nghệ thuật để thực hiện một sản phẩm chỉn chu nhất. Việc tự tay viết nên 11 ca khúc cũng là điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.

Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, Juky San tiết lộ, trước khi theo đuổi nghệ thuật, Juky San từng là một y sĩ răng hàm mặt. Trong một dòng họ không có ai theo nghề ca hát, việc rẽ hướng sang nghệ thuật là một quyết định đầy liều lĩnh, thậm chí là đơn độc.



Cũng theo Juky San, cảm giác tự ti lúc đó đã trở thành một áp lực vô hình khiến cô nhiều lần chần chừ trước đam mê thực sự của mình. Thế nhưng, định mệnh đã gọi tên Juky San vào đúng ngày sinh nhật. Đó là ngày cô quyết định nộp đơn tham gia "Giọng hát Việt" khi vẫn còn đang mặc chiếc áo blouse tại phòng khám. Cô coi đó là một món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho tuổi trẻ của bản thân, một nỗ lực để bứt phá ra khỏi vùng an toàn.

Sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả sau cuộc thi, cùng những bản cover mang đậm dấu ấn cá nhân, đã trở thành đòn bẩy tâm lý quan trọng. Khi Juky San bắt đầu kiếm được tiền từ chính giọng hát của mình, sự lo lắng của bố mẹ dần chuyển thành niềm tự hào và ủng hộ âm thầm cho đam mê của con gái.

Juky San cho biết, việc tham gia các chương trình thực tế cũng giúp cô học được cách hòa nhập tự nhiên hơn với đám đông, thay vì lúc nào cũng lo lắng mình xuất hiện có hợp lý hay không. Những trải nghiệm ấy mang đến cho cô nhiều bài học quý giá góp phần hoàn thiện hơn những ca khúc trong album đầu tay.

Ở chặng đường sắp tới, nữ ca sĩ tiết lộ đang chuẩn bị một dự án mới gồm 4 ca khúc và lên kế hoạch tổ chức fan meeting chính thức để tri ân người hâm mộ. Cô cũng đã bắt đầu nghĩ đến album thứ hai. Sau nhiều thử nghiệm, Juky San hiểu rõ hơn đâu là thế mạnh của bản thân và muốn tập trung khai thác sâu hơn ở giai đoạn tiếp theo.

