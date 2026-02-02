Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.
Với nhiều người, đây là cách tham khảo mang tính văn hóa truyền thống trước khi lập kế hoạch cho công việc, gia đình hoặc các mối quan hệ quan trọng trong năm mới.
Trong hệ thống lịch Can Chi đã tồn tại lâu đời ở Á Đông, mỗi năm được xem là mang một "trường khí" riêng, tạo nên những tương tác biểu trưng với từng tuổi.
Tuy nhiên, các phân tích này chủ yếu giúp hiểu thêm về đặc điểm của năm, chứ không phải yếu tố quyết định vận mệnh hay thành bại của mỗi cá nhân.
Năm Bính Ngọ 2026 là năm con gì, mệnh gì?
Theo lịch âm, năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức năm con Ngựa. Thời gian của năm Bính Ngọ kéo dài từ ngày 17/2/2026 đến ngày 5/2/2027 theo Dương lịch.
Sau năm Ất Tỵ 2025, thiên can chuyển sang Bính, địa chi chuyển sang Ngọ, hình thành tổ hợp Bính Ngọ.
Xét theo quy đổi Can Chi – Ngũ hành, Bính thuộc hành Hỏa, Ngọ mang tính Hỏa mạnh. Khi đối chiếu theo nạp âm, năm Bính Ngọ 2026 được xác định thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy – hình tượng "nước trên trời".
Trong cách diễn giải biểu trưng, Thiên Hà Thủy thường gắn với hình ảnh mưa, nguồn nước từ trên cao, đại diện cho sự linh hoạt, lan tỏa và khả năng nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, đặc tính này cũng hàm ý sự biến động, khó nắm bắt và cần được điều tiết hợp lý để phát huy mặt tích cực.
Năm Bính Ngọ 2026 không hợp tuổi gì theo quan niệm truyền thống?
Khi xét các tuổi được cho là "không hợp" với năm Bính Ngọ, cách tiếp cận phổ biến thường dựa trên ba yếu tố: địa chi xung khắc, mối quan hệ ngũ hành và sự tương tác của thiên can.
Trước hết là yếu tố địa chi. Ngọ nằm trong nhóm tứ hành xung gồm Tý – Ngọ – Mão – Dậu.
Theo quan niệm truyền thống, các địa chi trong nhóm này mang tính chất đối lập rõ rệt, dễ khác biệt về tư duy, cách hành động và quan điểm sống.
Vì vậy, khi bước vào năm Bính Ngọ, những người tuổi Tý, Mão và Dậu thường được nhắc đến như các tuổi không thật sự thuận theo cách nhìn dân gian, nhất là trong các mối quan hệ cần sự hài hòa lâu dài.
Xét theo ngũ hành, năm Bính Ngọ 2026 thuộc mệnh Thủy. Trong quy luật sinh khắc, Thủy khắc Hỏa và bị Thổ khắc. Điều này khiến những người mệnh Hỏa và mệnh Thổ thường được cho là dễ gặp cảm giác đối nghịch năng lượng với năm Thủy.
Với mệnh Hỏa, nước có thể làm suy yếu lửa, dễ phát sinh căng thẳng, mâu thuẫn. Với mệnh Thổ, đất có xu hướng "hút" nước, khiến Thủy bị cản trở, kém linh hoạt.
Tuy nhiên, trong thực tế, một số nạp âm Thủy như Thiên Hà Thủy lại có khả năng bổ trợ cho Thổ, nên không phải mọi trường hợp đều được nhìn nhận theo hướng bất lợi tuyệt đối.
Về thiên can, Bính thuộc hành Hỏa, trong khi các can Mậu và Kỷ thuộc hành Thổ. Theo cách lý giải truyền thống, Thổ sinh Hỏa nhưng cũng khiến Hỏa bị tiêu hao, dễ tạo trạng thái mất cân bằng.
Do đó, những người mang thiên can Mậu hoặc Kỷ đôi khi được xem là không thật sự thuận với năm Bính khi xét riêng theo thiên can.
Năm Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì?
Bên cạnh các yếu tố không thuận, nhiều người cũng quan tâm những tuổi được cho là hợp với năm Bính Ngọ.
Xét theo địa chi, Ngọ nằm trong nhóm tam hợp với Dần và Tuất. Ba tuổi này thường được cho là dễ hỗ trợ nhau, có chung nhịp năng lượng và dễ tìm được tiếng nói chung trong hợp tác hay đời sống.
Theo ngũ hành, mệnh Thủy của năm 2026 có quan hệ tương sinh với Kim và Mộc. Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, vì vậy những người mệnh Kim và mệnh Mộc thường được xem là có sự tương trợ tốt với trường khí của năm Bính Ngọ.
