Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Gần 10 năm đi làm giúp việc, chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh của các gia đình khác nhau nhưng có lẽ, hoàn cảnh của gia đình cụ M. khiến tôi cảm thấy xót xa nhất. Bởi cụ là người nhân hậu, sống hiền lành, tử tế nhưng cuối đời lại phải chịu nhiều nỗi khổ tâm.

Tôi đến làm giúp việc cho gia đình cụ cũng được gần một năm. Thời điểm ấy, chồng cụ M. mới mất được vài tháng. Nghe hàng xóm kể lại, vợ chồng cụ M. dù chỉ là nông dân nhưng ông bà rất chịu khó làm lụng, sống giản dị, tiết kiệm. 3 người con trai của các cụ đều được cho học hành đàng hoàng, tử tế.

Ảnh minh họa. Nguồn AI.

Ngày còn khỏe, ai cũng mừng cho hai cụ vì gia đình thuận hòa, các con trưởng thành, có gia đình riêng nên có thể yên tâm an hưởng tuổi già. Thế nhưng, biến cố ập đến khi người con trai cả của cụ M. bỗng dưng vướng vào những trò cá cược đỏ đen vài năm trước. Sau lần ấy, anh phải bán nhà đi để trả nợ rồi đứng trước bờ vực gia đình ly tán vì vợ đòi ly hôn.

Nhìn con trai lớn nợ nần, vợ chồng cụ M. không đành lòng. Vậy là hai cụ quyết định vét sạch toàn bộ tiền vàng tích góp bao năm để dưỡng già ra để cứu con, cho con có động lực để làm lại từ đầu. Nghe nói, số tiền cũng gần 500 triệu.

Ngày đó, người con trai thứ hai đã từng phản đối. Anh nói bố mẹ nên giữ lại một phần phòng thân. Người con út cũng không đồng tình với việc bố mẹ dùng tiền dưỡng già để cứu kẻ chơi bời, nợ nần. Nhưng cuối cùng, không ai thay đổi được quyết định của bố mẹ.

Những tưởng dùng tiền để cứu con khỏi hoạn nạn có thể khiến con quay đầu làm lại. Thế nhưng, người con cả vẫn cố lao vào để mong "gỡ gạc". Và càng gỡ, càng nợ, phải đi trốn.

Do suy nghĩ quá nhiều về con, chồng cụ M. liền đổ bệnh. Do có bệnh nền trước đó, sức khỏe của ông chuyển biến xấu nhanh. Chỉ sau vài tháng, cụ ông đã không qua khỏi.

Chồng mất, con trưởng thì biệt tích cũng khiến cụ M. suy sụp và bị tai biến sau đó không lâu. Cụ không liệt hoàn toàn nhưng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Việc đi lại, tắm rửa, ăn uống đều cần người hỗ trợ.

Những ngày đầu, vợ chồng con trai thứ hai và nhà con út (sống gần nhà cụ M.) có thay nhau đón mẹ về chăm sóc. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện.

Người con thứ hai cho rằng gia đình anh cũng rất khó khăn. Hai con đang tuổi ăn học, vợ chồng làm công nhân nên không có ai ở nhà chăm sóc mẹ thường xuyên. Nhà con trai thứ ba cũng vậy. Đón mẹ về được chừng nửa tháng, hai vợ chồng dọa đòi bỏ nhau.

Đó là lý do tôi được thuê để ở cùng chăm sóc cụ M. tại căn nhà cũ của hai cụ với giá 7 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền đó sẽ do các con của cụ cùng góp để trả tôi.

Dù các con ở ngay gần mẹ nhưng từ ngày thuê tôi, hai gia đình đó rất ít khi lui tới thăm mẹ. Kể cả khi tôi nói cụ mệt nhiều, bỏ ăn, họ cũng chỉ hỏi thăm qua loa hoặc sang ngó tí rồi lại về. Những lúc như thế, nhìn cụ M. vẻ mặt buồn thiu, đôi mắt ậng nước, tôi càng thương cụ hơn.

Đỉnh điểm, cách đây một tuần, sức khỏe của cụ yếu đi rõ rệt, phải đưa vào viện để điều trị. Tôi cũng là người đi theo để chăm cụ. Các con của cụ sau đó có vào viện nhưng không phải để lo cho mẹ mà là để… tranh cãi, để tìm cách đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già.

Ngay trước mặt mẹ già đang nằm trên giường bệnh, người con thứ hai quát lớn với giọng giận dỗi rằng trước đây bố mẹ đem tiền dưỡng già cho ai thì giờ cứ gọi người đó về mà chăm sóc.

Người con út cũng không kém, anh ta thẳng thừng đề nghị bán ngôi nhà của hai cụ – vốn được chia cho con trưởng để lo thờ tự sau này - để lấy tiền điều trị cho mẹ. Chứ vợ chồng anh cũng không có tiền để chạy theo lo cho mẹ mãi được.

Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt.

Người mẹ già từng thức trắng đêm chăm con sốt; từng nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền cho con học hành; từng không tiếc rút sạch tiền dưỡng già để cứu một đứa con khỏi biến cố.

Vậy mà giờ đây, khi phải nằm một chỗ, lại trở thành gánh nặng mà đứa con nào cũng muốn nhanh chóng trút bỏ. Thật buồn cho cụ biết bao…

Nguyễn Hồng

