Vì sao nước tăng lực Number 1 được hàng triệu người tin dùng suốt hơn 2 thập kỷ qua?





Cùng với việc minh bạch công nghệ, quy trình sản xuất, nước tăng lực Number 1 được hàng triệu người yêu thích nhờ hương vị dễ uống, khả năng cung cấp năng lượng tức thì, cải thiện sự tỉnh táo và tập trung, đa dạng về mùi vị. Sản phẩm được coi là người bạn đồng hành trong cuộc sống và công việc, giúp người dùng vượt qua mệt mỏi, chinh phục thử thách nhờ chất lượng vượt trội.

Sản phẩm không chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn FDA Hoa kỳ

Sự vượt trội về chất lượng sản phẩm thể hiện qua việc nước tăng lực Number 1 không sử dụng chất bảo quản nhờ sản xuất trên hệ thống công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic – công nghệ được coi là phát minh của thế kỷ 21 do Tập đoàn GEA phát triển và chuyển giao cho Number 1.

Với công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, nước tăng lực Number 1 không sử dụng chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ từ năm 2017.

Từ gần 2 thập kỷ trước, khi các sản phẩm khác còn đang được sản xuất bằng công nghệ chiết nóng, Tân Hiệp Phát đã sở hữu hàng chục dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic từ GEA để sản xuất nước tăng lực Number 1.

Ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines cho biết điểm đột phá của công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic là: "Phương pháp này bảo tồn giá trị dinh dưỡng, hương vị của đồ uống tốt hơn phương pháp thanh trùng truyền thống có thể làm suy giảm chất dinh dưỡng và thay đổi mùi vị. Ngoài ra, nó còn kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản, đảm bảo chất lượng ổn định và phù hợp với sở thích của người tiêu dùng"

Công nghệ chiết lạnh và đặc tính tuyệt đối vô trùng trên hệ thống dây chuyền Aseptic giúp Number 1 đạt được chứng nhận Halal dành cho các quốc gia theo đạo Hồi ngay từ năm 2016.

Không chỉ chinh phục người tiêu dùng trong nước, Number 1 đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt, từ năm 2017, nước tăng lực Number 1 đạt tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ. Để đạt được các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe bậc nhất thế giới này, nước tăng lực Number 1 đã nỗ lực không ngừng cải tiến sản phẩm phù hợp khẩu vị và tốt cho sức khỏe thể chất người dùng, nâng cấp công nghệ làm nền tảng để xuất khẩu sản phẩm tới 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có những thị trường đặc biệt khó tính như Mỹ, Canada, Hà Lan, Úc, Nhật Bản…

Sản phẩm xanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bền vững

Không chỉ vượt trội về chất lượng sản phẩm, Number 1 còn được người tiêu dùng yêu thích bởi đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững. Theo Bộ Công Thương, hơn 72% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm xanh, thể hiện nhận thức và quan tâm của người tiêu dùng với việc bảo vệ sức khỏe, môi trường ngày càng gia tăng.

Hơn 20 năm qua, Number 1 luôn quyết tâm thực hiện các sáng kiến bền vững, nâng cấp công nghệ để sản xuất xanh và đồng hành trong những thách thức lớn về môi trường, thể hiện giá trị cốt lõi "Có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội" nhằm mang lại tác động tích cực lâu dài cho đất nước.

Việc đáp ứng các tiêu chí sản xuất xanh, sạch, minh bạch thông tin giúp Number 1 được người tiêu dùng tin tưởng, yêu thích và ưu tiên sử dụng mỗi ngày.

Cụ thể, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic liên tục được Number 1 nâng cấp giúp giảm tiêu thụ nước đến 91%. Nhờ đó, mỗi dây chuyển sản xuất nước tăng lực Number 1 có thể tiết kiệm đến 97.500 m3 nước mỗi năm, tương ứng với lượng nước sử dụng cho 2.100 người trong một năm.

Các chai PET đựng nước tăng lực Number 1 cũng đã giảm trọng lượng tới 50%, từ 27 gr xuống còn 13,5 gr, tương đương lượng phát thải khí nhà kính CO2 giảm 20% trên mỗi chai sản phẩm. "Điều này cho phép Number 1 đạt được mục tiêu phát triển bền vững", ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines nói.

Với nhiều người trẻ, nước tăng lực Number 1 là một "have-must drink" giúp bổ sung năng lượng, tăng cường sự tỉnh táo, tập trung để làm việc mỗi ngày.

Nỗ lực phát triển bền vững và liên tục cải tiến về chất lượng sản phẩm, công nghệ sản xuất để phục vụ người tiêu dùng không ngừng của Number 1 đã được đền đáp xứng đáng với sự đón nhận của hàng triệu khách hàng.

Trong hơn 2 thập kỷ qua, Number 1 không chỉ là người bạn đồng hành tiếp năng lượng để mỗi người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mà còn cam kết kiến tạo giá trị, phụng sự xã hội, sự phát triển của ngành nước giải khát và sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.

