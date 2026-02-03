Từ 2026, người tham gia giao thông phải có đủ 6 loại giấy tờ này nếu không sẽ bị xử lý theo quy định

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vì sao khi tham gia giao thông cần phải mang đầy đủ các loại giấy tờ xe?

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải mang theo các loại giấy tờ cụ thể như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy...

Trong trường hợp cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ, nếu thiếu một trong các loại giấy tờ có thể sẽ bị phạt hành chính. Trong nhiều trường hợp, nếu không chứng minh được nguồn gốc xe hoặc khả năng điều khiển xe tại chỗ, lực lượng chức năng có quyền tạm giữ phương tiện.

Khi kiểm tra giấy tờ xe, giấy đăng ký xe giúp xác nhận chiếc xe đang đi là hợp pháp, không phải xe trộm cắp hay tang vật của vụ án. Trong khi đó, giấy phép lái xe chứng minh người điều khiển phương tiện đã đủ điều kiện sức khỏe và kiến thức để vận hành xe an toàn.

Nếu chẳng may xảy ra va chạm, giấy tờ là căn cứ để cơ quan chức năng xác định đúng sai và làm hồ sơ.

Có bảo hiểm xe máy còn thời hạn, bạn sẽ nhận được tiền bồi thường từ đơn vị bảo hiểm trong trường hợp chẳng may xảy ra tai nạn.

Hiện nay, các loại giấy tờ xe được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Trong nhiều trường hợp kiểm tra hành chính, việc xuất trình giấy tờ trên ứng dụng đã được công nhận tương đương với bản cứng, rất tiện lợi và tránh thất lạc.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải mang theo các loại giấy tờ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2024. Ảnh minh họa: TL

Tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải mang theo những giấy tờ gì?

Tại Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ như sau:

1. Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy quy định tại khoản 4 Điều này. Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

a) Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;

c) Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật;

d) Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng phù hợp loại xe máy chuyên dùng đang điều khiển; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải mang theo các loại giấy tờ sau đây:

a) Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc Giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng;

c) Giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;

d) Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật;

đ) Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

4. Người lái xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ phải hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng điều khiển phương tiện; đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 59 của Luật này.

5. Người tập lái xe ô tô, người dự sát hạch lái xe ô tô khi tham gia giao thông đường bộ phải thực hành trên xe tập lái, xe sát hạch trên tuyến đường tập lái, tuyến đường sát hạch, có giáo viên dạy lái hoặc sát hạch viên bảo trợ tay lái. Giáo viên dạy lái, sát hạch viên phải mang theo các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo quy định nêu trên, khi tham gia giao thông, ngoài việc phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp trừ người lái xe gắn máy thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ còn phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy phép lái xe;

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng;

- Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định);

- Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

- Giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định.

Trường hợp các giấy tờ nêu trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì có thể xuất trình thông qua tài khoản định danh điện tử.

Ngoài ra, mặc dù không phải là giấy tờ liên quan trực tiếp đến phương tiện và cũng không phải bắt buộc nhưng việc mang theo CCCD khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông giúp xác định chính xác danh tính người điều khiển phương tiện. Đặc biệt, trong các trường hợp vi phạm quy định giao thông.

Không mang giấy tờ xe bị phạt thế nào?

Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp không mang giấy tờ xe bị xử phạt như sau:

Đối với xe máy:

Lỗi vi phạm Mức phạt Không mang GPLX - Từ 200.000 - 300.000 đồng. Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX đã bị trừ hết điểm hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa, không còn hiệu lực, không phù hợp với loại xe đang điều khiển - Từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng (Đối với xe từ 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW) - Từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng (Đối với xe trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW) Không mang theo giấy đăng ký xe - Từ 200.000 - 300.000 đồng. Không có giấy đăng ký xe - Từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng (Tịch thu phương tiện, trừ 2 điểm GPLX) Không có bảo hiểm xe bắt buộc - Từ 200.000 - 300.000 đồng.

Đối với ô tô:

Lỗi vi phạm Mức phạt Không mang GPLX - Từ 300.000 - 400.000 đồng Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX đã bị trừ hết điểm hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa, không còn hiệu lực, không phù hợp với loại xe đang điều khiển - Từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng. Không mang theo giấy đăng ký xe - Từ 300.000 - 400.000 đồng. Không có giấy đăng ký xe - Từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng. (Tịch thu phương tiện, trừ 2 điểm GPLX) Không có bảo hiểm xe bắt buộc - Từ 400.000 - 600.000 đồng. Không mang giấy chứng nhận đăng kiểm - Từ 300.000 - 400.000 đồng. Không có giấy chứng nhận đăng kiểm - Từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng (Trừ 2 điểm GPLX)

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có quyền và trách nhiệm gì?

Quyền và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được nêu rõ tại Điều 72 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Cụ thể:

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có quyền sau đây:

- Được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của Luật này;

- Được thông báo về căn cứ dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát; nội dung và kết quả kiểm tra, kiểm soát; hành vi vi phạm pháp luật và biện pháp xử lý;

- Giải trình, khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật;

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật về tố cáo;

- Báo tin, tố giác, phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có trách nhiệm sau đây:

- Chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát;

- Hỗ trợ, hợp tác với lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong quá trình phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác.