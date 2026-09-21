7 mâm cơm gia đình mùa thu mẹ đảm nấu 'đãi' chồng con

Thứ hai, 16:38 21/09/2026 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Là một thành viên tích cực của cộng đồng Yêu Bếp, chị Mạc Xuân Nguyệt luôn làm cộng đồng háo hức chờ đợi những mâm cơm chị nấu. Bởi ở đó không chỉ những món ăn ngon mà còn đầy ắp tình yêu chị dành cho gia đình qua mâm cơm mỗi ngày.

"Gia đình mình gồm bốn thành viên. Hai vợ chồng và hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.

Mỗi mâm cơm thường chỉ gồm 2–3 món mặn, thêm một món canh hoặc món rau. Toàn những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến không quá cầu kỳ. Có những tuần bận rộn, vài món sẽ xuất hiện lặp lại, nhưng mình luôn cố gắng thay đổi cách chế biến hoặc đổi món nhiều nhất có thể để cả nhà không thấy ngán.

Thật ra, điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình", chị chia sẻ.

7 mâm cơm gia đình mùa thu, ngon miệng dễ nấu

Mâm cơm gia đình 1:

7 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản mà ngon miệng cho mẹ đảm năm 2026 - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

7 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản mà ngon miệng cho mẹ đảm năm 2026 - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

7 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản mà ngon miệng cho mẹ đảm năm 2026 - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

7 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản mà ngon miệng cho mẹ đảm năm 2026 - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

7 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản mà ngon miệng cho mẹ đảm năm 2026 - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình 6:

7 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản mà ngon miệng cho mẹ đảm năm 2026 - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình 7:

7 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản mà ngon miệng cho mẹ đảm năm 2026 - Ảnh 7.

7 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản mà ngon miệng cho mẹ đảm năm 2026 - Ảnh 8.Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng, dễ nấu

GĐXH - Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải suy nghĩ mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"

7 Mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản mà ngon miệng cho mẹ đảm năm 2026 - Ảnh 9.Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa bắt mắt vừa bổ dưỡng vừa dễ làm

GĐXH - Gợi ý 10 mâm cơm gia đình cho mùa mưa, thời tiết se lạnh. Với vài nguyên liệu đơn giản, bạn sẽ có những bữa cơm nóng hổi và bổ dưỡng để đổi vị cho cả nhà.

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Mẹo chọn bánh trung thu chuẩn vị, ngon, an toàn

Mẹo chọn bánh trung thu chuẩn vị, ngon, an toàn

Ăn -

GĐXH - Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, mỗi người tiêu dùng cần biết cách chọn mua các loại hàng hóa, bánh kẹo, bánh trung thu và sử dụng một cách đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Loại thực phẩm giúp nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón

Loại thực phẩm giúp nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón

Ăn -

GĐXH - Nhuận tràng giúp cho việc tiêu hóa thuận lợi, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và phòng ngừa các bệnh thường gặp ở đường tiêu hóa. Trong nhiều loại thực phẩm ăn uống hàng ngày, bạn nên ưu tiên top thực phẩm nhuận tràng có trong bài viết này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.