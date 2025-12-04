Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 4-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 4-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 4-7/12/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30 04/12/2025 10:00 04/12/2025 Đường Trần Phú (từ ngã tư Trần Huỳnh - Trần Phú đến café Thiên Quang Trần Phú), phường Bạc Liêu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30 04/12/2025 15:00 04/12/2025 Khóm An Trạch Đông, phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 10:00 04/12/2025 14:00 04/12/2025 Khóm 26, phường Bạc Liêu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30 05/12/2025 15:30 05/12/2025 Khóm Vĩnh An, phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30 06/12/2025 14:00 06/12/2025 Khóm 8, phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30 06/12/2025 15:30 06/12/2025 Khóm Vĩnh An, phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30 06/12/2025 15:30 06/12/2025 Đường Trần Huỳnh – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng (phường Bạc Liêu) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 07/12/2025 15:00 07/12/2025 Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A – phường Hiệp Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 04/12/2025 11:30:00 ngày 04/12/2025 Ấp 1A, 3B – xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 04/12/2025 15:30:00 ngày 04/12/2025 Ấp 9 – xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 04/12/2025 15:30:00 ngày 04/12/2025 Ấp Khúc Tréo A, B – xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:13:00 ngày 04/12/2025 16:06:00 ngày 04/12/2025 Xã Log Điền Đường dây – Hỏng phụ kiện

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 04/12/2025 12:00:00 ngày 04/12/2025 Ấp Bình Lễ, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Bảo, Phước 2 – xã Vĩnh Phước; Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Bình Thiện, Tường 3B – xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành – xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 04/12/2025 14:00:00 ngày 04/12/2025 Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt B – xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 04/12/2025 14:30:00 ngày 04/12/2025 Ấp Phước Hòa Tiền – xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 05/12/2025 11:00:00 ngày 05/12/2025 Không mất điện khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 05/12/2025 12:30:00 ngày 05/12/2025 Ấp Phước Hậu – xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 05/12/2025 14:30:00 ngày 05/12/2025 Ấp Phước Hòa Tiền – xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/12/2025 14:00:00 ngày 07/12/2025 Ấp Phước Tân – xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 04/12/2025 09:15:00 ngày 04/12/2025 Ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 04/12/2025 11:15:00 ngày 04/12/2025 Ấp Bà Ai II, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:45:00 ngày 04/12/2025 13:30:00 ngày 04/12/2025 Ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 06/12/2025 16:30:00 ngày 06/12/2025 Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 06/12/2025 16:00:00 ngày 06/12/2025 Ấp Ninh Phước, Ninh Thạnh, Ninh Chài – xã Ninh Quới; Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Mỹ 2 – xã Vĩnh Phú Đông, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 06:00 04/12/2025 11:00 04/12/2025 Ấp Lam Điền, Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh An - xã Long Điền; Ấp Quyết Chiến, 1 xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 04/12/2025 12:30 04/12/2025 Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 04/12/2025 15:00 04/12/2025 Ấp Ba Mến - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 11:00 04/12/2025 Ấp Hoàng Minh - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Ấp Thành Thưởng B - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30 05/12/2025 15:30 05/12/2025 Ấp Mỹ Điền, Phước Điền, Trung Điền, Minh Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 05/12/2025 15:00 05/12/2025 Ấp Ba Mến - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 05/12/2025 15:00 05/12/2025 Ấp Bửu 1 - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 05/12/2025 15:00 05/12/2025 Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền, Bửu Đông, Cái Cùng, Mỹ Điền, Vĩnh Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 12:00 05/12/2025 Ấp Ba Mến, Thành Thưởng B - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Ấp Quyết Thắng - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 06/12/2025 16:00 06/12/2025 Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 06/12/2025 16:30 06/12/2025 Ấp Doanh Điền - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 07/12/2025 12:00 07/12/2025 Ấp Bửu Đông - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 07/12/2025 13:30 07/12/2025 Ấp Bửu 2 - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 07/12/2025 16:30 07/12/2025 Ấp Bửu 2 - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:20:00 ngày 04/12/2025 14:00:00 ngày 04/12/2025 Ấp 15 – xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:20:00 ngày 04/12/2025 09:45:00 ngày 04/12/2025 Ấp Toàn Thắng – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:20:00 ngày 04/12/2025 10:45:00 ngày 04/12/2025 Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mẫu – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 04/12/2025 11:45:00 ngày 04/12/2025 Ấp 13 – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 04/12/2025 13:00:00 ngày 04/12/2025 Ấp 16, 17 – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:05:00 ngày 04/12/2025 15:30:00 ngày 04/12/2025 Ấp Thạnh Hưng 2 – xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:05:00 ngày 04/12/2025 16:30:00 ngày 04/12/2025 Ấp 19 – xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:20:00 ngày 06/12/2025 09:45:00 ngày 06/12/2025 Ấp 15 – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:20:00 ngày 06/12/2025 12:30:00 ngày 06/12/2025 Ấp 12, 13, 14, 15, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:20:00 ngày 06/12/2025 16:30:00 ngày 06/12/2025 Ấp 12, 13, 14, 15, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 06/12/2025 11:00:00 ngày 06/12/2025 Ấp 15 – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 06/12/2025 16:30:00 ngày 06/12/2025 Ấp 12, 13, 15 – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

