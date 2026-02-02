Sắc vóc đời thực như hoa hậu của nữ diễn viên vào vai Thiếu tá Lam Anh trong 'Không giới hạn'

Đến với dự án "Không giới hạn", Minh Trang thay đổi bản thân với hình ảnh một nữ quân nhân kiên định, mạnh mẽ, vai diễn không chỉ đòi hỏi diễn xuất mà còn yêu cầu sự hiểu biết, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao độ. Đây cũng là một thử thách lớn với nữ diễn viên quê Hải Phòng nhưng cô không ngại mạo hiểm và nỗ lực hoàn thành vai diễn.