Vì sao không nên cho quần áo bẩn vào máy giặt ngay? Đơn giản nhưng không phải ai cũng biết
Thói quen cho quần áo bẩn vào máy giặt ngay được rất nhiều gia đình thực hiện, thực tế tiềm ẩn nhiều rủi ro gây hại.
Máy giặt từ lâu đã trở thành “trợ thủ” đắc lực của các gia đình hiện đại. Nhờ thiết bị này, việc giặt giũ trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức hơn. Thế nhưng, không ít người lại có thói quen tiện tay cho quần áo bẩn vào máy giặt ngay cả khi chưa giặt, coi như nơi chứa tạm. Nghe qua tưởng vô hại, nhưng theo các chuyên gia, hành động này có thể gây hại cho cả quần áo, sức khỏe lẫn tuổi thọ của máy.
Thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn rủi ro
Điều đầu tiên cần hiểu, quần áo bẩn để lâu trong lồng giặt, đặc biệt là quần áo ẩm ướt, vô tình biến máy giặt thành “ổ” cho vi khuẩn và nấm mốc. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Applied Microbiology cho thấy lồng giặt ẩm thấp có thể chứa nhiều loại vi sinh vật, trong đó có E. coli và nấm mốc gây mùi khó chịu. Khi bạn cho mẻ giặt mới, các mầm bệnh này dễ dàng lây lan sang quần áo sạch, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến da và sức khỏe.
Chia sẻ với ABC News, Charles Gerba – giáo sư vi sinh tại Đại học Arizona – cho biết, máy giặt không hề vô trùng, thậm chí có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn kháng thuốc. Nếu quần áo quá bẩn được để lâu trong máy, chúng sẽ không chỉ “ủ” mùi mà còn khiến vi khuẩn lan sang toàn bộ đồ giặt.
Một nguy cơ khác đến từ bùn đất. Khi cho thẳng quần áo dính bùn vào máy, đất cát dễ bám vào lồng giặt, kẹt ở các khe hở hoặc ống thoát nước. Lâu ngày, máy giặt hoạt động kém, gây tắc nghẽn và thậm chí giảm tuổi thọ thiết bị. Chuyên trang Cleanpedia của Unilever cũng khẳng định, nếu không xử lý trước, bùn đất sẽ khiến quần áo giặt nhiều lần vẫn không sạch, tốn thêm nước và điện.
Không chỉ vậy, quần áo ướt để trong máy nhiều giờ sẽ tạo điều kiện sinh mùi ẩm mốc. Tom’s Guide dẫn lời một kỹ thuật viên ống nước cho biết, chỉ cần để quần áo ẩm trong máy vài tiếng, mùi mốc đã có thể xuất hiện và bám chặt vào sợi vải, khó khử sạch sau này.
Cách sử dụng máy giặt an toàn và hiệu quả
Để bảo vệ máy giặt và quần áo, các chuyên gia khuyến nghị người dùng cần thay đổi một số thói quen:
– Xử lý trước quần áo quá bẩn. Theo Cleanpedia, với quần áo dính nhiều bùn đất, hãy giặt sơ qua bằng tay để loại bỏ khoảng 80–90% bụi bẩn trước khi cho vào máy. Điều này giúp máy vận hành trơn tru, đồng thời quần áo cũng được giặt sạch hơn.
– Không để quần áo ướt quá lâu trong máy. James Clarkson – chuyên gia ống nước được Washington Post phỏng vấn – cho rằng người dùng nên lấy quần áo ra ngay sau khi giặt và mở cửa máy để thông khí. Điều này giúp hạn chế nấm mốc phát triển, vốn là thủ phạm gây mùi hôi.
– Vệ sinh máy giặt định kỳ. Better Homes & Gardens và Real Simple đều khuyên rằng, nên chạy một chu trình vệ sinh máy mỗi tháng. Có thể sử dụng giấm, baking soda hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng để loại bỏ mảng bám và vi khuẩn. Việc này không chỉ giúp máy luôn sạch sẽ mà còn giữ cho quần áo thơm tho, không còn mùi lạ.
