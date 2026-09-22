Mỡ lợn để được đến bao lâu?
GĐXH - Ngày trước, một hũ mỡ lợn trắng ngần đặt trên chạn bếp gần như là hình ảnh quen thuộc trong nhiều căn bếp Việt. Mỡ thắng xong được gạn sạch, để nguội rồi cất vào liễn sứ, khi xào rau, rang cơm hay kho cá chỉ cần xúc một thìa là món ăn đã dậy mùi thơm rất riêng.
Ngày nay, dầu thực vật được sử dụng phổ biến hơn, nhưng nhiều gia đình vẫn có thói quen thắng mỡ lợn để dành. Điều khiến không ít người băn khoăn là: mỡ lợn để lâu có độc không, và làm thế nào biết hũ mỡ đã xuống cấp?
Mỡ lợn để lâu có thể bị oxy hóa, càng để sai cách càng nhanh xuống cấp
Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay: Sau khi thắng, mỡ lợn vẫn tiếp tục chịu tác động của oxy trong không khí. Quá trình oxy hóa lipid có thể tạo ra các sản phẩm oxy hóa, làm chất béo dần thay đổi về mùi, vị và chất lượng.
Đó chính là lý do một hũ mỡ để lâu có thể xuất hiện mùi hôi, khét hoặc mùi “ôi” rất đặc trưng. Mỡ không còn mùi thơm béo như lúc mới thắng, thậm chí có vị khó chịu khi nấu.
Tốc độ oxy hóa không giống nhau ở mọi trường hợp. Mỡ được để trong lọ mở nắp, đặt cạnh bếp nóng hoặc thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng sẽ xuống cấp nhanh hơn mỡ được đựng trong dụng cụ sạch, kín và bảo quản ở nhiệt độ thấp.
Vì vậy, không nên chỉ nhìn vào việc “mỡ đã để được bao nhiêu ngày” để quyết định có sử dụng hay không. Điều kiện bảo quản, độ sạch của mỡ và dấu hiệu thực tế của sản phẩm quan trọng hơn một con số thời gian cố định.
Đặc biệt, phần cặn thịt, da hoặc tóp mỡ còn sót lại trong hũ có thể làm chất lượng mỡ bảo quản kém hơn. Đây là lý do khi thắng mỡ tại nhà, cần gạn tương đối sạch trước khi cất.
4 dấu hiệu nên bỏ hũ mỡ thay vì tiếc của
Một hũ mỡ có màu hơi khác so với ban đầu chưa đủ để kết luận đã hỏng, bởi màu sắc còn phụ thuộc vào nguyên liệu và cách thắng. Tuy nhiên, nếu mỡ xuất hiện những thay đổi bất thường rõ rệt thì không nên cố tận dụng.
Mùi ôi, chua hoặc khét bất thường là dấu hiệu đáng chú ý nhất. Mỡ tốt thường có mùi béo đặc trưng, còn mùi khó chịu kéo dài cho thấy chất lượng đã thay đổi.
Vị bất thường cũng là một cảnh báo. Không nên cố nếm mỡ sống để kiểm tra chất lượng; nếu khi nấu thử một lượng nhỏ đã xuất hiện mùi, vị ôi khét rõ rệt thì nên bỏ.
Xuất hiện nấm mốc hoặc dấu hiệu nhiễm bẩn cũng là lý do không nên tiếp tục sử dụng. Đừng nghĩ rằng chỉ cần hớt phần trên rồi đun sôi lại là có thể “cứu” cả hũ.
Ngoài ra, nếu mỡ được bảo quản không đúng cách trong thời gian dài, đặc biệt đã nhiều lần mở ra đóng vào, dụng cụ không sạch hoặc có nước lọt vào, cũng cần thận trọng hơn.
Một nguyên tắc đơn giản trong bếp: thực phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng thì đừng cố tận dụng chỉ vì tiếc.
Thắng mỡ đúng cách để mỡ thơm và bảo quản tốt hơn
Theo VOV, chất lượng của hũ mỡ bắt đầu từ ngay lúc thắng. Mỡ lợn nên được chọn từ nguồn đáng tin cậy, tươi, không có mùi bất thường. Có thể rửa nhanh nếu cần rồi để thật ráo trước khi chế biến.
Khi thắng, nên cắt miếng vừa phải và cho vào chảo cùng một lượng nước nhỏ lúc đầu. Nước giúp giai đoạn đầu truyền nhiệt tương đối đều, hạn chế phần mỡ tiếp xúc trực tiếp với đáy chảo quá sớm. Sau đó đun ở lửa vừa, đảo để mỡ tiết ra từ từ.
Khi tóp mỡ chuyển sang vàng nhẹ và lượng mỡ đã tiết ra khá nhiều, có thể chắt phần mỡ lỏng ra từng đợt thay vì chờ đến cuối mới chắt toàn bộ. Cách này giúp phần mỡ thu được ít tiếp xúc với tóp mỡ đã bị chiên lâu và hạn chế nguy cơ làm mỡ có mùi khét.
Không cần cố “rán thật già” để mỡ bảo quản được lâu hơn. Tóp mỡ cháy sẫm không đồng nghĩa với việc hũ mỡ sẽ an toàn hơn. Ngược lại, nhiệt quá cao có thể làm chất béo và phần cặn bị biến đổi, ảnh hưởng đến mùi vị.
Sau khi chắt, nên lọc bỏ cặn, để mỡ nguội rồi cho vào lọ thủy tinh hoặc hộp đựng thực phẩm sạch, khô, có nắp kín. Nếu gia đình ít sử dụng, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ thuận tiện hơn so với để hũ mỡ lâu ngày ở nhiệt độ phòng, đặc biệt trong thời tiết nóng.
Mỗi lần lấy mỡ nên dùng dụng cụ sạch và khô, tránh để nước hoặc vụn thức ăn rơi vào hũ. Không nên liên tục đưa thìa đang dính nước, gia vị hoặc thức ăn vào lọ mỡ dùng chung.
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