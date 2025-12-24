VersaFit Collection 2.0 - BST Đồng phục Pickleball dài tay, in 3D sắc nét

Không chỉ giúp giữ ấm khi thi đấu trong điều kiện thời tiết se lạnh, đồng phục dài tay còn góp phần tạo nên hình ảnh đồng bộ, nâng cao tinh thần thi đấu cho người chơi.

VersaFit Collection 2.0 – BST đồng phục Pickleball dài tay mới từ Đồng Phục Bốn Mùa

Pickleball không chỉ là một bộ môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam mà còn dần hình thành một cộng đồng người chơi chuyên nghiệp, đề cao cả hiệu suất thi đấu lẫn hình ảnh đội nhóm. Nắm bắt xu hướng đó, Đồng Phục Bốn Mùa chính thức ra mắt VersaFit Collection 2.0 - bộ sưu tập đồng phục Pickleball dài tay được thiết kế dành riêng cho điều kiện thi đấu mùa thu – đông, mang tinh thần hiện đại, linh hoạt và chuẩn mực thể thao.

VersaFit Collection 2.0 không đơn thuần là một dòng áo mới, mà là sự nâng cấp toàn diện từ thiết kế, form dáng cho đến chất liệu và công nghệ in. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu thực tế chuyển động Pickleball, kết hợp cùng kinh nghiệm hơn 15 năm sản xuất đồng phục thể thao của Đồng Phục Bốn Mùa.





Điểm nổi bật của bộ sưu tập Pickleball dài tay VersaFit Collection 2.0

Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, VersaFit Collection 2.0 được phát triển theo triết lý "bền - đẹp - ứng dụng cao", phù hợp cho cả thi đấu, luyện tập và hoạt động CLB. Mỗi chi tiết trong BST đều hướng tới trải nghiệm thực tế của người chơi Pickleball.

Thiết kế classic – Đơn giản nhưng không đơn điệu

VersaFit Collection 2.0 lựa chọn phong cách classic hiện đại, ưu tiên các đường cắt gọn gàng, bố cục họa tiết tinh giản và màu sắc dễ ứng dụng. Thiết kế không quá phô trương nhưng đủ nổi bật để tạo dấu ấn riêng cho từng đội nhóm.

Phong cách classic giúp áo Pickleball dài tay dễ phối, không bị lỗi mốt theo thời gian, phù hợp với nhiều độ tuổi và phong cách thi đấu khác nhau. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho các CLB muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đồng bộ và lâu dài.

Form áo dài tay tối ưu cho mùa đông & thời tiết se lạnh

Một trong những điểm cải tiến quan trọng của VersaFit Collection 2.0 nằm ở form áo dài tay. Thiết kế form được xây dựng dựa trên các chuyển động đặc trưng của Pickleball như xoay vai nhanh, vung tay rộng và đổi hướng liên tục, giúp người chơi vận động linh hoạt mà không bị gò bó.

Áo ôm vừa thân trên nhưng không bó cứng, phần vai, tay được tính toán kỹ để không gây cản trở khi đánh bóng. Độ dài tay áo vừa đủ giữ ấm khi thi đấu sáng sớm hoặc chiều tối, đồng thời không gây vướng víu khi vận động mạnh. Form dáng này đặc biệt phù hợp cho mùa đông miền Bắc hoặc các sân Pickleball có gió, giúp người chơi giữ nhiệt tốt mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt cần thiết.





Công nghệ in 3D sắc nét – Bền màu theo thời gian

VersaFit Collection 2.0 sử dụng công nghệ in 3D hiện đại, cho hình ảnh sắc nét, hiệu ứng nổi khối rõ ràng và độ bám mực cao. Logo CLB, tên đội, số áo hay họa tiết đồ họa đều được thể hiện rõ ràng, không bong tróc hay phai màu sau nhiều lần giặt.

Khác với các công nghệ in thông thường dễ nứt gãy khi co giãn, in 3D trên áo Pickleball dài tay VersaFit có độ đàn hồi tốt, phù hợp với cường độ vận động cao của bộ môn. Đây là yếu tố quan trọng giúp đồng phục vừa đẹp, vừa bền, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của CLB và đội nhóm.

Chất liệu thoáng – nhẹ – thoát mồ hôi hiệu quả

Dù là áo dài tay, VersaFit Collection 2.0 vẫn đảm bảo tiêu chí thoáng khí và trọng lượng nhẹ. Chất liệu thể thao cao cấp được lựa chọn với khả năng thấm hút mồ hôi nhanh, thoát ẩm hiệu quả, giúp hạn chế cảm giác bí bách và duy trì sự thoải mái suốt quá trình thi đấu.

Vải có độ co giãn vừa phải, mềm nhẹ, không gây nặng áo khi ra mồ hôi nhiều. Điều này giúp người chơi luôn giữ được cảm giác khô thoáng, thoải mái, kể cả trong những trận đấu kéo dài hoặc khi vận động liên tục. Sự cân bằng giữa giữ ấm và thoát nhiệt chính là ưu điểm khiến VersaFit Collection 2.0 phù hợp với Pickleball, môn thể thao đòi hỏi tốc độ, phản xạ và sức bền.

Khám phá vẻ đẹp của BST đồng phục Pickleball dài tay VersaFit Collection 2.0

VersaFit Collection 2.0 không chỉ chú trọng vào hiệu năng mà còn mang đậm dấu ấn thẩm mỹ thể thao hiện đại. Mỗi mẫu áo trong BST đều có thể tùy chỉnh màu sắc, họa tiết, logo và thông điệp theo nhận diện riêng của CLB hoặc doanh nghiệp.













Từ những gam màu trung tính mạnh mẽ như xám, navy,... cho đến các tông màu nổi bật, trẻ trung như hồng, tím, vàng,... VersaFit Collection 2.0 cho phép người chơi Pickleball thể hiện cá tính riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần đồng đội.

VersaFit Collection 2.0 chính là lời khẳng định cho định hướng không ngừng nâng cấp sản phẩm, đồng hành cùng sự phát triển của Pickleball tại Việt Nam thông qua những mẫu đồng phục Pickleball dài tay chỉn chu, bền đẹp và mang tính nhận diện cao. Một bộ đồng phục phù hợp không chỉ giúp người chơi luôn cảm thấy thoải mái khi vận động mà còn góp phần tạo nên tinh thần thi đấu mạnh mẽ, đồng thời xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho cả tập thể.

