Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng

Thứ năm, 16:16 04/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 4-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 4-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 4-7/12/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30 04/12/2025

10:00 04/12/2025

Đường Trần Phú (từ ngã tư Trần Huỳnh - Trần Phú đến café Thiên Quang Trần Phú), phường Bạc Liêu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30 04/12/2025

15:00 04/12/2025

Khóm An Trạch Đông, phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

10:00 04/12/2025

14:00 04/12/2025

Khóm 26, phường Bạc Liêu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30 05/12/2025

15:30 05/12/2025

Khóm Vĩnh An, phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30 06/12/2025

14:00 06/12/2025

Khóm 8, phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30 06/12/2025

15:30 06/12/2025

Khóm Vĩnh An, phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30 06/12/2025

15:30 06/12/2025

Đường Trần Huỳnh – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng (phường Bạc Liêu)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 07/12/2025

15:00 07/12/2025

Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A – phường Hiệp Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 04/12/2025

11:30:00 ngày 04/12/2025

Ấp 1A, 3B – xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 04/12/2025

15:30:00 ngày 04/12/2025

Ấp 9 – xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 04/12/2025

15:30:00 ngày 04/12/2025

Ấp Khúc Tréo A, B – xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:13:00 ngày 04/12/2025

16:06:00 ngày 04/12/2025

Xã Log Điền

Đường dây – Hỏng phụ kiện

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 04/12/2025

12:00:00 ngày 04/12/2025

Ấp Bình Lễ, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Bảo, Phước 2 – xã Vĩnh Phước; Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Bình Thiện, Tường 3B – xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành – xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 04/12/2025

14:00:00 ngày 04/12/2025

Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt B – xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 04/12/2025

14:30:00 ngày 04/12/2025

Ấp Phước Hòa Tiền – xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 05/12/2025

11:00:00 ngày 05/12/2025

Không mất điện khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 05/12/2025

12:30:00 ngày 05/12/2025

Ấp Phước Hậu – xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 05/12/2025

14:30:00 ngày 05/12/2025

Ấp Phước Hòa Tiền – xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/12/2025

14:00:00 ngày 07/12/2025

Ấp Phước Tân – xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 04/12/2025

09:15:00 ngày 04/12/2025

Ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 04/12/2025

11:15:00 ngày 04/12/2025

Ấp Bà Ai II, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:45:00 ngày 04/12/2025

13:30:00 ngày 04/12/2025

Ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 06/12/2025

16:30:00 ngày 06/12/2025

Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 06/12/2025

16:00:00 ngày 06/12/2025

Ấp Ninh Phước, Ninh Thạnh, Ninh Chài – xã Ninh Quới; Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Mỹ 2 – xã Vĩnh Phú Đông, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

06:00 04/12/2025

11:00 04/12/2025

Ấp Lam Điền, Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh An - xã Long Điền; Ấp Quyết Chiến, 1 xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 04/12/2025

12:30 04/12/2025

Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 04/12/2025

15:00 04/12/2025

Ấp Ba Mến - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

11:00 04/12/2025

Ấp Hoàng Minh - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Ấp Thành Thưởng B - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30 05/12/2025

15:30 05/12/2025

Ấp Mỹ Điền, Phước Điền, Trung Điền, Minh Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 05/12/2025

15:00 05/12/2025

Ấp Ba Mến - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 05/12/2025

15:00 05/12/2025

Ấp Bửu 1 - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 05/12/2025

15:00 05/12/2025

Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền, Bửu Đông, Cái Cùng, Mỹ Điền, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

12:00 05/12/2025

Ấp Ba Mến, Thành Thưởng B - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Ấp Quyết Thắng - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 06/12/2025

16:00 06/12/2025

Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 06/12/2025

16:30 06/12/2025

Ấp Doanh Điền - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 07/12/2025

12:00 07/12/2025

Ấp Bửu Đông - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 07/12/2025

13:30 07/12/2025

Ấp Bửu 2 - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 07/12/2025

16:30 07/12/2025

Ấp Bửu 2 - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:20:00 ngày 04/12/2025

14:00:00 ngày 04/12/2025

Ấp 15 – xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:20:00 ngày 04/12/2025

09:45:00 ngày 04/12/2025

Ấp Toàn Thắng – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:20:00 ngày 04/12/2025

10:45:00 ngày 04/12/2025

Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mẫu – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 04/12/2025

11:45:00 ngày 04/12/2025

Ấp 13 – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 04/12/2025

13:00:00 ngày 04/12/2025

Ấp 16, 17 – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:05:00 ngày 04/12/2025

15:30:00 ngày 04/12/2025

Ấp Thạnh Hưng 2 – xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:05:00 ngày 04/12/2025

16:30:00 ngày 04/12/2025

Ấp 19 – xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:20:00 ngày 06/12/2025

09:45:00 ngày 06/12/2025

Ấp 15 – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:20:00 ngày 06/12/2025

12:30:00 ngày 06/12/2025

Ấp 12, 13, 14, 15, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:20:00 ngày 06/12/2025

16:30:00 ngày 06/12/2025

Ấp 12, 13, 14, 15, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 06/12/2025

11:00:00 ngày 06/12/2025

Ấp 15 – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 06/12/2025

16:30:00 ngày 06/12/2025

Ấp 12, 13, 15 – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

