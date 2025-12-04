Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 4/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 4/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
4/12/2025
L: 12K1
L: AG-12K1
L: 12K1
|Giải đặc biệt
718588
315083
085375
|Giải nhất
09877
52964
89522
|Giải nhì
09840
78060
16297
|Giải ba
19804
19499
56338
03788
05054
36495
|Giải tư
63282
17254
05044
63941
32497
66124
87866
66950
99684
54433
68168
60630
93574
99758
97878
79964
38018
03509
80517
08146
45106
|Giải năm
1130
3135
2644
|Giải sáu
3250
2013
0909
1899
4899
9046
0972
2289
3825
|Giải bảy
153
625
|407
|Giải tám
|56
|07
|56
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
4/12/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giả Ba
O O O
50.000
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 53 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Vải dệt kim trở thành giải pháp thay thế lý tưởng cho thời trang bền vữngSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Vải dệt kim đang tiên phong xu hướng thời trang nhờ sự linh hoạt, thoáng khí và khả năng tái chế vượt trội. Đây là giải pháp 'xanh' hoàn hảo, giúp vừa nâng cao trải nghiệm người mặc, vừa kiến tạo tương lai bền vững cho ngành may mặc.
Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặngBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt thu phí quản lý tài khoản với mức 5.000 – 22.000 đồng/tháng đang gây tranh luận mạnh trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng các ngân hàng nên áp dụng cách làm “hợp tình, hợp lý” thay vì âm thầm thu phí, để tránh khiến người dân cảm giác bị “móc túi”.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớnGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất đang khuyến mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó SH Mode, Vision nhận được nhiều ưu đãi.
Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đứng vững ở mức cao, chỉ còn cách đỉnh lịch sử một bước.
Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Thị trường bạc trong nước ngày 4/12 tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng mạnh, khi nhiều thương hiệu niêm yết giá vượt ngưỡng 59 - 60,6 triệu đồng/kg. Với mức giá liên tục lập mốc mới, bạc vật chất được các chuyên gia đánh giá đang tiến đến vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử giao dịch.
Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.
Hà Nội: Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt 2 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Dù diện tích khá hẹp, nhưng hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn 4 phường mới thuộc quận Long Biên (cũ), Hà Nội tương đối cao.
Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.