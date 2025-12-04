Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng
GĐXH - Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt thu phí quản lý tài khoản với mức 5.000 – 22.000 đồng/tháng đang gây tranh luận mạnh trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng các ngân hàng nên áp dụng cách làm “hợp tình, hợp lý” thay vì âm thầm thu phí, để tránh khiến người dân cảm giác bị “móc túi”.
Ngày 4/12, chia sẻ nhanh với phóng viên, chị Lê Thanh Thủy (SN 1991, ở Hải Hậu, Nam Định) cho biết năm 2009, khi đang là sinh viên năm thứ nhất đại học, chị được không ít nhân viên các ngân hàng đến tận trường tư vấn mở tài khoản với nhiều ưu đãi. Cũng vì ưu đãi nên chị đăng ký mở thẻ tại 2 ngân hàng. Sau này khi đi làm, chị tiếp tục mở thẻ thanh toán tại một ngân hàng khác tại nơi làm việc.
Theo chị Thủy, thời sinh viên, tiền trong tài khoản chỉ vài trăm nghìn đồng. Bây giờ tạm dừng thẻ cũng được hơn 10 năm và chị biết chắc rằng những tài khoản đó đã về 0 đồng, nhưng không thể nhớ được tài khoản nào đã được tự động đóng và tài khoản nào đang bị nợ phí dịch vụ phát sinh.
Chị Thủy cho biết vài ngày trở lại đây, truyền thông râm ran vụ ngân hàng thu phí tài khoản, khiến chị không khỏi lo lắng rằng bản thân có đang trở thành "con nợ" của ngân hàng khi tài khoản không đủ số dư tối thiểu trong nhiều tháng, nhiều năm hay không (?).
Trường hợp chị Lê Thị Liên (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội) còn cay đắng hơn khi phải đóng thêm tiền phí tài khoản phát sinh vì số dư tối thiểu không đạt trong nhiều năm.
Chị Liên cho biết: "Tôi từng nạp tiền vào tài khoản thì bị trừ tự động. Nhân viên tư vấn khóa tài khoản cũ và mở tài khoản mới nhưng bất ngờ hơn là sau đó tôi bị trừ phí của cả hai tài khoản. Sợ quá, tôi chuyển sang gửi tiết kiệm cho đỡ phiền".
Chị Liên cho biết trước đây mục đích mở tài khoản của chị chủ yếu để rút tiền cho tiện vì trụ ATM của ngân hàng Sacombank gần nơi ở, nhưng sau này, chỉ còn hơn 100.000 đồng trong tài khoản, chị để ngân hàng tự động trừ hết số dư, bao giờ họ đóng kệ họ.
Ông Trần Đình Trạc (54 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) thẳng thắn cho rằng tài khoản không phát sinh giao dịch quá 12 tháng thì ngân hàng có thể tự động khóa hoặc đóng luôn, chứ thu phí kiểu "ẩn" như vậy chỉ khiến khách hàng bị trừ tiền oan, mà bản thân ngân hàng cũng mất công xử lý.
Theo ông Trạc, trước khi đóng, ngân hàng chỉ cần gửi thông báo liên tục trong vòng 3 tháng qua tin nhắn hoặc trên ứng dụng, yêu cầu khách hàng hoặc phát sinh giao dịch, hoặc xác nhận duy trì. Nếu tài khoản còn số dư thì ngân hàng báo rõ về việc sẽ thu phí quản lý; còn tài khoản 0 đồng thì cứ đóng sau khi đã nhắc nhở đầy đủ.
Ông Trạc chia sẻ: "Theo tôi đây là hợp lý và hợp tình nhất, vì chẳng ai để tiền trong tài khoản rồi lại bỏ mặc không quan tâm cả".
Nhiều người dân cũng cho rằng ngân hàng hoàn toàn có thể chọn cách làm "hợp lý, hợp tình" hơn thay vì "lặng lẽ thu phí" những tài khoản họ không còn nhớ đến.
"Trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn, vài chục nghìn đồng với người nghèo hay sinh viên cũng là khoản đáng cân nhắc. Ngân hàng nên ưu tiên minh bạch và nhân văn, chứ đừng áp dụng chính sách khiến khách hàng cảm giác như bị móc túi", một khách hàng bày tỏ.
Theo ông Trạc, ngân hàng nên đề xuất cần có quy trình rõ ràng như gửi thông báo nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu xác nhận duy trì, sau đó tự động đóng tài khoản nếu khách hàng không phản hồi hoặc tài khoản không có số dư.
"Làm như vậy vừa tránh gây bức xúc, vừa thể hiện trách nhiệm của ngân hàng với cộng đồng", ông Trạc nói thêm.
