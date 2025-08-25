Vệ tinh NASA phát hiện "đảo ma" kỳ lạ giữa biển Caspi
Theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, "đảo ma" đã hiện ra rồi biến mất chỉ trong vòng 2 năm.
Theo Live Science, một loạt ảnh vệ tinh ấn tượng từ NASA đã cho thấy tuổi thọ ngắn ngủi của "đảo ma" ở biển Caspi, có nguồn gốc từ vụ phun trào của Kumani Bank, một ngọn núi lửa bùn dưới nước cách bờ biển phía đông Azerbaijan khoảng 24 km.
"Đảo ma" biển Caspi đã xuất hiện vào cuối tháng 1-2023. Vào thời điểm hình thành hoàn chỉnh - ngày 4-2-2023 - hòn đảo có đường kính khoảng 400 m.
Tuy nhiên, hòn đảo này không ổn định. Trong bức ảnh chụp vào tháng 12-2024, khối đất liền này đã "gần như bị xói mòn, biến mất khỏi tầm nhìn như một bóng ma", theo mô tả từ Đài quan sát Trái Đất của NASA.
Đây không phải lần đầu tiên Kumani Bank tạo ra "đảo ma" giữa biển.
Ngọn núi lửa ngầm này đã phun trào 8 lần kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1861. Mỗi lần phun trào chỉ kéo dài vài ngày, nhưng tất cả những sự kiện này đều dẫn đến ít nhất một dạng đảo tạm thời nào đó.
Vụ phun trào mạnh nhất được ghi nhận là vào năm 1950. Khi đó một hòn đảo rộng 700 m, cao 6 m so với mực nước biển đã hình thành.
Kumani Bank là một ngọn núi lửa bùn, nghĩa là nó phun ra bùn và nước siêu nóng thay vì dung nham và tro.
Azerbaijan cũng là một trong những quốc gia có mật độ núi lửa bùn cao nhất trên Trái Đất, với hơn 300 miệng núi lửa bùn trên đất liền hoặc ngoài khơi.
Điều này là do vị trí của đất nước này nằm trên "vùng hội tụ", nơi các mảng kiến tạo Ả Rập và Á-Âu va chạm, dẫn đến hoạt động địa nhiệt gia tăng.
Nghiên cứu mới cho thấy các lục địa đang khô kiệt nhanh chóng, khi nước ngầm bị khai thác quá mức, đe dọa an ninh nước và lương thực toàn cầu.
GĐXH - Vào ngày thi đại học, nam sinh này đã cố tình viết những dòng sai phạm trên bài thi và nhận điểm 0.
GĐXH - 15 năm trước, hình ảnh người mẹ tay phải ôm đứa con sơ sinh, tay trái xách balo, sau lưng cõng một chiếc bao tải khổng lồ từng làm xôn xao dư luận .
Siêu lừa đảo bị bắt vì giả danh đại sứ quán của các nước ít được biết tới, nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với chiêu trò hứa hẹn công việc và hợp đồng hấp dẫn.
GĐXH - Người dân Nhật Bản kinh ngạc khi chứng kiến một 'quả cầu lửa' lao vụt xuống từ bầu trời vào tối 19/8.
Loài rắn dài chỉ 10 cm từng được cho là tuyệt chủng vừa xuất hiện trở lại tại vùng trung tâm đảo Barbados.
Một người phụ nữ đã chia sẻ lên mạng xã hội lý do đáng kinh ngạc khiến một bãi biển ở Anh trở nên vắng vẻ lạ thường trong đợt nắng nóng đỉnh điểm.
Hơn 70% thiếu niên Mỹ đã sử dụng bạn đồng hành AI và nhiều em trong số này cảm thấy những tương tác với AI cũng đáp ứng tốt như khi nói chuyện với bạn bè.
Khi thấy chủ nhà nghi ngờ, nữ giúp việc bất ngờ nghỉ việc, cắt đứt liên lạc. Cảnh sát sau đó mở cuộc truy tìm và phát hiện cô đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm.
GĐXH - Một học sinh từng mê game, điểm số bết bát suốt nhiều năm học đã tự nhận thức được và vượt lên chính mình để trở thành thủ khoa.
