Sắc vóc đời thực như hoa hậu của nữ diễn viên vào vai Thiếu tá Lam Anh trong 'Không giới hạn'

Thứ hai, 19:00 02/02/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Minh Trang mới đây đã vào vai Thiếu tá Lam Anh trong "Không giới hạn" cùng nam diễn viên điển trai Steve Nguyễn. Ngoài đời, Minh Trang gây chú ý bởi sắc vóc như hoa hậu.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 1.Yến My ‘Không thời gian’ coi bạn diễn như người yêu, hôn không ngượng ngùng

Dù chưa có bạn trai nhưng Yến My - vai Hạnh trong phim "Không thời gian" coi bạn diễn như người yêu thực, diễn cảnh hôn không ngượng ngùng.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 2.

Minh Trang đã hóa thân khá ấn tượng trong vai diễn Thiếu ta Lam Anh của "Không thời gian". Đây là vai diễn nặng ký đầu tay của mỹ nhân quê Hải Phòng sinh năm 1995.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 3.

Minh Trang tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng ghi dấu ấn với khán giả qua loạt phim: Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương, Chọc tức vợ yêu và được nhớ đến như một "nàng thơ" mong manh, dịu dàng trên màn ảnh nhỏ.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 4.

Không chỉ gây thương nhớ với khán giả bởi khả năng diễn xuất, Minh Trang còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 5.

Ở đời thực nữ diễn viên 9X quê Hải Phòng sở hữu gương mặt thanh tú, cuốn hút đậm chất Á Đông.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 6.

Đặc biệt, Minh Trang gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật cùng thân hình nóng bỏng.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện, ăn uống theo chế độ để duy trì vóc dáng.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 8.

Mỗi lần xuất hiện, Minh Trang đều khiến khán giả yêu thích bởi nhan sắc chuẩn đẹp như hoa hậu.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 9.

Nhờ có gương mặt lẫn chiều cao 1m7 nên Minh Trang thường xuất hiện trên phim với hình ảnh nàng thơ xinh đẹp, nhẹ nhàng.

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 10.

Đến với dự án "Không giới hạn", Minh Trang thay đổi bản thân với hình ảnh một nữ quân nhân kiên định, mạnh mẽ, vai diễn không chỉ đòi hỏi diễn xuất mà còn yêu cầu sự hiểu biết, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao độ. Đây cũng là một thử thách lớn với nữ diễn viên quê Hải Phòng nhưng cô không ngại mạo hiểm và nỗ lực hoàn thành vai diễn.

Ảnh: FBNV

Sắc vóc Minh Trang - Ảnh 11.Trang Emma 'lột xác' từ vai đanh đá đến nữ quân y trong 'Không thời gian'

Trước khi gây chú ý với vai nữ quân y trong phim 'Không thời gian', Trang Emma từng biến hóa qua nhiều kiểu nhân vật đanh đá, ranh mãnh trong phim giờ vàng của VTV.