Xét theo thiên can, Bính được cho là tương hợp với Tân. Vì vậy, các tuổi mang can Tân thường được nhắc đến trong nhóm tuổi thuận lợi khi đặt trong bối cảnh năm 2026.
Trẻ sinh năm Bính Ngọ 2026 hợp bố mẹ tuổi nào?
Khi xem tuổi bố mẹ – con cái, quan niệm phổ biến là xét tổng hòa cả địa chi, thiên can và ngũ hành.
Trẻ sinh năm Bính Ngọ thường được cho là hợp với bố mẹ tuổi Dần, Tuất hoặc Ngọ xét theo địa chi, hợp với can Tân xét theo thiên can và hợp với bố mẹ mệnh Kim hoặc Mộc xét theo ngũ hành.
Theo cách hiểu này, chỉ cần bố mẹ và con phù hợp ở một hoặc hai yếu tố đã được xem là thuận tuổi.
Một số năm sinh thường được nhắc đến là tương đối hài hòa với trẻ Bính Ngọ 2026 gồm các năm như 1981, 1982, 1986, 1990, 1991, 1994, 1998, 2001 và 2006.
Nên hiểu việc hợp – kỵ tuổi năm Bính Ngọ 2026 như thế nào?
Các thông tin xoay quanh năm Bính Ngọ 2026, mệnh Thiên Hà Thủy và các tuổi hợp – kỵ đều xuất phát từ hệ thống Can Chi – Ngũ hành mang tính biểu trưng văn hóa.
Trong đời sống hiện đại, đây chủ yếu là nguồn tham khảo giúp nhiều người có thêm góc nhìn khi đưa ra quyết định quan trọng.
Trên thực tế, sự thành công, hạnh phúc hay bền vững của các mối quan hệ vẫn phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng, sự thấu hiểu, khả năng thích nghi và nỗ lực cá nhân.
Việc xem tuổi vì thế nên được tiếp cận với tinh thần cân nhắc, linh hoạt, thay vì coi đó là yếu tố quyết định tuyệt đối.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng ChạpĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần, đây là 3 con giáp bước vào vận đỏ như son.
Đây là những đối tượng được nhận quà 300.000 đồng và 600.000 đồng của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán 2026Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp nhận được quà tặng mức 300.000 đồng và 600.000 đồng/người theo Quyết định 01/QĐ-CTN năm 2025 của Chủ tịch nước.
Ngày sinh Âm lịch của người sống thọ, càng già càng hưởng phúc, con cháu ba đời khấm kháĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Không phải mê tín, nhưng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 5 con số sau thường mang năng lượng phúc phần bền bỉ, càng về già càng hưởng lộc an nhiên, tuổi xế chiều nhẹ nhàng, con cháu đủ đầy.
Lộc về cửa trước, tiền ra cửa sau: 3 con giáp dễ hao tài tốn của cuối tháng ChạpĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, dù tài vận đang sáng rõ, nhưng chỉ một phút lơ là cũng có thể khiến tiền bạc đội nón ra đi nhanh hơn tưởng tượng.
Miền Bắc đón nắng ấm 1 tuần rồi lại đón không khí lạnh mớiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới ban ngày miền Bắc đón nắng ấm, trời rét về đêm và sáng. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa và giảm nhiệt trở lại.
Quy định mới nhất về thời hạn của giấy phép lái xe từ 2026, hàng triệu lái xe cần lưu ýĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, quy định về thời hạn của giấy phép lái xe có gì mới? Dưới đây là các thông tin cụ thể bạn đọc nên tham khảo.
60 năm mới lặp lại, năm song hỏa Bính Ngọ 2026 tốt hay xấu, cần cẩn trọng điều gì?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được gọi là năm song hỏa khi cả Thiên can và Địa chi đều thuộc hành Hỏa. Vậy năm song hỏa là gì, tốt hay xấu và mang đến những ảnh hưởng gì cho đời sống, công việc?
Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đánĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những hộ trồng hoa truyền thống ở Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình đang tất bật, rộn ràng đón khách thập phương đến tham quan, lựa chọn, mua sắm những loại cây đẹp nhất để trang trí.
Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú ThọĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiếc xe tải trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ) thì bất ngờ mất lái. Tài xế sau đó đã liên tục đánh lái để tránh vực sâu và các xe ngược chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào vách núi rồi lật nghiêng.
Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt rất nặng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là quy định cụ thể.
Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn ngườiĐời sống
GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.