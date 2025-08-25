Vệ tinh NASA phát hiện "đảo ma" kỳ lạ giữa biển Caspi

Theo Live Science, một loạt ảnh vệ tinh ấn tượng từ NASA đã cho thấy tuổi thọ ngắn ngủi của "đảo ma" ở biển Caspi, có nguồn gốc từ vụ phun trào của Kumani Bank, một ngọn núi lửa bùn dưới nước cách bờ biển phía đông Azerbaijan khoảng 24 km.

Vùng biển có "đảo ma" trống không trong bức ảnh năm 2022, xuất hiện hòn đảo khá lớn vào năm 2023 và chỉ còn một khoảng đất nhỏ vào năm 2024 - Ảnh: NASA

"Đảo ma" biển Caspi đã xuất hiện vào cuối tháng 1-2023. Vào thời điểm hình thành hoàn chỉnh - ngày 4-2-2023 - hòn đảo có đường kính khoảng 400 m.

Tuy nhiên, hòn đảo này không ổn định. Trong bức ảnh chụp vào tháng 12-2024, khối đất liền này đã "gần như bị xói mòn, biến mất khỏi tầm nhìn như một bóng ma", theo mô tả từ Đài quan sát Trái Đất của NASA.

Vị trí của "đảo ma" tại biển Caspi - Ảnh: NASA

Đây không phải lần đầu tiên Kumani Bank tạo ra "đảo ma" giữa biển.

Ngọn núi lửa ngầm này đã phun trào 8 lần kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1861. Mỗi lần phun trào chỉ kéo dài vài ngày, nhưng tất cả những sự kiện này đều dẫn đến ít nhất một dạng đảo tạm thời nào đó.

Vụ phun trào mạnh nhất được ghi nhận là vào năm 1950. Khi đó một hòn đảo rộng 700 m, cao 6 m so với mực nước biển đã hình thành.

Kumani Bank là một ngọn núi lửa bùn, nghĩa là nó phun ra bùn và nước siêu nóng thay vì dung nham và tro.

Azerbaijan cũng là một trong những quốc gia có mật độ núi lửa bùn cao nhất trên Trái Đất, với hơn 300 miệng núi lửa bùn trên đất liền hoặc ngoài khơi.

Điều này là do vị trí của đất nước này nằm trên "vùng hội tụ", nơi các mảng kiến tạo Ả Rập và Á-Âu va chạm, dẫn đến hoạt động địa nhiệt gia tăng.