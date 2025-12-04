Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 4-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 4-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 4-7/12/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30 04/12/2025
10:00 04/12/2025
Đường Trần Phú (từ ngã tư Trần Huỳnh - Trần Phú đến café Thiên Quang Trần Phú), phường Bạc Liêu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30 04/12/2025
15:00 04/12/2025
Khóm An Trạch Đông, phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
10:00 04/12/2025
14:00 04/12/2025
Khóm 26, phường Bạc Liêu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30 05/12/2025
15:30 05/12/2025
Khóm Vĩnh An, phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30 06/12/2025
14:00 06/12/2025
Khóm 8, phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30 06/12/2025
15:30 06/12/2025
Khóm Vĩnh An, phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30 06/12/2025
15:30 06/12/2025
Đường Trần Huỳnh – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng (phường Bạc Liêu)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 07/12/2025
15:00 07/12/2025
Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A – phường Hiệp Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 04/12/2025
11:30:00 ngày 04/12/2025
Ấp 1A, 3B – xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 04/12/2025
15:30:00 ngày 04/12/2025
Ấp 9 – xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 04/12/2025
15:30:00 ngày 04/12/2025
Ấp Khúc Tréo A, B – xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:13:00 ngày 04/12/2025
16:06:00 ngày 04/12/2025
Xã Log Điền
Đường dây – Hỏng phụ kiện
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 04/12/2025
12:00:00 ngày 04/12/2025
Ấp Bình Lễ, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Bảo, Phước 2 – xã Vĩnh Phước; Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Bình Thiện, Tường 3B – xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành – xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 04/12/2025
14:00:00 ngày 04/12/2025
Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt B – xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 04/12/2025
14:30:00 ngày 04/12/2025
Ấp Phước Hòa Tiền – xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 05/12/2025
11:00:00 ngày 05/12/2025
Không mất điện khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 05/12/2025
12:30:00 ngày 05/12/2025
Ấp Phước Hậu – xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 05/12/2025
14:30:00 ngày 05/12/2025
Ấp Phước Hòa Tiền – xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/12/2025
14:00:00 ngày 07/12/2025
Ấp Phước Tân – xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 04/12/2025
09:15:00 ngày 04/12/2025
Ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 04/12/2025
11:15:00 ngày 04/12/2025
Ấp Bà Ai II, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:45:00 ngày 04/12/2025
13:30:00 ngày 04/12/2025
Ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 06/12/2025
16:30:00 ngày 06/12/2025
Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 06/12/2025
16:00:00 ngày 06/12/2025
Ấp Ninh Phước, Ninh Thạnh, Ninh Chài – xã Ninh Quới; Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Mỹ 2 – xã Vĩnh Phú Đông, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
06:00 04/12/2025
11:00 04/12/2025
Ấp Lam Điền, Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh An - xã Long Điền; Ấp Quyết Chiến, 1 xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 04/12/2025
12:30 04/12/2025
Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 04/12/2025
15:00 04/12/2025
Ấp Ba Mến - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
11:00 04/12/2025
Ấp Hoàng Minh - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Ấp Thành Thưởng B - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30 05/12/2025
15:30 05/12/2025
Ấp Mỹ Điền, Phước Điền, Trung Điền, Minh Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 05/12/2025
15:00 05/12/2025
Ấp Ba Mến - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 05/12/2025
15:00 05/12/2025
Ấp Bửu 1 - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 05/12/2025
15:00 05/12/2025
Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền, Bửu Đông, Cái Cùng, Mỹ Điền, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
12:00 05/12/2025
Ấp Ba Mến, Thành Thưởng B - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Ấp Quyết Thắng - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 06/12/2025
16:00 06/12/2025
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 06/12/2025
16:30 06/12/2025
Ấp Doanh Điền - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 07/12/2025
12:00 07/12/2025
Ấp Bửu Đông - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 07/12/2025
13:30 07/12/2025
Ấp Bửu 2 - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 07/12/2025
16:30 07/12/2025
Ấp Bửu 2 - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:20:00 ngày 04/12/2025
14:00:00 ngày 04/12/2025
Ấp 15 – xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:20:00 ngày 04/12/2025
09:45:00 ngày 04/12/2025
Ấp Toàn Thắng – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:20:00 ngày 04/12/2025
10:45:00 ngày 04/12/2025
Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mẫu – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 04/12/2025
11:45:00 ngày 04/12/2025
Ấp 13 – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 04/12/2025
13:00:00 ngày 04/12/2025
Ấp 16, 17 – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:05:00 ngày 04/12/2025
15:30:00 ngày 04/12/2025
Ấp Thạnh Hưng 2 – xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:05:00 ngày 04/12/2025
16:30:00 ngày 04/12/2025
Ấp 19 – xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:20:00 ngày 06/12/2025
09:45:00 ngày 06/12/2025
Ấp 15 – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:20:00 ngày 06/12/2025
12:30:00 ngày 06/12/2025
Ấp 12, 13, 14, 15, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:20:00 ngày 06/12/2025
16:30:00 ngày 06/12/2025
Ấp 12, 13, 14, 15, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 06/12/2025
11:00:00 ngày 06/12/2025
Ấp 15 – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 06/12/2025
16:30:00 ngày 06/12/2025
Ấp 12, 13, 15 – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
