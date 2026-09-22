Ăn bánh Trung thu đừng bỏ qua mẹo này để hạn chế tăng cân, tăng đường huyết

Mỗi dịp Tết Trung thu có rất nhiều dòng sản phẩm bánh Trung thu phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Bánh Trung thu rất ngọt và béo ngậy, do vậy nó cung cấp nhiều năng lượng. Trong bánh có rất nhiều đường và chất béo để tạo nên hương vị đặc trưng và còn là một biện pháp để bảo quản bánh.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thành phần dinh dưỡng của 1 chiếc bánh dẻo nhân thập cẩm khoảng 170 gam cung cấp 566 Kcal, 16,3g đạm, 6,6 g lipid, 110,2g glucid; 1 bánh dẻo 1 trứng đậu xanh khoảng 176g chứa 648 Kcal (năng lượng gấp 2-2,5 lần bát phở bò). Còn trong 1 cái bánh nướng 176g thập cẩm cung cấp 706 kcal, 18g đạm, 31,5g lipid và 87,5g glucid; 1 chiếc bánh nướng đậu xanh 1 trứng 176g cung cấp 648 Kcal, 19,5g protid, 27,5g lipid, 80,6g glucid.

Do đó, việc thưởng thức bánh Trung thu như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe là nỗi băn khoăn của không ít người. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khi ăn bánh Trung thu mọi người cần lưu ý:

Đọc kỹ thông tin dinh dưỡng

Không phải chiếc bánh nào cũng có thành phần và giá trị năng lượng giống nhau. Người mua nên xem thông tin trên nhãn để biết lượng năng lượng, chất béo, chất bột đường trong mỗi khẩu phần hoặc 100 g sản phẩm.

Đây là cơ sở để cân đối lượng bánh ăn trong ngày, nhất là khi bữa ăn đã có nhiều thực phẩm giàu năng lượng khác.

Ăn ít, chia nhỏ khẩu phần

Ảnh minh họa.

Thay vì ăn nguyên một chiếc bánh trong một lần, có thể chia thành những phần nhỏ và dùng cùng gia đình. Cách này giúp kiểm soát lượng bánh ăn vào mà vẫn có thể thưởng thức món ăn đặc trưng của mùa Trung thu.

Người thừa cân, béo phì, tiểu đường, tim mạch hoặc đang điều trị các bệnh mạn tính nên đặc biệt chú ý lượng bánh sử dụng. Với những trường hợp cần kiểm soát chặt đường huyết, cân nặng hoặc chế độ ăn, việc lựa chọn khẩu phần nên được cân nhắc cùng bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, người có bệnh mạn tính có thể tham khảo tư vấn dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp. Mục tiêu không nhất thiết là kiêng hoàn toàn bánh Trung thu mà là kiểm soát lượng ăn, cân đối với chế độ dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng

Người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng và bảo quản. Với bánh mua ngoài thị trường, cần thận trọng với những sản phẩm không có nhãn mác hoặc thông tin xuất xứ rõ ràng.

Kiểm tra ngày sản xuất, hạn sử dụng

Bánh cần có ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi rõ trên bao bì. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, nên ưu tiên bánh mới sản xuất và sử dụng trong thời gian phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất, thay vì để quá lâu dù vẫn còn hạn.

Quan sát bánh và bao bì

Không nên mua bánh có bao bì rách, hở, dập nát hoặc sản phẩm bị biến dạng. Màu sắc, mùi vị bất thường cũng là những dấu hiệu cần lưu ý.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, tốt nhất nên ăn bánh Trung thu vào buổi sáng hoặc trưa, nên ăn ít hoặc cố gắng không ăn vào buổi tối, nhất là đối với người cao tuổi. Vì bánh chứa nhiều calo nên việc ăn bánh Trung thu vào ban ngày sẽ tạo ra một khoảng thời gian thích hợp để cơ thể xử lý phần năng lượng được nạp vào.

Nên ăn bánh Trung thu với nước trà để giúp kiểm soát lượng đường huyết. Không nên uống nước ngọt khi ăn bánh dễ làm đường huyết tăng cao khó kiểm soát.

Với trẻ em, khi ăn 1 miếng bánh vào lúc đói, đường huyết tăng lên sẽ làm trẻ mất cảm giác thèm ăn trong bữa chính, càng làm trẻ chán ăn, bỏ bữa. Ăn bánh khó tiêu do nhiều chất béo, chất đạm động vật, vì vậy chỉ nên cho trẻ ăn một miếng (bằng 1/8 chiếc bánh) sau bữa ăn là đủ.

Lúc đói là thời điểm dễ hấp thụ các chất vào cơ thể một cách nhanh nhất. Vì thế, để tránh cơ thể nạp quá nhiều đường khi ăn bánh trung thu, nên ăn bánh sau bữa chính từ 1-2 giờ. Khi ăn bánh Trung thu, bạn nên quản lý lượng calo nạp vào và tăng lượng calo đốt cháy bằng cách bổ sung các bài tập như chạy bộ, bơi lội, chống đẩy và các môn thể thao để duy trì cơ thể khỏe mạnh, loại bỏ độc tố.