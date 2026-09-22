5 mâm cơm gia đình mẹ luyện con 12 tuổi cùng vào bếp
GĐXH - "Mùa hè năm nay, tôi đã làm một điều mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ đủ can đảm để thực hiện: để các con vào bếp nhiều hơn".
Chia sẻ của chị Nguyễn Thu trên một nhóm cộng đồng các chị em yêu bếp lập tức được hưởng ứng. Nói về lý do cho con vào bếp, chị cho biết: "Không phải vì tôi muốn con trở thành một đầu bếp nhí. Cũng không phải để san sẻ bớt việc nhà. Điều tôi mong mỏi chỉ đơn giản là các con hiểu rằng, không có bữa cơm gia đình nào tự nhiên xuất hiện trên bàn ăn".
"Đằng sau một đĩa rau xanh là đôi bàn tay cẩn thận nhặt từng cọng rau. Đằng sau một món thịt thơm ngon là những phút đứng trước căn bếp nóng hầm hập. Và phía sau một mâm cơm đủ đầy luôn là rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu thương của người nấu.
Ngày đầu tiên, con trai 12 tuổi của tôi gần như không biết phải bắt đầu từ đâu. Đi chợ mua gì, chọn thực phẩm thế nào, cắt thái ra sao, nêm nếm bao nhiêu mới vừa... tất cả đều là những điều rất mới mẻ.
Với nhiều người, đó có lẽ chỉ là những bữa ăn bình dị như bao gia đình khác. Nhưng với tôi, đó là 20 dấu mốc nhỏ đánh dấu sự lớn lên của con, là 20 buổi chiều cả mẹ và con cùng cười, cùng học và cùng tạo nên những ký ức mà có lẽ sau này sẽ không bao giờ quên".
5 mâm cơm gia đình mẹ luyện con 12 tuổi cùng vào bếp
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Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
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