– Phân loại quần áo hợp lý. Quần áo trắng, màu, vải dễ rách hay chất liệu co giãn cần được tách riêng. Thói quen phân loại giúp máy hoạt động với chế độ phù hợp, giữ quần áo bền đẹp lâu hơn. Real Simple cũng nhấn mạnh, việc phân loại đúng còn giúp tiết kiệm năng lượng, bởi máy sẽ không phải “làm quá sức” trong những mẻ giặt không đồng nhất.
– Giặt ở nhiệt độ phù hợp khi cần khử trùng. Trong trường hợp gia đình có người ốm, chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyên nên giặt ở nhiệt độ cao hoặc dùng chu trình sát khuẩn. Máy sấy ở nhiệt độ nóng cũng là cách hiệu quả để tiêu diệt vi khuẩn còn sót lại.
Máy giặt giúp tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng nếu sử dụng sai cách, thiết bị này lại có thể trở thành nơi “ủ bệnh” và nhanh xuống cấp. Việc cho quần áo bẩn vào máy ngay khi chưa giặt, đặc biệt là quần áo ướt hoặc dính nhiều bùn đất, nên được hạn chế. Thay vào đó, hãy xử lý sơ bộ quần áo, phân loại mẻ giặt, vệ sinh máy định kỳ và lấy đồ ra ngay sau khi giặt xong.
Những thói quen nhỏ này sẽ giúp máy giặt bền hơn, quần áo luôn sạch và thơm, đồng thời bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Đơn giản nhưng không phải ai cũng biết – và giờ bạn đã có thêm lý do để sử dụng máy giặt một cách thông minh hơn.
Nhầm lẫn phổ biến: Nhiều người cúng cô hồn xưng danh và 'mời về' như cúng Tổ tiên nhà mìnhỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Nghi lễ cúng cô hồn khác hẳn với nghi lễ cúng Tổ tiên nhà mình. Do đó, khi cúng cô hồn cần tìm hiểu thêm những việc sau đây để tránh nhầm lẫn.
6 thiết kế bếp giúp nấu nướng nhàn tênh, biết sớm thì đỡ vất vả 40 năm trời!Ở - 2 giờ trước
Các chị em nội trợ chắc chắn sẽ ưng ý những thiết kế bếp thông minh này.
Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộcỞ - 7 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mai thứ Bảy (6/9) là chính Rằm tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ 2025. Để gia tăng phúc khí, tài lộc cho gia đình, mọi người nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương và làm ngay điều khác biệt này.
Giải tỏa nỗi sợ cúng 'cô hồn' - dân gian cúng vì thương không phải vì sợỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, khi các cô hồn lang thang đói khát, không người cúng bái từ âm giới trở về dương gian được chia sẻ miếng cháo, đồ cúng thì đó là việc làm tốt.
Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Có nhiều người chỉ sắp xếp được cúng cô hồn vào chính Rằm tháng 7. Họ thắc mắc liệu các cô hồn lang thang có nhận được đồ cúng, và hạn chót cúng cô hồn vào giờ nào để 'họ' được hưởng?
Lễ vật nào tuyệt đối không được đem cúng ‘cô hồn’, cách bày lễ vật mâm cúng ‘cô hồn’ ai cũng nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lễ cúng chúng sinh (hay còn gọi là cúng cô hồn) thường được thực hiện vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm cho các cô hồn, vong linh không nơi nương tựa. Đây là một nghi thức tâm linh phổ biến ở Việt Nam trong tháng 7 âm lịch.
Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.
Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để cúng cho đúng, mang lại phước báu là điều nhiều người còn băn khoăn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia.
6 món đồ từng là 'kỷ niệm tuổi thơ' - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuốiỞ - 1 ngày trước
Từ TV, chiếu trúc đến quạt trần, nhiều món đồ từng gắn liền tuổi thơ của thế hệ 7x–8x nay đang biến mất khỏi nhà giới trẻ. Sự thay thế này không chỉ phản ánh nhịp sống mới mà còn khiến nhiều người trung niên bồi hồi tiếc nuối.
Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Rằm tháng 7 âm lịch là dịp quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.
Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộcỞ
GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.