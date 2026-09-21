7 mâm cơm gia đình mùa thu mẹ đảm nấu 'đãi' chồng con
GĐXH - Là một thành viên tích cực của cộng đồng Yêu Bếp, chị Mạc Xuân Nguyệt luôn làm cộng đồng háo hức chờ đợi những mâm cơm chị nấu. Bởi ở đó không chỉ những món ăn ngon mà còn đầy ắp tình yêu chị dành cho gia đình qua mâm cơm mỗi ngày.
"Gia đình mình gồm bốn thành viên. Hai vợ chồng và hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.
Mỗi mâm cơm thường chỉ gồm 2–3 món mặn, thêm một món canh hoặc món rau. Toàn những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến không quá cầu kỳ. Có những tuần bận rộn, vài món sẽ xuất hiện lặp lại, nhưng mình luôn cố gắng thay đổi cách chế biến hoặc đổi món nhiều nhất có thể để cả nhà không thấy ngán.
Thật ra, điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình", chị chia sẻ.
7 mâm cơm gia đình mùa thu, ngon miệng dễ nấu
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Mâm cơm gia đình 6:
Mâm cơm gia đình 7:
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