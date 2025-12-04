Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025

Thứ năm, 16:24 04/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Thị Diễm Hằng
Vũ Thị Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 4/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/12/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 3/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 4/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 4/12/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

4/12/2025

L: 12K1

L: AG-12K1

L: 12K1

Giải đặc biệt

718588

315083

085375

Giải nhất

09877

52964

89522

Giải nhì

09840

78060

16297

Giải ba

19804

19499

56338

03788

05054

36495

Giải tư

63282

17254

05044

63941

32497

66124

87866

66950

99684

54433

68168

60630

93574

99758

97878

79964

38018

03509

80517

08146

45106

Giải năm

1130

3135

2644

Giải sáu

3250

2013

0909

1899

4899

9046

0972

2289

3825

Giải bảy

153

625

407
Giải tám560756

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 4/12/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

4/12/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy
Giải tám

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 4/12/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 4/12/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giả Ba

O O O 


50.000

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 53 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Vải dệt kim trở thành giải pháp thay thế lý tưởng cho thời trang bền vững

Vải dệt kim trở thành giải pháp thay thế lý tưởng cho thời trang bền vững

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Vải dệt kim đang tiên phong xu hướng thời trang nhờ sự linh hoạt, thoáng khí và khả năng tái chế vượt trội. Đây là giải pháp 'xanh' hoàn hảo, giúp vừa nâng cao trải nghiệm người mặc, vừa kiến tạo tương lai bền vững cho ngành may mặc.

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt thu phí quản lý tài khoản với mức 5.000 – 22.000 đồng/tháng đang gây tranh luận mạnh trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng các ngân hàng nên áp dụng cách làm “hợp tình, hợp lý” thay vì âm thầm thu phí, để tránh khiến người dân cảm giác bị “móc túi”.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớn

Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớn

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất đang khuyến mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó SH Mode, Vision nhận được nhiều ưu đãi.

Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được cho thuê với giá cao

Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được cho thuê với giá cao

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đứng vững ở mức cao, chỉ còn cách đỉnh lịch sử một bước.

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Thị trường bạc trong nước ngày 4/12 tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng mạnh, khi nhiều thương hiệu niêm yết giá vượt ngưỡng 59 - 60,6 triệu đồng/kg. Với mức giá liên tục lập mốc mới, bạc vật chất được các chuyên gia đánh giá đang tiến đến vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử giao dịch.

Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.

Hà Nội: Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt 2 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt 2 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Dù diện tích khá hẹp, nhưng hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn 4 phường mới thuộc quận Long Biên (cũ), Hà Nội tương đối cao.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.

Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường
Giá xe máy điện Honda bán ở Việt Nam giảm sốc chỉ từ 19,9 triệu đồng thiết kế tiện ích, cốp rộng, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá xe máy điện Honda bán ở Việt Nam giảm sốc chỉ từ 19,9 triệu đồng thiết kế tiện ích, cốp rộng, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 300 triệu đồng thiết kế hiện đại, dáng khỏe SUV, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 300 triệu đồng thiết kế hiện đại, dáng khỏe SUV, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Hà Nội: Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt 2 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt 2 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top